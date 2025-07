Effiziente Kennzeichnung von Laborproben mit Brady-Druckern

Mit Brady-Labordruckern und der Etiketten-Software Brady Workstation lassen sich Proben sicher und beständig kennzeichnen – schnell, fehlerfrei und ideal für die Anforderungen moderner Labore.

Die sichere Kennzeichnung von Laborproben ist ein entscheidender Faktor für die Rückverfolgbarkeit, den Arbeitsschutz und die Effizienz in modernen Laboren. MAKRO IDENT bietet dafür eine breite Auswahl an Brady-Labordruckern, die speziell für die Anforderungen im Labor entwickelt wurden. Diese Thermotransfer- und InkJet-Drucker decken alle Anwendungsbereiche ab – vom mobilen Einsatz direkt am Kryotank bis hin zum Hochleistungsdruck im Zentrallabor.

Brady-Labordrucker sind bekannt für ihre einfache Handhabung. Dank automatischer Materialerkennung und intelligenter Kalibrierung müssen Labormitarbeiter keine zeitaufwändigen Einstellungen vornehmen. Etiketten und Farbbänder werden einfach eingelegt, der Drucker erkennt das Material selbstständig und ist sofort einsatzbereit. Dies reduziert Fehlerquellen und ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Etikettenformaten – ideal für Labore, in denen viele unterschiedliche Probenarten gekennzeichnet werden müssen.

Das Sortiment umfasst mobile Beschriftungsgeräte wie den Brady M210-LAB und M211, die besonders für kleinere Druckmengen geeignet sind. Sie sind kompakt, leicht und lassen sich direkt vor Ort einsetzen. Für Labore mit mittlerem bis hohem Etikettenbedarf bieten Geräte wie der M510, M610 und M710 eine Kombination aus Mobilität und PC-Betrieb. Diese Modelle sind mit robusten Gehäusen, großen Farbdisplays und integrierter Schneideeinheit ausgestattet und meistern auch anspruchsvolle Kennzeichnungsaufgaben mit höheren Druckaufkommen täglich.

Für den stationären Einsatz im Labor stehen Tischdrucker wie der BBP12, der i3300 und der i5300 zur Verfügung. Der i3300 und i5300 erkennen Materialien automatisch, wodurch das Einlegen der Etiketten sekundenschnell erfolgt. Kein Kalibrieren, kein Etikettenausschuss – einfach drucken. Diese Drucker sind optimal für den täglichen Einsatz mit hohen Etikettenmengen von bis zu 1.000 und auch 5.000 Etiketten.

Das Topmodell i7100 ist für große Labore ausgelegt, die täglich mehrere tausend Etiketten verarbeiten. Mit 300 oder 600 dpi druckt er auch kleinste Barcodes gestochen scharf und ist für bis zu 7.000 Ausdrucke pro Tag geeignet. Für farbige Laborkennzeichnungen bietet der BradyJet J7300 mit 4.800 dpi Fotoqualität, wisch- und chemikalienfester Tinte eine professionelle Lösung.

Alle Brady-Drucker sind optimal auf die umfangreiche Materialauswahl abgestimmt. MAKRO IDENT – bekannter und zertifizierter Brady-Distributor – liefert mehr als 250 getestete Etikettenmaterialien für jede Anwendung: chemikalienresistente Etiketten für Röhrchen und Ampullen, tiefkühltaugliche Kryo-Etiketten bis -196 °C, Etiketten für Autoklaven bis 120 °C sowie selbstlaminierende Varianten mit Schutzlaminat für besonders aggressive Umgebungen. Auch runde Deckeletiketten, Wickeletiketten für Röhrchen, Etiketten für Mikrotiterplatten oder Objektträger sind verfügbar.

Mit der Etiketten-Software Brady Workstation können Labormitarbeiter Vorlagen nutzen, eigene Etikettenlayouts erstellen und dabei Symbole, Barcodes oder QR-Codes problemlos integrieren. So wird die Kennzeichnung im Labor noch effizienter und fehlerfreier.

Der Kundenservice von MAKRO IDENT unterstützt Labore bei der Auswahl des passenden Druckers und Etikettenmaterials. Anwender erhalten eine maßgeschneiderte Lösung, die sich nahtlos in den Laboralltag integrieren lässt – für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit und höchste Prozesssicherheit.

Weitere Informationen zu den Brady-Labordruckern sind unter folgendem Link zu finden:

Tragbare und PC Labordrucker mit automatischer Materialerkennung

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

