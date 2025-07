Tag des Fahrers 2025: tagpool24 setzt auf Wertschätzung und Dankbarkeit für die Lkw-Fahrer der Nation

Am 22. Mai 2025 feierte tankpool24 den Tag des Fahrers und stellte die zentrale Rolle der Lkw-Fahrer in den Fokus der Öffentlichkeit. An zahlreichen Tankstellen in Deutschland wurden Snacks und Geschenke verteilt, um das Engagement der Fahrer zu würdigen und zu feiern. Damit wollte man sowohl Wertschätzung zeigen als auch den persönlichen Austausch fördern.

Ein starkes Team auf beiden Seiten der Zapfsäule: Mitarbeiter von tankpool24 und Fahrer feiern gemei

Am 22. Mai 2025 stand bei tankpool24 alles im Zeichen des Dankes an die Fahrerinnen und Fahrer, die täglich mit Engagement und Ausdauer dafür sorgen, dass Transporte sicher und pünktlich ans Ziel kommen. Der Tag des Fahrers bot den passenden Rahmen, um echte Anerkennung für diese unverzichtbare Berufsgruppe zu zeigen.

An rund 50 ausgewählten Stationen in ganz Deutschland organisierte tankpool24 Aktionen direkt an den Tankstellen. Vor Ort wurden kostenfreie Snacks und Getränke angeboten, kleine Präsente verteilt und auch Foodtrucks eingesetzt, die für warme Mahlzeiten sorgten. Der persönliche Austausch mit den Fahrern stand dabei im Mittelpunkt.

„Der Tag des Fahrers erinnert uns daran, wie wichtig Respekt und Wertschätzung im Alltag sind. Fahrer halten die Wirtschaft am Laufen. Wir bei tankpool24 setzen alles daran, ihren Arbeitsalltag zu erleichtern. Unser Motto We power your way ist für uns ein täglicher Auftrag“, erklärt Klaus Kiunke, Geschäftsführer der tankpool24 GmbH.

Begleitet wurde die Aktion durch eine Social-Media-Kampagne, in der Einblicke von den Aktionen vor Ort gegeben wurden. Die Beiträge sollen die oftmals übersehene Leistung der Fahrer ins öffentliche Bewusstsein rücken.

