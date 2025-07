Start der neuen MES-Webinarreihe von gbo datacomp: Digitalisierung kompakt und praxisnah

Mit der neuen Reihe kompakter, praxisnaher Webinare bringt gbo datacomp frischen Wind in die Diskussion rund um Digitalisierung, MES und Produktion 4.0.

Mit einem 30-minütigen Impuls zum Thema Instandhaltung eröffnet die gbo datacomp GmbH am 31. Juli ihre neue Webinarreihe. Unter dem Titel „Instandhaltung neu gedacht – mit gboAWa“ zeigt das Unternehmen, wie sich moderne Instandhaltungsprozesse effizienter und transparenter gestalten lassen. Die kostenfreien Webinare richten sich an Fach- und Führungskräfte aus der Fertigung, die sich gezielt und zeitsparend über Digitalisierungsthemen informieren möchten.

MES greifbar machen – in nur 30 Minuten

„Unsere Webinarreihe richtet sich an alle, die wenig Zeit, aber viel Interesse an Digitalisierung in der Fertigung haben“, erklärt Michael Möller, Geschäftsführer der gbo datacomp GmbH. „In kompakten Sessions erhalten Teilnehmende konkrete Einblicke in reale Projekte, können live Expertengesprächen folgen und ihr eigenes Know-how gezielt erweitern – ohne lange Vorträge oder Werbebotschaften.“

Instandhaltung im Fokus

Das erste Webinar beleuchtet die Instandhaltung als Schlüsselfaktor für eine reibungslose Produktion. Anhand von gboAWa, dem smarten Wartungs- und Alarmmodul von gbo datacomp, zeigen die Experten praxisnah, wie sich Störungen vermeiden, Prozesse optimieren und Wartungskosten senken lassen – ein Thema, das besonders im industriellen Mittelstand auf große Resonanz stößt.

Auch darüber hinaus lohnt sich der Blick in den Webinar-Kalender:

o „Stillstände & Störungen vermeiden“ am 21. August

o „Maschinenintegration clever gelöst“ am 25. September

Die Webinarreihe wird regelmäßig fortgesetzt und greift aktuelle Herausforderungen

in der digitalen Produktion auf – von Betriebsdatenerfassung über Ressourceneffizienz bis hin zur Integration bestehender Systeme.

Alle Themen, Termine und die kostenlose Anmeldung finden Interessierte unter:

www.gbo-datacomp.de/mes-webinar

