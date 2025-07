Desk7 vereinfacht Digitalisierungsprozesse in der Healthcare-Branche

Mit seinem Health-Care-Lab begleitet das IT-Systemhaus Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen bei ihrer Digitalstrategie

Hamburg, im Juli 2025 – Desk7, ein Mitglied der Byteclub-Unternehmensgruppe aus Hamburg, hat ein Health-Care-Lab eingerichtet, das Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen als Testing-Pool zur Verfügung steht. Somit können diese zunächst mit kleinem Team und geringem Budget testen, ob sich das geplante Digitalisierungsprojekt wie gewünscht umsetzen lässt. Diese Vorgehensweise hat das IT-Systemhaus bereits erfolgreich bei Universitätskliniken und anderen Gesundheitseinrichtungen erprobt.

„Ausschreibungsverfahren erstrecken sich oft über einen langen Zeitraum, Projekte können sich verzögern, auch können sich die Warenverfügbarkeit und Prozesse verändern – vor allem nach erfolgter Auftragsvergabe. Daher ist es sinnvoll, zunächst einen Test im Kleinen (Proof of Concept) durchzuführen und die Parameter zu überprüfen, statt womöglich mit der gesamten Umsetzung im großen Stil in Verzug zu geraten oder gar vollständig zu scheitern. Auch beim Test sollten deshalb interdisziplinäre Teams die Prozesse begleiten, die sich nicht nur aus IT und Einkauf, sondern auch aus Pflegenden bzw. Anwendern zusammensetzen“, weiß Daniel Rayer, Geschäftsführer von Desk7. „Da wir einen umfangreichen Testing-Pool an Geräten haben, müssen Krankenhäuser diese zunächst nicht unbedingt anschaffen. Dadurch bleiben die Kosten und der Zeitaufwand überschaubar.“

Desk7 hat sich auf die sichere Implementierung und Betreuung von digitalen Workplaces spezialisiert. Um Einrichtungen im Gesundheitswesen wirkungsvoll beim Einsatz neuer Technologien zu unterstützen und festzustellen, ob diese die Voraussetzungen für die Gewährung von Fördermitteln erfüllen, hat sich das Team u.a. nach der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung (KHSFV) zertifizieren lassen.

Das IT-Systemhaus begleitet die Prozesse über den gesamten Einsatz und unterstützt den Einkauf und die IT-Abteilung bei der Planung des Projekts und der Auswahl passender Hard- und Software. Wegen der hohen Qualität und Langlebigkeit der Geräte liegt der Schwerpunkt beim Einsatz von Apple-Technologie. So wurden beispielsweise bei einem Projekt iPads in Patientenzimmern integriert, wodurch die Gesundheitsdaten sofort und sicher verfügbar sind. Zugleich konnten die Patienten diese iPads auch für ihr persönliches Entertainment nutzen und u.a. für individuelle Essensbestellungen. Die Patienten werden durch den Einsatz der modernen Geräte somit stärker eingebunden, sie bleiben aktiv und informiert. Zugleich profitieren Krankenhäuser von den schlanken Prozessen, bei denen alle Anforderungen an Hygiene und Datensicherheit eingehalten werden. So sorgt Desk7 auch dafür, dass vorhandene Daten sicher gelöscht werden und die Geräte schnell wieder für neue Patienten einsatzfähig sind. Wichtig bei Projekten im Gesundheitswesen sind hohe Security-Standards. Deshalb nutzt Desk7 ausschließlich Server in Deutschland, denn diese sind DSGVO-konform. Das Systemhaus befindet sich aktuell zudem im Audit einer ISO 27001-Zeritfizierung (Informationssicherheits-Management).

Über DESK7

Desk7 ist IT-Systemintegrator und IT-Serviceprovider mit den Schwerpunkten Apple und Microsoft Workplace, Cloud Collaboration sowie Netzwerktechnologie und Sicherheit. Desk7 adressiert im Wesentlichen den Mittelstand und Start-ups. Zu den Kunden gehören u.a. Anbieter aus Gastronomie, Gesundheitswesen, Kreativwirtschaft, Mobilität, Mode, Versicherungswesen und Weiterbildung. Hauptsitz ist Hamburg, weitere Standorte befinden sich in Fürth und Österreich sowie in der Schweiz. Desk7 ist ein Unternehmen der BYTECLUB-Gruppe.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link abrufbar: https://desk7.com/

Über den BYTECLUB

Die Byteclub GmbH ist eine Holding, die 2017 aus der Fusion zwischen der Comspot GmbH und der Telcoland GmbH hervorgegangen ist. Mit Comspot, Comspot Repair, Telcoland Mobilfunk, CPN, Smart Support, Desk7, Shifter, Attend IT Services, FLS, Flötotto CZ und Mission Five gehören aktuell insgesamt zehn starke Eigenmarken und Beteiligungen zum Byteclub. Damit deckt die Unternehmensgruppe an über 50 Standorten sämtliche Produkte und Dienstleistungen für alle IT-Bereiche ab. Der Fokus der einzelnen Marken liegt auf Bereichen wie IT-Solutions, IT-Network, Consulting, Commerce, Marketing oder Support und Repair. Gewerbliche Grosskunden, mittelständische und kleine Unternehmen oder private Endverbraucher werden dabei mit der entsprechenden Marke adressiert. Die Geschäftsführung des Byteclubs setzt sich aus Michael Hencke, Mathias Harms und Max Eggert zusammen, Firmensitz ist Hamburg.

