Top bewertet, aber nicht bekannt: Diese Solar-Handwerker schlagen die großen Anbieter beim Region Award 2025

Wer überzeugt durch Qualität, wer nur durch Werbung? Der Regio-Award 2025 von dezentralo.com basiert auf über 74.000 Kundenmeinungen und macht die besten regionalen PV-Firmen sichtbar.

Sie möchten in eine Solaranlage investieren und suchen einen zuverlässigen Fachbetrieb in Ihrer Region? Dann lohnt sich ein Blick auf den Regio-Award Photovoltaik 2025. Das unabhängige Branchenportal dezentralo.com hat dafür 74.398 Google-Bewertungen von 2.312 Solarunternehmen ausgewertet – mit einem klaren Ziel: Transparenz schaffen und die empfehlenswerten Solarfirmen sichtbar machen.

Das Ergebnis: 1.405 Fachbetriebe erreichten eine Durchschnittsbewertung von 4,8 Sternen oder mehr – über 1.000 Unternehmen sogar die Maximalnote von 5 Sternen.

Warum die großen Namen fehlen – und das gut ist

Vielleicht kennen Sie Anbieter wie Enpal, Zolar oder E.ON aus der Werbung. Doch im direkten Vergleich schneiden viele dieser großen Anbieter in puncto Kundenzufriedenheit nur mittelmäßig ab. Sie konnten deshalb nicht mit dem Regio-Award ausgezeichnet werden.

„Wir möchten genau den Betrieben eine Bühne geben, die vor Ort hervorragende Arbeit leisten – oft ohne großes Marketingbudget, aber mit konsequenter Qualitätsarbeit und hoher Kundenzufriedenheit.“, sagt Martin Pierags, Gründer von dezentralo.com.

So finden Sie jetzt Top-Anbieter in Ihrer Nähe:

Alle ausgezeichneten Fachbetriebe werden auf dezentralo.com besonders gekennzeichnet – inklusive umfangreicher Filtermöglichkeiten nach Region, Postleitzahl, Bewertung, Leistungsumfang oder Spezialisierung. So finden Interessierte schnell und gezielt den passenden Anbieter für ihre Solaranlage.

Besonders hilfreich:

dezentralo.com zeigt nicht nur Bewertungsdurchschnitte, sondern bietet auch praxisnahe Informationen, die die Auswahl erleichtern – etwa zu Spezialisierungen wie HEMS, Speicherlösungen oder dynamischen Stromtarifen. So wird sichtbar, dass auch viele regionale Fachbetriebe moderne Technologien anbieten, die sonst oft nur mit großen Marken in Verbindung gebracht werden.

