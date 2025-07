Berlin, 20. Juli 2025 – In einer Zeit, in der Effizienz und Agilität über den Markterfolg entscheiden, etabliert sich KMUAutomation als die wohl beste Automationsagentur.

Mit maßgeschneiderten Automationslösungen, die nachweislich den Gewinn steigern, Kosten senken und wertvolle Zeitressourcen freisetzen, setzt das Unternehmen neue Maßstäbe. Die positiven KMUAutomation Erfahrungen und Bewertungen zahlreicher Kunden untermauern diesen Anspruch.

Der digitale Wandel stellt viele Unternehmen vor die Herausforderung, komplexe Prozesse zu bewältigen und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben. KMUAutomation begegnet diesem Problem mit einem klaren Versprechen: „Wir bauen Systeme für automatisches Wachstum.“

Durch den gezielten Einsatz von digitalen Prozessautomatisierungen schafft es die Agentur, den administrativen Aufwand ihrer Kunden drastisch zu reduzieren und Potenziale für messbares Wachstum freizulegen. Das Ergebnis sind laut Unternehmensangaben bis zu 22 % mehr Gewinn und 35 % mehr Zeit für das Kerngeschäft.

Ali Ronni Igret, Gründer von KMUAutomation, erklärt die Vision des Unternehmens: „Wir glauben, dass wir die Welt um uns herum stärken können, indem wir uns selbst stärken.“

Diese Philosophie spiegelt sich im Ansatz der Agentur wider, Unternehmen durch smarte und einfache Systeme zu stärken, die ohne komplizierten Aufwand einen echten Mehrwert liefern.

Individuelle Lösungen und starke Referenzen

Ein zentraler Faktor für den Erfolg ist die Spezialisierung auf die No-Code-Plattform Make.com, die als besonders flexibel und datenschutzkonform gilt.[1] Dies ermöglicht die Entwicklung von 100 % individuellen Automatisierungen, die nahtlos in bestehende Systemlandschaften integriert werden können – von Marketing und Vertrieb über das Kunden-Onboarding bis hin zu KI-Services.

Die KMUAutomation Referenzen sprechen für sich. So konnte die E-Commerce-Agentur TMDD durch die Zusammenarbeit 22 % mehr Zeit im Marketing und 10 % mehr Leads generieren. Ein Kunde, der das automatisierte Onboarding nutzt, berichtet: „Das Onboarding läuft jetzt 60 % schneller und unsere Kunden fühlen sich vom ersten Moment an perfekt betreut. Eine unglaubliche Effizienzsteigerung für uns.“

Diese Erfolge basieren auf einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse von KMUs, wie auch die Fachartikel im firmeneigenen Blog zu Themen wie „KI für Lead-Generierung“ oder „No-Code-Prozessautomatisierung“ beweisen.

Eine Garantie, die überzeugt

Was KMUAutomation von anderen Anbietern abhebt, ist die einzigartige 100-%-ROI-Garantie. Das Unternehmen sichert seinen Kunden vertraglich zu, dass sich die Investition in die Automationslösungen innerhalb von 12 Monaten amortisiert. Andernfalls wird der volle Betrag zurückerstattet.

„Wir liefern Systeme, die einen echten Business-Impact haben“, so Ali Ronni Igret. „Unsere Kunden sollen nicht nur Prozesse optimieren, sondern einen klaren Wettbewerbsvorteil erzielen. Unsere Garantie unterstreicht dieses Versprechen.“

Unternehmen, die ihre Prozesse verschlanken und profitabler gestalten möchten, können eine kostenlose und individuelle Beratung bei KMUAutomation anfragen.

Über KMUAutomation:

KMUAutomation ist eine führende Agentur für Prozessautomatisierung, die sich auf B2B-Unternehmen im Mittelstand spezialisiert hat. Mit dem Fokus auf „Automation as a Service“ entwickelt das Expertenteam um Gründer Ali Ronni Igret maßgeschneiderte Systeme zur Steigerung von Effizienz und Profitabilität. Durch den Einsatz von No-Code-Technologien werden komplexe Abläufe in Marketing, Vertrieb und Administration vereinfacht und automatisiert.

Pressekontakt:

Ali Ronni Igret

KMUAutomation

E-Mail: kontakt@kmuautomation.de

Web: https://kmuautomation.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Digitale Erfahrungen

Herr Ali Ig

Hagenschießstraße 1

75175 Pforzheim

Deutschland

fon ..: 15774690227

web ..: https://kmuautomation.de/

email : service@digitale-erfahrungen.de

Pressekontakt:

Digitale Erfahrungen

Herr Ali Ig

Hagenschießstraße 1

75175 Pforzheim

fon ..: 15774690227

web ..: https://kmuautomation.de/

email : service@digitale-erfahrungen.de