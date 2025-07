digitalSIGNAGE.de stellt neue Panorama-Displays vor

Streched, Panorama oder einfach „Bar-Type“

In kaum einem technischen Umfeld hat sich die Flexibilität in der Anwendung so schnell entwickelt wie bei digitalen Displays. Standardformate wie 4:3 oder 16:9 haben über Jahrzehnte die Welt der Monitore dominiert. Während sich in der Vergangenheit, die Inhalte den verfügbaren Monitormaßen anpassen mussten, fügen sich die Displays nun der Aufgabe an. Die neuen Bar-Type-Signboards von digital-SIGNAGE.de eröffnen neue Einsatzbereiche und lösen herkömmlich Anzeigemedien ab.

Obwohl die Kategorie „Bar-Type“ den Eindruck erweckt, dass diese Displays vorzugsweise in entsprechenden Lokationen zur Information über das aktuelle Getränkeprogramm zum Einsatz kommen, ist damit vor allem das Format angesprochen: Es meint so viel wie Riegel oder Stange und beschreibt ein Format, das zumindest deutlich länger ist als hoch. Dadurch können Informationen, die zuvor mittels mehrerer physikalischen Displays übermittelt werden mussten, nun softwaretechnisch auf einem einigen Display angezeigt werden.

digitalSIGNAGE.de hat zwei neue Signboards im Bar-Style vorgestellt, die beide sowohl im Hoch- oder auch im Querformat einsetzbar sind. Sie unterstützen die aktuellen Videoformate und eine umfangreiche Konnektivität per WLAN. LAN oder Bluetooth, um sie entweder lokal oder remote ansteuern zu können. Beiden gemein ist eine hohe Helligkeit von 700 cd/m2 für eine optimale Sichtbarkeit aus jedem Blickwinkel.

Das BT Smart Signboard 37 Bar-Type bietet eine Auflösung von 1.920 zu 540 Pixeln und verfügt über eine Quad-Core ARM CPU Cortex-A55 Amlogic T972 mit 2 GB RAM und 16 GB internem Speicher. Die 49-Zoll-Variante erweitert die angezeigte Fläche je nach Erfordernis. Zur Ansteuerung verfügen die Displays über alle gängigen Netzwerkanschlüsse wie WiFi, Ethernet und Bluetooth 4.0 beziehungsweise USB oder HDMI der neuesten Generation. Daneben werden alle aktuellen Medienformate unterstützt.

Die Displays sind für einen 24/7-Dauerbetrieb ausgelegt und beinhalten eine Austauschgarantie von 3 Jahren. Zudem kommen die Produkte von digital.SIGNAGE.de mit einer Cloud-CMS-Software daher, die es ermöglicht, Content leicht und flexibel zu generieren. Die CMS-Software „DS-Channel“ für den Cloud-basierten Betrieb ermöglicht die Kreation der Inhalte und den Fernzugriff über die Cloud. Die Software wird in Deutschland in ISO27001-zertifizierten Rechenzentren gehostet. Zudem bietet digitalSIGNAGE.de eine 3-jährige Garantie sowie kostenlose Webinare und Unterstützung bei der Konzeption, der Installation, dem Content-Design und technischen Support. Das Unternehmen verweist auf mehr als 125.000 Installationen deutschlandweit.

„Vor noch wenigen Jahren musste sich die Software für die Kreation von Inhalten an die verfügbaren physikalischen Medien anpassen“, erläutert Björn Christiansen, CEO des Unternehmens. „Kategorien wie A4 oder 4:9 gehören seit langem der Vergangenheit an. Nunmehr passen sich sowohl die Hard- als auch die Software den gegebenen Anforderungen an. Das ist ein wesentlicher Fortschritt, um Inhalte in geeigneter Form zu präsentieren.“

Die digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH ist der anerkannte Pionier auf dem europäischen Digital-Signage-Markt. Das Unternehmen vertreibt innovative Digital-Signage-Mediaplayer und integrierte Displays für kommerzielle Anwendungen. Durch starke Fokussierung auf Partnerschaften hat die digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH mit einer großen Bandbreite von Geräten auf vertikalen Märkten ein europaweit agierendes Ecosystem aufgebaut. Dazu zählt auch die Bereitstellung eines versierten und europaweit verfügbaren Kundendienstes.

Das Unternehmen ermöglicht den audiovisuellen Transport von informellen oder unterhaltenden Inhalten mit dem Ziel, Benutzer anzuziehen und eine nachhaltige Wirkung zu erzeugen. Hochmoderne Technologien helfen dabei, neue Einsatzbereiche für kommerzielle Services zu besetzen. Eine Retail-Suite unterstützt Integratoren bei der Entwicklung des perfekten Umfeldes für die Nutzer. Die Produkte des Unternehmens sind europaweit tausendfach installiert und bewährt.



