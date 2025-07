Steffi Fester schickt musikalisch eine „Flaschenpost“ auf die Reise

Eine maritime Post für die Liebe

Mit ihrer Flaschenpost entführt Steffi Fester ihr Publikum in eine gefühlvolle, maritime Welt voller Sehnsucht, Hoffnung undromantischer Magie. Die Hamburger Sängerin und Songschreiberin erzählt in dieser berührenden Ballade eine einzigartige Liebesgeschichte, die über die Weiten des Ozeans getragen wird. „Flaschenpost“ist mehr als nur ein Song – es ist ein musikalischer Liebesbrief, der Nostalgie, Emotion und Poesie auf einzigartige Weiseverbindet.

Mit ihrer klaren Stimme und ihren feinfühligen Lyrics berührt Steffi Fester die Herzen und beweist eindrucksvoll, warum sie als authentische Künstlerin in der deutschsprachigen Musikszene geschätzt wird. Der Erfolgsproduzent Christian Maier hat mit seinem traumhaften Arrangement eine einzigartige und besondere Atmosphäre geschaffen, die die Zuhörer direkt mit auf diese maritime Reise nimmt.

Die Single erscheint am 18. Juli 2025 über das LabelSongs for Lifeaufallen gängigen Plattformen. Das Musikvideo zur Single – von Steffi Fester selbst gedreht – unterstreicht die intime Stimmung des Songs und zeigt die emotionale Tiefe der Künstlerin. Bekannt für ihre eingängigen Melodien und tiefgründigen Texte, knüpft Steffi Fester mit „Flaschenpost“ an ihre bisherigen Erfolge an und zeigt erneut, dass wahre Gefühle zeitlos sind.

Text & Musik: Steffi Fester

Arrangement & Musikproduktion: Christian Maier

Label: Songs for Life

Datenblatt: Steffi Fester – Flaschenpost

Labelcode: LC 101930

ISRC: DEYX82261311

EAN:4064946585126

ISWC:T3228677149

Veröffentlichung: 18.07.2025

Quelle: Büro Steffi Fester

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de