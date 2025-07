Interhome-Studie: So gelingt der Ferienhaus-Urlaub in der Gruppe

Eine aktuelle Umfrage von Interhome zeigt: Die Deutschen lieben im Urlaub das Miteinander, aber Badezimmerzeiten, Planung und Wünsche aller unter einen Hut zu bekommen sorgen häufig für Diskussionen.

Zwischen Nähe und Nervfaktor: Warum Urlaub in der Gruppe die Deutschen spaltet

Zwei Drittel der Deutschen sagen, dass sie vor allem wegen der gemeinsamen Zeit mit der Familie oder dem Freundeskreis in der Gruppe verreisen. Doch genauso viele empfinden genau dieses Zusammensein als größte Herausforderung. Aktuelle Zahlen zeigen, wie stark die Vorstellungen beim Gruppenurlaub auseinandergehen. Für 38 % ist ein Urlaub nur mit den „richtigen“ Menschen überhaupt vorstellbar, ebenso viele lehnen diesen kategorisch ab. Besonders deutlich zeigt sich das bei den über 65-Jährigen: Fast die Hälfte von ihnen bevorzugt Reisen allein oder zu zweit.

Nur 11 % aller Befragten sehen Gruppenurlaub grundsätzlich als Chance, einander näherzukommen – und 13 % sagen klipp und klar: zu viele Meinungen, zu viel Stress. Vor allem Männer zeigen sich genervt – 76 % derer, die Urlaub in der Gruppe als zu anstrengend empfinden, sind männlich. Das Thema Gruppenurlaub polarisiert also.

Vom Badezimmer bis zur Budgetfrage: Woran Gruppenurlaub wirklich scheitert

Der Stress beginnt oft schon vor der Abreise. Die größte Hürde ist laut 68 % der Befragten die Suche nach einer Unterkunft, die allen gerecht wird. Aber auch das Jonglieren mit verschiedenen Terminen (61 %) und Konflikte rund um Interessen und Aktivitäten (66 %) können für Frust sorgen. Als herausfordernd empfinden 34 % der Befragten die Entscheidung für ein gemeinsames Reiseziel. In Bezug auf die Urlaubsunterkunft ist der Wunsch nach Komfort und Gemeinschaft groß: Gewünscht werden großzügige Schlafzimmer (76 %), ein großer Esstisch (70 %), ein einladender Außenbereich (62 %) und genügend Badezimmer (59 %).

Besonders das Miteinander-Essen scheint den Deutschen wichtig zu sein: 70 % der Befragten legen Wert auf gemeinsame Mahlzeiten, und für 59 % gehört eine gut ausgestattete Küche zum perfekten Ferienhaus dazu. Diskussionen über Badezimmerzeiten nennen 22 % als konkreten Streitpunkt, genauso wie die Essensplanung (44 %) oder Unstimmigkeiten über die Tagesgestaltung (44 %). Selbst Aufgabenverteilung (19 %) und Aufteilung der Kosten (13 %) sorgen für Spannungen.

Gute Planung ist alles: Gruppenreisen brauchen mehr als nur gute Laune

So groß der Wunsch nach Gemeinschaft auch ist, Gruppenurlaub will gut überlegt und noch besser organisiert sein. Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich: Damit der gemeinsame Urlaub zum Erfolg wird, braucht es klare Absprachen, Rücksichtnahme und die richtige Mischung aus Freiraum und Zusammensein. Wer das schafft, kann unvergessliche Erlebnisse teilen und Streit um Badezimmerzeiten, Essenspläne oder Zuständigkeiten elegant vermeiden.

Zur Untersuchungsmethodik

Im März 2025 hat Interhome eine Umfrage unter über 2.400 Teilnehmenden aus der Schweiz, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden durchgeführt. Die Medienmitteilung konzentriert sich auf die Auswertung der Antworten von Befragten aus Deutschland. Alle Ergebnisse der Umfrage sind auf der Landingpage von Interhome zu finden.

Das Portfolio von Interhome umfasst rund 40.000 Ferienhäuser und -wohnungen in über 20 Ländern. Der Ferienhaus-Spezialist bietet vermietenden Eigentümerinnen und Eigentümern sowie Gästen ein umfassendes „Rundum-Sorglos-Paket“. Ermöglicht wird dies durch über 120 lokale Interhome-Servicebüros und ein europaweites Partnernetzwerk vor Ort. Von der internationalen Vermarktung und Distribution bis zu Service- und Instandhaltungsarbeiten an der Ferienimmobilie bietet der Ferienhaus-Spezialist maßgeschneiderte Dienstleistungen und ermöglicht den Vermietenden eine optimale Auslastung und Rendite. Interhome generierte im Jahr 2024 9,4 Mio. Übernachtungen und einen Umsatz von CHF 390 Mio. Interhome ist Teil der Hotelplan-Gruppe mit Sitz in Glattbrugg (CH). www.interhome.de

