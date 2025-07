Seit 28. 06. 2025 zwingt das BFSG Makler und Verwalter zu barrierefreien Websites, PDFs und Portalen. Wer jetzt nicht nachbessert, riskiert hohe Bußgelder und Abmahnungen.

Barrierefreiheit ist jetzt Pflicht

Was Immobilienmakler & Wohnimmobilienverwalter seit 28. Juni 2025 beim BFSG beachten müssen

Seit dem 28. Juni 2025 ist das Barrierefreiheits­stärkungs­gesetz (BFSG) in Deutschland voll wirksam. Was bis dahin für viele Betriebe noch ein abstraktes Zukunfts­thema war, ist nun verbindliches Recht: Digitale Angebote, die sich an Verbraucher richten, dürfen nur noch bereitgestellt werden, wenn sie barrierefrei sind. Für Immobilienmakler und Wohn­immobilien­verwalter hat das Gesetz besondere Sprengkraft – schließlich hängen Exposés, Portale und Self-Service-Apps inzwischen direkt am Kerngeschäft. Wer jetzt nicht nachgezogen hat, riskiert Bußgelder von bis zu 100 000 Euro, wettbewerbs­rechtliche Abmahnungen sowie im Extremfall die Abschaltung der Website.

Warum trifft das BFSG die Immobilienbranche besonders hart?

Hoher Digitalisierungs­grad

Besichtigungs­kalender, 360-Grad-Rundgänge, Reservierungs- und Bewerber­portale – Immobilien­prozesse sind längst online. Fast jeder dieser Kontakt­punkte ist als „Dienstleistung im elektronischen Geschäfts­verkehr“ klar vom BFSG erfasst.

PDF-Exposés und Vertrags­unterlagen

PDF bleibt das Standard­format für Grund­risse, Energie­ausweise und Mietverträge. Für Screenreader sind viele dieser Dokumente jedoch unlesbar. Das Gesetz verlangt nun korrekt getaggte PDFs, alternative Bild­beschreibungen und barrierefreie Formular­felder.

Heterogene System­landschaften

Zwischen Makler-CMS, CRM, ERP und Vermieter-Apps tummeln sich proprietäre Tools und SaaS-Lösungen unterschiedlicher Alters­klassen. Die nachträgliche Barrierefrei­heit wird dadurch komplexer und teurer, je später man ansetzt.

Konkret: Diese Anforderungen gelten seit 28. Juni 2025

Praktische Anforderungen und erste Schritte im Überblick – ganz ohne Tabellenform

Websites und Portale: Seit Inkrafttreten des BFSG müssen alle öffentlich zugänglichen Seiten die Vorgaben der Norm EN 301 549 bzw. der WCAG 2.1 AA erfüllen. Konkret heißt das: komplette Tastatur-Bedienbarkeit, ausreichende Farbkontraste, sichtbare Fokus-Umrandungen, aussagekräftige Alternativtexte sowie eine saubere, semantische Überschriften- und Landmark-Struktur.

PDF-Downloads: Exposés, Energieausweise oder Mietverträge müssen für Screenreader verständlich sein. Das gelingt nur mit korrekt getaggten PDF/UA-konformen Vorlagen, klarer Lesereihenfolge und Alternativtexten für eingebettete Bilder. Eine automatisierte Abschlussprüfung – etwa mit PAC oder axesPDF – stellt die Qualität sicher.

Chatbots und Termin-Widgets: Digitale Assistenten dürfen nicht auf Maus­eingaben angewiesen sein und müssen Ausgaben über Screenreader liefern. Entwickelnde integrieren dafür ARIA-Labels, kümmern sich um sauberes Fokus-Management und setzen Live-Regions ein, damit neue Inhalte vorgelesen werden.

Self-Service-Terminals (z. B. Hauszugangs- oder Schließanlagen-Kioske): Für bestehende Geräte gilt noch eine Übergangsfrist bis 2030; danach müssen auch sie barrierefrei sein. Praxisnah heißt das: Austausch veralteter Hardware, Ergänzung alternativer Touch- oder Tastensteuerungen und Bereitstellung von Audio-Ausgaben.

Kleinstunternehmen: Betriebe mit weniger als zehn Beschäftigten und höchstens zwei Millionen Euro Jahresumsatz fallen grundsätzlich unter eine Ausnahmeregel. Sie müssen jedoch nachweisen, dass die Umsetzung eine „unverhältnismäßige Belastung“ darstellt – inklusive nachvollziehbarer Aufwand-/Nutzen-Analyse und dokumentierter Entscheidung.

Sanktionen und Überwachung

Die Markt­überwachungs­behörden der Länder reagieren bereits auf Verbraucher­beschwerden. Bei Verstößen fordern sie zunächst Abhilfe innerhalb kurzer Fristen; bei Untätigkeit folgen Zwangs­gelder, Bußgelder und letztlich die Untersagung des Angebots. Abmahn­fähige Wettbewerbs­verstöße kommen hinzu. Wer hingegen frühzeitig handelt, signalisiert Kunden­orientierung und stärkt die eigene Marke.

Stefan Straßburg, COO Aktion-Barrierefrei.org:

„Barrierefreiheit ist kein Kosten­treiber, sondern ein Marktöffner. In Deutschland leben 13 Millionen Menschen mit Behinderung – plus ältere Nutzerinnen und Nutzer, die von guter Usability profitieren. Wer zugänglich ist, verkauft schneller und rechtssicher.“

Fünf Schritte zur schnellen Compliance

48-Stunden-Audit

Automatisches und manuelles Testing der Top-20 Seiten, PDFs und Formulare. Ergebnis: Ampel­report mit Prioritätenliste.

Quick-Fix-Sprint (2 Wochen)

Umsetzung der dringlichsten Punkte (Kontraste, Alternativ­texte, Tastatur­fokus, semantische Überschriften).

Accessible PDF-Pipeline

Einführung barrierefreier Exposé-Vorlagen; Schulung der Marketing­abteilung.

CMS-Upgrade & UI-Pattern-Library

Einheitliche Komponenten (Buttons, Formulare, Modale) mit ARIA-Labels und validem HTML.

Qualitätssicherung & Monitoring

Integration automatischer Accessibility-Checks in den Release-Prozess; jährliches Re-Audit.

Unterstützung von Aktion-Barrierefrei.org

Die Initiative bietet speziell für Makler und Verwalter:

Express-Audits & Sofortmaßnahmen durch zertifizierte WCAG-Experten

Entwickler-Support für TYPO3, WordPress, onOffice, FlowFact & Co.

Rechts­sichere Dokumentation für die Markt­überwachung

Team-Trainings zu barrierefreiem Content und barrierefreiem PDF

Mehr Informationen: https://aktion-barrierefrei.org/handlungsfelder/barrierefreie-webseiten-fur-unternehmen

Redaktioneller Service

_Dieser Artikel ist frei zur Veröffentlichung. Bitte senden Sie uns bei Abdruck ein Beleg­exemplar oder den Online-Link._

Pressekontakt

Aktion-Barrierefrei.org

E-Mail: presse@aktion-barrierefrei.org o Telefon: +49 60 21 13 07 128

Pressebild (16 : 10)

Download „BFSG-Immobilien-Countdown“ – JPG, 1 536 × 960 px, 206 KB

Alt-Text:

Illustration: Stadt­silhouette, Laptop mit barrierefreiem Immobilien-Exposé, Kalender „28. Juni 2025“; Überschrift „BFSG-Countdown – Barrierefreie Immobilien-Websites“, in Blau-Grün-Orange gehalten.

