Brady M510 Labordrucker – kompakt, vielseitig und einfach zu bedienen

Der Brady M510 ist ein kompakter Labordrucker für bis zu 250 Etiketten pro Tag. Mit Tastatur, Display und PC-Anbindung druckt er Röhrchen-, Objektträger- und Inventaretiketten schnell und zuverlässig.

Der Labordrucker Brady M510 ist einer der beliebtesten Drucker für kleine bis mittlere Druckvolumen. Er wurde speziell für die Anforderungen im Labor entwickelt und überzeugt durch seine kompakte Bauweise, die einfache Bedienung und ein umfangreiches Sortiment an Etiketten für unterschiedlichste Anwendungen. Mit seiner integrierten Tastatur und dem Display kann der Drucker direkt vor Ort genutzt oder bequem am PC mit der Brady Workstation Etiketten-Software betrieben werden.

Als vielseitiger Etikettendrucker eignet sich der M510 ideal für Labore, die bis zu 250 Etiketten pro Tag drucken möchten – mit Schwankungen nach oben oder unten. Damit ist er die optimale Lösung für Einrichtungen, in denen nicht permanent, aber regelmäßig Kennzeichnungen erstellt werden. Der Drucker verzichtet auf Bluetooth und WLAN, was ihn besonders für sicherheitsbewusste Labore interessant macht, die auf eine kabelgebundene Verbindung oder Bedienung über Tastatur Wert legen.

Ein großer Vorteil des Brady M510 ist das benutzerfreundliche Kassettensystem. Etikettenmaterial und Farbband sind in einer einzigen Kassette untergebracht. Dies vereinfacht den Materialwechsel erheblich und sorgt dafür, dass Anwender ohne spezielle Vorkenntnisse schnell und fehlerfrei arbeiten können. Die automatische Materialerkennung kalibriert den Drucker selbstständig auf das eingelegte Etikettenmaterial und stellt Sensoren, Druckgeschwindigkeit und Kontrast optimal ein.

Das Etikettensortiment für den Brady M510 ist speziell auf die Anforderungen im Labor abgestimmt. Es umfasst runde Deckeletiketten, Wickeletiketten für Probenröhrchen, rechteckige und viereckigeEtiketten für Objektträger, Ampullen und Fläschchen sowie Etiketten für Inventar, Schränke und Gerätekennzeichnung. Auch für extreme Einsatzbedingungen stehen Materialien zur Verfügung, die Temperaturen von -196 °C in Kryolagerung bis +120 °C im Autoklaven standhalten.

Mit der Brady Workstation Software lassen sich Etiketten am PC besonders einfach gestalten. Die Software bietet eine große Auswahl an Vorlagen und Symbolen speziell für Laborkennzeichnungen, darunter Biohazard-Symbole, Chemikalienpiktogramme und andere sicherheitsrelevante Icons. Texte, Barcodes und QR-Codes können flexibel hinzugefügt werden, sodass die Etiketten den individuellen Anforderungen des Labors entsprechen.

Dank seiner kompakten Größe lässt sich der Brady M510 problemlos in jedes Labor integrieren. Er kann direkt am Arbeitsplatz eingesetzt oder als mobiler Etikettendrucker genutzt werden. Zusätzlich bietet Brady eine optionale Halterung an, die den Drucker an Laborwagen, Regalen oder Werkzeuggürteln befestigt. So können Labormitarbeiter freihändig arbeiten und gleichzeitig Etiketten drucken – ideal für den flexiblen Einsatz im Laboralltag.

Der Kundenservice von MAKRO IDENT unterstützt Anwender bei der Auswahl des passenden Etikettenmaterials und der Brady Workstation Software. So gelingt der Einstieg in die Laborkennzeichnung einfach und sicher.

Weitere Informationen zum Brady M510 sind unter folgendem Link zu finden:

Kleiner Labordrucker Brady M510

