Hemmersbach in sechs Ländern als Great Place to Work® ausgezeichnet

Sechs internationale Standorte des IT-Servicedienstleisters Hemmersbach wurden als Great Place to Work® zertifiziert – basierend auf anonymem Mitarbeiterfeedback und einer unabhängigen Kulturanalyse.

o Alle sechs teilnehmenden Hemmersbach-Niederlassungen – USA, Indien, Griechenland, Spanien, Italien und Malaysia – wurden als Great Place to Work® zertifiziert

o Diese sechs Länder spiegeln ein repräsentatives Abbild der vielfältigen Hemmersbach-Belegschaft in Amerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum wider

o Dank der Auszeichnungen rückt Hemmersbach der Qualifikation für die Liste „World’s Best Workplaces(TM)“ ein Stück näher.

o Grundlage für die Great-Place-to-Work®-Zertifizierung ist anonymes Mitarbeiterfeedback sowie eine eingehende Prüfung der Unternehmenskultur

o Für Indien ist es bereits die dritte, für Griechenland sogar die vierte Auszeichnung in Folge

Nürnberg, 17. Juli 2025 – Hemmersbach Kolleginnen und Kollegen haben abgestimmt – von Außendiensttechnikern über Helpdesk-Mitarbeiter und Global Service Delivery Manager bis hin zu Projektleitern und Kollegen aus den Bereichen Personal, Finanzen, Logistik und Beschaffung: Hemmersbach ist offiziell ein Great Place to Work® in allen sechs Ländern, in denen das Unternehmen an der diesjährigen Umfrage teilgenommen hat.

Länderniederlassungen in den USA, Indien, Griechenland, Spanien, Italien und Malaysia stellten sich dem international anerkannten Zertifizierungsprozess von Great Place to Work®. Alle sechs wurden mit dem begehrten Siegel ausgezeichnet – ein bemerkenswertes Ergebnis und ein bedeutender Meilenstein für den global agierenden IT-Serviceanbieter.

„Die Zertifizierung in gleich sechs Ländern ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur Aufnahme in die Liste der World’s Best Workplaces(TM)“, sagt Dariusz Stanczyk, Chief Operating Officer bei Hemmersbach. „Das ist unser klares Ziel für die Zukunft – zu den Unternehmen zu gehören, die weltweit für ihre außergewöhnliche Arbeitsplatzkultur ausgezeichnet sind. Das hervorragende Ergebnis in diesem Jahr zeigt, dass unser werteorientierter Ansatz über Ländergrenzen, Funktionen und Abteilungen hinweg Anklang findet. Wir sind besonders stolz darauf, dass Indien nun zum dritten Mal in Folge und Griechenland zum vierten Mal diese Auszeichnung erhalten haben – das zeigt, dass es sich nicht nur um einen einmaligen Erfolg handelt, sondern um eine nachhaltige Wirkung.“

Great Place to Work® bewertet Unternehmen anhand einer anonymisierten Mitarbeiterbefragung und einer eingehenden Analyse der Unternehmenskultur. Die Zertifizierung würdigt Arbeitsplätze, die Vertrauen, Fairness, Respekt, Stolz und Teamgeist nachweislich fördern.

Mit dem aktuellen Ergebnis rückt Hemmersbach einem Platz auf der Liste der World’s Best Workplaces(TM) ein Stück näher – eine Auszeichnung, die Unternehmen mit dauerhaft herausragender Arbeitsplatzkultur an ihren internationalen Standorten vorbehalten ist.

„Diese Auszeichnung gehört unseren Kolleginnen und Kollegen“, ergänzt Dariusz Stanczyk. „Ihr ehrliches Feedback, ihr Engagement und ihr täglicher Einsatz haben Hemmersbach zu dem globalen Erfolg gemacht, der wir heute sind.“

Über Hemmersbach

Hemmersbach erbringt Service Delivery für die IT-Branche weltweit. In über 190 Ländern sind wir im Auftrag von Hardwareherstellern und globalen Systemintegratoren mit Technikern im Außendienst oder fest vor Ort am Kundenstandort im Bereich IT Field Service tätig. Darüber hinaus bieten wir globale Device Lifecycle Services an und ermöglichen so Device-as-a-Service (DaaS)-Anbietern weltweit, Hardware und dazugehörige Services in einem modernen Abonnement-Modell bereitzustellen.

Wir sind The Social Purpose IT Company und gehen über unser Kerngeschäft hinaus: mit unseren Direct Actions Hemmersbach Rhino Force und Hemmersbach Kids‘ Family setzen wir uns dort aktiv ein, wo Behörden versagen und ermöglichen Bedürftigen eine bessere Zukunft.

