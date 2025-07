Über 40 Jahre Immobilienkompetenz in der Region

WAV Immobilien erweitert Service mit neuem Immobilien-Blog und umfassendem FAQ-Bereich

Seit 1982 ist die WAV Immobilien Reuschenbach GmbH ein verlässlicher Partner für Immobilieneigentümer in der Region Köln/Bonn. Mit über vier Jahrzehnten Markterfahrung und drei strategisch platzierten Standorten in Bornheim, Brühl und Wesseling hat sich das Unternehmen als kompetenter Ansprechpartner für alle Immobilienangelegenheiten etabliert. Ob Erbschaft, Scheidung, altersbedingte Veränderungen oder Umzug – WAV Immobilien begleitet Eigentümer durch die verschiedensten Lebenssituationen und bietet jetzt zusätzlich umfassende Online-Services für noch bessere Beratung.

„Über die Jahre haben wir unzählige Familien und Eigentümer durch die unterschiedlichsten Lebensphasen begleitet“, erklärt Geschäftsführer René Reuschenbach. „Diese Erfahrung ist unser größtes Kapital. Wir wissen, dass jede Immobiliensituation einzigartig ist und individuelle Lösungen erfordert.“ Das Team von WAV Immobilien hat sich auf komplexe Situationen spezialisiert, die besondere Sensibilität und Fachkenntnis erfordern.

Bei Erbschaftsangelegenheiten unterstützt WAV Immobilien Erbengemeinschaften dabei, gemeinsame Lösungen zu finden. Die Bewertung geerbter Immobilien, die Klärung rechtlicher Fragen und die Entwicklung einer für alle Beteiligten fairen Verkaufsstrategie gehören zum Tagesgeschäft. „Erbschaftsfälle sind oft emotional belastend. Wir sorgen dafür, dass der Immobilienverkauf reibungslos abläuft und Familienkonflikte vermieden werden“, betont Reuschenbach.

Auch bei Scheidungen steht WAV Immobilien als neutraler Partner zur Verfügung. Die faire Bewertung des gemeinsamen Eigenheims und die Entwicklung von Lösungsoptionen – sei es Verkauf, Übernahme durch einen Partner oder Teilung – werden professionell und diskret abgewickelt. „In emotional schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass wenigstens die Immobilienangelegenheiten professionell geregelt werden“, so der Geschäftsführer.

Die drei Standorte in Bornheim, Brühl und Wesseling ermöglichen es WAV Immobilien, die lokalen Märkte genau zu kennen und Eigentümern präzise Markteinschätzungen zu liefern. Jeder Standort verfügt über erfahrene Makler, die mit den Besonderheiten ihrer Region bestens vertraut sind. Diese dezentrale Struktur bei gleichzeitig einheitlichen Qualitätsstandards ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Um Eigentümern noch besseren Service zu bieten, hat WAV Immobilien kürzlich zwei neue Online-Bereiche entwickelt. Der neue Immobilien-Blog auf der Unternehmenswebsite liefert regelmäßig fundierte Fachartikel zu allen wichtigen Immobilienthemen. Von Marktanalysen über Verkaufstipps bis hin zu rechtlichen Neuerungen finden Eigentümer hier praxisnahe Informationen aus erster Hand.

Ergänzend dazu wurde ein umfassender Immobilien-FAQ-Bereich aufgebaut, der speziell auf die verschiedenen Städte und Einzugsgebiete von WAV Immobilien zugeschnitten ist. Hier finden Interessenten Antworten auf die häufigsten Fragen rund um Immobilienverkauf, -vermietung und -bewertung in ihrer konkreten Region. „Wir möchten unseren Kunden nicht nur persönlich, sondern auch digital bestmögliche Unterstützung bieten“, erklärt René Reuschenbach.

Die langjährige Mitgliedschaft in der Kölner Immobilienbörse, der rheinischen Immobilienbörse und im Immobilienverband Deutschland unterstreicht den hohen Qualitätsanspruch des Unternehmens. Als Regionaldirektor des Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft (BVFI) bringt Geschäftsführer René Reuschenbach zusätzlich wichtige Branchenkontakte und aktuelles Fachwissen in das Unternehmen ein.

„Unsere über 40-jährige Erfahrung kombiniert mit modernen Serviceangeboten macht uns zu einem der führenden Immobiliendienstleister in der Region“, so Reuschenbach. „Wir verstehen uns als langfristiger Partner unserer Kunden – in allen Lebenssituationen.“

Weitere Informationen zu den erweiterten Services und umfassende Beratung finden Interessierte im neuen Immobilien-Blog und im Immobilien-FAQ auf https://www.wav-immo.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WAV Immobilien Reuschenbach GmbH IVD

Herr René Reuschenbach

Am Zidderwald 3

53332 Bornheim

Deutschland

fon ..: 02236 – 885 85 0

fax ..: 02236 – 885 85 29

web ..: https://www.wav-immo.de/

email : info@wav-immobilien.de

Die WAV Immobilien Reuschenbach GmbH wurde 1982 gegründet und hat Niederlassungen in Bornheim, Brühl und Wesseling. Das Haupttätigkeitsfeld liegt in dem Verkauf und der Vermietung von Wohnimmobilien und Kapitalanlagen. Das Unternehmen ist Mitglied der Kölner Immobilienbörse, der rheinischen Immobilienbörse sowie dem Immobilienverband Deutschland und unterstreicht dadurch seinen hohen Anspruch an Beratungsqualität und Seriosität. Darüber hinaus ist WAV-Geschäftsführer René Reuschenbach auch Regionaldirektor des Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft (BVFI) und setzt sich als solcher für die Belange der Immobilienwirtschaft ein.

