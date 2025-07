Tragbare Brady-Drucker: Ideal für Industrie- & Laborkennzeichnung

Tragbar, robust und vielseitig: Brady-Drucker ermöglichen professionelle Kennzeichnung direkt am Einsatzort – perfekt für industrielle Aufgaben und Laboranwendungen.

Tragbare Brady-Drucker bieten Unternehmen eine zuverlässige Lösung, um industrielle und Labor-Kennzeichnungen direkt vor Ort zu erstellen. Sie kombinieren die Vorteile mobiler Technik mit der Stabilität und Präzision, die für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen erforderlich sind.

Das Sortiment von MAKRO IDENT, dem bekannten Brady-Distributor aus dem Münchner Süden, umfasst verschiedene tragbare und mobile Druckermodelle für unterschiedlichste Anforderungen. Diese Geräte sind leicht, robust gebaut und mit leistungsfähigen Akkus ausgestattet, sodass sie auch über längere Zeiträume hinweg unabhängig vom Stromnetz betrieben werden können. Der Customer Service von MAKRO IDENT unterstützt Kunden bei der Auswahl des passenden Modells und liefert praxisnahe Tipps für den Einsatz in Industrie und Labor.

In der industriellen Umgebung ermöglichen die tragbaren Brady-Drucker das schnelle Erstellen von Kennzeichnungen für Kabel, Leitungen, Maschinen oder Sicherheitsschilder – direkt vor Ort, ohne zeitaufwendige Wege zum Büro. Die Etiketten sind extrem widerstandsfähig gegenüber Chemikalien, UV-Licht, Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen. Das macht sie ideal für Anlagenbau, Wartungsteams oder Energieversorger, die höchste Ansprüche an die Haltbarkeit der Markierungen stellen.

Auch in Laboren sind die mobilen Drucker unverzichtbar. Sie erstellen präzise Beschriftungen für Probenröhrchen, Objektträger, Reagenzfläschchen und andere Laborgefäße. Dank ihrer kompakten Bauweise passen sie auf jeden Labortisch und ermöglichen eine direkte Kennzeichnung an der Arbeitsstation. Die Etiketten sind so konzipiert, dass sie extremen Temperaturen standhalten – von der Autoklavierung bis zur Langzeitlagerung in Kryotanks.

Die Geräte lassen sich bequem über Bluetooth oder WLAN mit Smartphones und Tablets verbinden, wie auch am PCs via USB über die Etiketten-Software BradyWorkstation bedienen. So können Etikettenvorlagen schnell geladen und vor Ort angepasst werden. Die intuitive Bedienung der Brady-Drucker sorgt für fehlerfreie Ergebnisse und erleichtert den Einstieg – auch für Teams ohne spezielle Vorkenntnisse.

Ein weiterer Pluspunkt: Regelmäßige Firmware-Updates und ein durchdachtes Zubehörsortiment sorgen dafür, dass die tragbaren Etikettendrucker lange einsatzfähig bleiben. Egal ob Ersatzakkus, Etikettenrollen oder Farbbandkassetten – MAKRO IDENT liefert alles aus einer Hand und garantiert schnelle Verfügbarkeit.

Praxisbeispiele zeigen, wie tragbare Brady-Drucker Prozesse optimieren: Ein Instandhaltungsteam konnte mit einem tragbaren Drucker direkt am Einsatzort beschädigte Kabelkennzeichnungen ersetzen. In einem Labor wurden durch den Einsatz mobiler Geräte Fehlerquoten bei der Probenbeschriftung deutlich reduziert. Solche Anwendungen verdeutlichen den Mehrwert der flexiblen Geräte in unterschiedlichen Branchen.

Mit den tragbaren Brady-Druckern von MAKRO IDENT erhalten Unternehmen und Labore eine zukunftssichere Lösung für mobile Kennzeichnung. Sie verbinden professionelle Druckqualität mit höchster Flexibilität – unterstützt durch einen erfahrenen Brady-Partnerservice, der bei allen Fragen zur Seite steht.

Weitere Informationen über mobile Brady-Drucker von MAKRO IDENT sind unter folgendem Link zu finden:

Tragbare Brady Drucker

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de