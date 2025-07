Die esKape-Spas im Nova und Kandima Maldives setzen mit Kokosnuss-Treatments auf die Kräfte des Nationalbaumes

Die Resorts Kandima und NOVA Maldives feiern die Heilkraft der Kokosnuss in ihren esKape Spas – mit nachhaltigen Treatments aus lokal gewonnenem Kokosöl, -milch und -wasser.

Die Kokospalme, weltweit ein Symbol für Traumurlaube, ist der Nationalbaum der Malediven. Daher setzen das coole Lifestyle Resort Kandima und das junge Community Resort NOVA in ihren esKape Spas auf die Heilkraft der Kokosnuss. Denn in der Kokosnuss steckt viel mehr als die köstliche Kokosmilch als Drink quasi frisch von der Palme. Allein im Kandima werden pro Jahr 1.200 Kokosnüsse gesammelt, um daraus in lokalen Betrieben des Atolls auf traditionelle Weise Kokosnuss Produkte wie Kokosöl, Kokosmilch und Kokos-Scrub für die esKape-Spas zu produzieren.

Jeder Bestandteil der Kokosnuss hat seinen eigenen Nutzen und entfaltet seine eigene Magie bei den Spa-Behandlungen im esKape Spa. Hochwertiges kaltgepresstes Kokosöl ist besonders reich an Laurinsäure, fördert die Heilung, wirkt antibakteriell und entzündungshemmend und spendet obendrein noch Feuchtigkeit. Kokosmilch hingegen ist besonders reich an wichtigen Mineralstoffen und eignet sich dank seiner hautstraffenden, nachfettenden und feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften perfekt für die Haut- und Haarpflege. Und Kokoswasser ist zudem reich an Vitaminen und Mineralstoffen, wirkt klärend und ist damit weit mehr als nur ein Beauty Food.

Die Spas der beiden Resort Kandima und Nova Maldives locken daher mit Kokosnuss-Treatments: Das „Sea Coconut Secret“ sorgt mit einem revitalisieren Fußpeeling mit duftenden gerösteten Kokosstückchen, einer Kokosöl-Massage und einem Kokos-Körper-Peeling für ein himmlisches Körpergefühl. Beim „Maldivian Ocean Dream“-Treatment wird mit Kokosöl massiert, gefolgt von einem Kokosnussmilch Wrap.

Der Einsatz der lokalen Kokosnuss ist besonders nachhaltig und spiegelt die Tradition und den Reichtum der lokalen Fauna wider.

Mehr Infos unter: kandima.com & nova-maldives.com

Über Kandima Maldives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.



