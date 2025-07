Freistehende Paketanlagen um die Ecke gedacht | KNOBLOCH

Muss eine Paketanlage grundsätzlich quaderförmig sein, weil kundenspezifische Grundrisse nur als Sonderkonstruktionen möglich sind? Der Hersteller KNOBLOCH demonstriert, dass es auch anders geht.

Post- und Paketempfangsanlagen haben sehr oft die Geometrie schlichter Küchenzeilen. Das liegt allerdings auch in der Montageform begründet: für eine Anlage um eine Hausecke herum wäre Aufputz auf einer Außenmauer oder Unterputz auf Innenwand im Mindestfall eine interessante Herausforderung für die Konstruktionsabteilung. Beim Türseitenteil ergibt sich die Forderung nach einer einflächigen Front von selbst, und der Mauerdurchwurf um die Ecke geht schon rein geometrisch nicht.

Was bleibt? Die Freistellung, die nicht nur in der Theorie fast beliebige Grundrisse erlaubt, von der einfachen Zeile über die L- und U-Form bis zu echten Exoten wie Zickzack. Damit verbunden ist natürlich die Frage, wie hoch die dabei entstehenden Mehrkosten sind. Die kurze Antwort: es kommt im hohen Maße auf den Hersteller und seinen Konstruktionsansatz an.

Die Umsetzung an einem Praxisbeispiel

Die Firma KNOBLOCH, in Sachen Brief- und Paketanlagen einer der führenden Hersteller Deutschlands und mit mehr als 150 Jahren Geschichte definitiv der älteste der Branche, hat es da vergleichsweise einfach, weil sie Briefkasten- und Paketanlagen grundsätzlich strikt modular konstruiert. Der mit dieser Herangehensweise verbundene Aufwand ist für die Konstruktionsabteilung initial etwas höher, wenn alles mit allem kombinierbar sein soll, macht sich aber schnell für beide Seiten bezahlt, insbesondere bei größeren Anlagen und Extras wie kundenspezifischen Grundrissen.

Die Aufgabenstellung

Das hier vorgestellte Beispielprojekt Quartier JAZZ im Hamburger Stadtteil Baakenhafen ist als vielfältiges Wohn- und Gewerbeensemble ausgelegt, mit 200 Mietwohnungen (davon rund 90 öffentlich gefördert), moderner Architektur in Kombination mit nachhaltigen Standards (KfW-55), einer integrierten Tiefgarage für die Bewohner und PV-Anlagen auf begrünten Flachdächern, die unter anderem auch die Post- und Paketempfangsanlagen versorgen.

Dementsprechend substanziell fiel die Wunschliste aus:

* Zentrale Paketanlage outdoor mit zum Treppenaufgang passender Geometrie, ausreichender Kapazität für alle Bewohner und Geschäfte, mit zentraler, elektronischer Steuerung – und ohne Schlüssel

* Mehrere Briefkastenanlagen innerhalb der jeweiligen Häuser, ebenfalls schlüsselfrei

* Kommunikationssäule für die Zugangskontrolle bei der Tiefgarage

Dass die einzelnen Komponenten im Erscheinungsbild nicht nur untereinander harmonieren, sondern auch zur jeweiligen doch recht unterschiedlichen Umgebung (Outdoor, im Foyer der einzelnen Häuser, Tiefgarageneinfahrt) passen sollten, versteht sich von selbst.

Das Ergebnis

Die Umsetzung der Pläne für die Paketanlage begann mit einer ersten Auswahl im von KNOBLOCH angebotenen Konfigurator, gefolgt von intensiver Beratung und Zusammenarbeit mit dem Kunden. Gefertigt wurden schließlich:

* PAKNO-Paketanlage aus Stahlblech und Aluminium in RAL 6018 Gelbgrün und flächenbündigem Design, glatt seidenglänzend, mit 68 Paketkästen in sechs verschiedenen Größen. Die Bedienung erfolgt über ein Touchdisplay mit automatischer Fachvergabe per PAKNO-Technologie. Der Grundriss der Anlage ist U-förmig, Länge und Platzbedarf ihrer drei Teile werden durch die Platzverhältnisse des Aufstellorts und seines Treppenaufgang bestimmt.

* Freistehendes digitales Infoboard an der Einfahrt zur Tiefgarage, das unter anderem über die Zahl der freien Plätze Auskunft gibt.

* Kommunikationssäule in gebürstetem Edelstahl mit DOM Access Manager zur elektronischen Kontrolle des Zugangs zur Tiefgarage.

* Aufputz- und freistehende Briefkastenanlagen aus Stahlblech und Aluminium in RAL 9017 Verkehrsschwarz glatt seidenglänzend, mit EN-konformen Briefkästen und elektronischen Schlössern (ebenfalls von DOM).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Max Knobloch Nachf. GmbH

Esther Stemke

Burgstr. 38

04720 Döbeln

Deutschland

fon ..: +49 3431 6064-200

web ..: https://max-knobloch.com

email : esther.stemke@max-knobloch.com

Das ist KNOBLOCH:

1. Älteste Briefkastenfirma Deutschlands! (ältester noch produzierender Briefkastenhersteller in Deutschland)

2. Herstellung der ersten Hausbriefkästen schon 1869

3. Einziger Vollsortimenter für die beiden Sortimente Briefkastenanlagen und Einzelbriefkästen

4. Echtes deutsches Familienunternehmen mit ca. 200 Mitarbeitern

5. Traditionell und umweltbewusst: lokale Ressourcen, kurze Wege.

Pressekontakt:

Max Knobloch Nachf. GmbH

Frau Esther Stemke

Burgstr. 38

04720 Döbeln

fon ..: 0049 3431 6064200

email : esther.stemke@max-knobloch.com