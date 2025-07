Sommer, Sonne, Sonderpreise – jetzt wird gelesen!

Flip-Flops an, Kopf aus, Buch auf: Bei Leseschau.de ist Sommerlesezeit angesagt!

Und das Beste? Unsere handverlesenen Lieblingsbücher gibt’s jetzt in der Sommeraktion zum absoluten Lieblingspreis- reduziert und randvoll mit Lesemagie.

Ob auf Balkonien, am See oder zwischen zwei Eisdielen – diese Bücher passen in jede Strandtasche.

Dich erwarten: starke Frauen, kluge Kindergeschichten, krasse Lebenserfahrungen, echte Emotionen, spannende Wendungen und jede Menge Stoff zum Nachdenken, Lachen und Weitererzählen. Null Mainstream, 100 % Kopfkino!

Sommer-Special läuft!

Auf www.Leseschau.de warten Bestseller, Geheimtipps und Indie-Schätze, die du garantiert nicht aus der Hand legst.

„Unsere Bücher erzählen Geschichten, die bewegen – direkt aus dem Leben, ehrlich, mutig und oft mit einem Augenzwinkern“, sagt das Leseschau-Team.

o Versand? Geht fix.

o Lesesommer? Startet jetzt.

o Preise? Nur für kurze Zeit so sonnengeküsst günstig.

Also: Handy weg, Buch her! Jetzt stöbern, entdecken und den Sommer 2025 mit Geschichten feiern, die unter die Haut gehen – und direkt ins Herz.

www.Leseschau.de – dein Sommer wird gelesen. Hier die Bücher der Aktion:

1. Sommeraktion bis 20.08.25 – auch für dieses Buch! Statt 17,90 Euro jetzt 14,90 Euro.

BACKEN & NASCHEN mit Flynn, von Mirjam Jasmin Strube

Flynn, der kleine Bär – Das Lese-Back-Buch

Wenn Flynn mit Oma in der Küche steht, duftet’s nach Schokotatzen und Vanillewölkchen – und die Augen des kleinen Bären leuchten.

In diesem liebevoll gestalteten Lese-Back-Buch erzählt Flynn seine schönsten Küchenabenteuer – inklusive Lieblingsrezepte zum Nachbacken.

Zum Vorlesen, Mitbacken und Genießen – für kleine Naschbären und große Genießer.

_____________________

2. Sommeraktion bis 20.08.25 – auch für dieses Buch! Statt 10,90 Euro jetzt 8,90 Euro.

DEUTSCH-UNGARISCH Das „kleine“ Lern-Wörterbuch, von Aniko Nun

Guten Tag oder jó napot! – Ungarisch mal anders

Keine Lust auf trockene Vokabellisten? Dieses liebevoll gestaltete Wörterbuch sortiert ungarische Begriffe nach Themen- von Paprika bis Palinka.

Mit spannenden Infos zu Land & Leuten, typischen Spezialitäten, Sonnenstunden und Obstbäumen.

Perfekt für Urlauber, Auswanderer – und alle, die Ungarn mit Herz & Verstand entdecken wollen.

Mit Extra-Wortschatz und Register. Einfach, nützlich, unterhaltsam!

_____________________

3. Sommeraktion bis 20.08.25 – auch für dieses Buch! Statt 14,90 Euro jetzt 11,90 Euro.

PIKANT & WÜRZIG Deutsch-Ungarische Familienrezepte, von Leseschau

Guten Appetit oder Jó étvágyat – Wenn Deutschland auf Ungarn trifft

Pikant trifft würzig: Dieses Kochbuch verbindet das Beste aus der deutschen und ungarischen Küche – mit 59 alltagstauglichen Rezepten von Gulasch bis Lángos und von Bouletten bis Schinkennudeln.

Mit einfachen Anleitungen, Zutaten aus dem Vorratsschrank und vielen Küchentipps wird Kochen zum Kinderspiel.

Plus: Plaudereien aus der Küche und grüne Tipps für Kräuterfans & Pilzzüchter:innen!

Ehrlich, lecker, bodenständig – ein kulinarischer Ausflug mit Herz.

_____________________

4. Sommeraktion bis 20.08.25 – auch für dieses Buch! Statt 12,90 Euro jetzt 9,90 Euro.

Mach mit! – Natur und Umwelt selbst entdecken, von Anne Grünwald

16 Tage für die Umwelt – Das Mitmach-Buch

Klima? Klar. Aber ohne Moralkeule!

Dieses farbenfrohe Mitmach-Buch für Kinder & Jugendliche zeigt in 16 kleinen Tagesaufgaben, wie spannend und einfach Umweltthemen sein können.

Beobachten, mitdenken, aktiv werden – ganz ohne Druck.

Anne Grünwald macht Natur sichtbar, greifbar und relevant.

Ein Buch, das bewegt – im Kopf und draußen vor der Tür.

52 Seiten, komplett farbig, im hochwertigen Hardcover.

Nachhaltigkeit fängt im Alltag an – und bei den kleinen Dingen.

_____________________

5. Sommeraktion bis 20.08.25 – auch für dieses Buch! Statt 13,90 Euro jetzt 10,90 Euro.

3 Frauen und mehr…, von Lucie Weber, Paula Lenz, Marika Kovacs

Drei Frauen, drei Leben, ein Ziel: Das perfekte Rezept fürs Leben – und für den Teller!

Zwischen DDR, Ungarn, Berlin und Bayern suchen Lucie, Paula und Marika nach Liebe, Figurwunder und Seelenfutter.

Diese generationenübergreifende Lebensreise steckt voller Umbrüche, Herzklopfen – und richtig leckerer Rezepte.

Mit dabei:

7 geniale Diätgerichte, die satt machen, aber nicht „ansetzen“

16 Lieblingsrezepte aus dem Buch zum Nachkochen

10 familientaugliche Alltagsgerichte

Eine köstliche Mischung aus Memoir, Frauenpower und Wohlfühlküche. Ehrlich. Witzig. Und „fast“ figurfreundlich.

_____________________

6. Sommeraktion bis 20.08.25 – auch für dieses Buch! Statt 15,99 Euro jetzt 13,99 Euro.

Drei Frauen in der Nacht, Marlies Kemptner

Drei Frauen. Eine Nacht. Und das, was niemand wissen darf.

In einer düsteren Nacht öffnen sich drei Frauen einander – und legen ihre tiefsten Wunden offen.

Ein intensiver Roman über Schuld, Scham und die dunklen Ecken der Seele.

Wann wird ein Ereignis zur Erinnerung – und wann wird daraus eine Geschichte?

Eine stille, kraftvolle Erzählung über das, was wir verbergen – und was uns verbindet.

_____________________

7. Sommeraktion bis 20.08.25 – auch für dieses Buch! Statt 17,90 Euro jetzt 14,90 Euro.

Csárdás im Schlosshotel, Cornelia Rückriegel

Schlosshotel Puszta – Leben zwischen Dur und Moll

Im charmanten Jagdschloss in der ungarischen Puszta, umgeben von Akazienwäldern und blühenden Wiesen, pulsiert das Leben – mal heiter, mal herausfordernd.

Das Hotelierspaar Erzsébet und Ferenc meistert mit Herz und Humor den Alltag voller Überraschungen und familiärer Turbulenzen.

Wie der Csárdás, der ungarische Nationaltanz, verbindet auch ihr Leben dunkle Moll-Phasen mit strahlenden Dur-Momenten – ein Wechselspiel aus Schmerz und Lebensfreude, das tief berührt.

Ein mitreißender Roman über Zusammenhalt, Schicksal und das Tanzen durchs Leben.

_____________________

8. Sommeraktion bis 20.08.25 – auch für dieses Buch! Statt 14,90 Euro jetzt 10,90 Euro.

Sonne, Lángos & Familie, Celine & Katalin Ehrig

Selina, Anfang 20, kämpft sich charmant-chaotisch durchs Kleinstadtleben – bis ein DNA-Test sie auf eine aufregende Reise in ein fremdes Land schickt.

Zusammen mit ihrer Freundin Lotte begibt sie sich auf Spurensuche … und stößt auf ein Geheimnis, das vielleicht besser verborgen geblieben wäre.

Witzig, spannend, emotional – ein Roadtrip voller Überraschungen und Herz.

_____________________

9. Sommeraktion bis 20.08.25 – auch für dieses Buch! Statt 14,90 Euro jetzt 10,90 Euro.

Kunst-Geschichten – ernst bis heiter, von Michael Frank Kromarek

KunstGeschichten – Ein Blick hinter die Leinwand

Die Welt der Malerinnen und Maler: eigenwillig, faszinierend, manchmal exzentrisch – immer einzigartig.

Diese kurzen, pointierten Geschichten nehmen uns mit in einen Kosmos voller Kreativität, Leidenschaft und überraschender Wahrheiten.

Ob skurril, nachdenklich oder augenzwinkernd – fast alle Erzählungen beruhen auf realen Begebenheiten.

Ein Buch für alle, die Kunst nicht nur betrachten, sondern verstehen wollen.

_____________________

10. Sommeraktion bis 20.08.25 – auch für dieses Buch! Statt 14,90 Euro jetzt 11.90 Euro.

ALLES WIRD GUT – Und plötzlich hieß es: „Leukämie“!, von Marlies Kettner

„Tina schafft das!“ – Eine Geschichte über Hoffnung, Liebe und das Menschsein

Mit der Diagnose Leukämie beginnt für Tina und ihr Umfeld eine emotionale Reise voller Schmerz, Mut und tiefer Verbundenheit.

Dieses Buch erzählt nicht nur von Krankheit – es erzählt von Grenzerfahrungen, der Kraft des Zusammenhalts und dem unerschütterlichen Glauben an das Leben.

_“Vielleicht ist meine Lebensaufgabe gar nicht, wieder gesund zu werden, sondern dass andere von mir lernen.“_ – Tina

Ein zutiefst bewegender Erfahrungsbericht über das Mitfühlen, das Mitleben – und die heilende Kraft der Liebe.

Für alle, die Trost, Tiefe und einen Funken Licht suchen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Augusta Presse

Frau Katalin Ehrig

Berghofer Weg 35

15569 Wolterdorf

Deutschland

fon ..: 01 57/92 34 79 72

web ..: https://www.Leseschau.de

email : ehrig@augusta-presse.de

Ich bin Autorin und habe schon mehrere Bücher veröffentlicht, zudem leite ich die Leseschau.

Pressekontakt:

Augusta Presse

Frau Katalin Ehrig

Berghofer Weg 35

15569 Wolterdorf

fon ..: 01 57/92 34 79 72

email : ehrig@augusta-presse.de