Neuer Ratgeber von MARA KANE zeigt den Weg zu mehr Gelassenheit im Alltag

Stress im Griff, Leben im Fluss: Der neue Ratgeber „Stressbewältigung leicht gemacht – Gelassen durch den Alltag“ bietet praxiserprobte Strategien für mehr Lebensfreude im hektischen Alltag.

Dem Alltagsstress den Kampf ansagen

Termindruck, ständige Erreichbarkeit und hohe Erwartungen – das Gefühl, überfordert und ausgelaugt zu sein, kennen die meisten Menschen. Doch wie findet man inmitten des alltäglichen Chaos zu innerer Ruhe und Souveränität zurück? Der neue Ratgeber „Stressbewältigung leicht gemacht – Gelassen durch den Alltag“ liefert die Antwort. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Begleiter für alle, die dem Stress nicht länger die Kontrolle über ihr Leben überlassen wollen. Es kombiniert wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse mit persönlichen Erfahrungen und zeigt, dass ein entspannter Alltag kein unerreichbarer Traum bleiben muss.

Konkrete Werkzeuge für jede Lebenslage

Statt abstrakter Theorien bietet der kompakte Ratgeber einen prall gefüllten Werkzeugkoffer mit praxiserprobten Methoden, die sich mühelos in jeden Terminkalender integrieren lassen. Die Leser lernen, erste Stresssignale frühzeitig zu erkennen und effektiv gegenzusteuern. Das Spektrum der vorgestellten Techniken reicht von wirksamen Atemübungen und kreativen Entspannungsmethoden über bewährte Zeitmanagement-Strategien bis hin zu Anleitungen für Meditation und erholsamen Schlaf. Ein besonderer Fokus liegt auf der Fähigkeit, gesunde Grenzen zu setzen, selbstbewusst „Nein“ zu sagen und so eine nachhaltige Work-Life-Balance zu entwickeln.

Praxisnah, fundiert und für jeden umsetzbar

Die große Stärke des Buches liegt in seiner direkten Anwendbarkeit. Leicht verständliche Übungen, hilfreiche Checklisten und inspirierende Reflexionsfragen machen die Umsetzung der Strategien einfach und motivierend. Der Ratgeber ist ganz bewusst kurz und knapp gehalten und richtet sich gezielt an Berufstätige mit hoher Arbeitsbelastung, Eltern im Spagat zwischen Familie und Beruf sowie an alle Menschen, die sich in anspruchsvollen Lebensphasen befinden oder einfach bewusster und gelassener leben möchten. Praxisnahe Beispiele stellen sicher, dass die Leser die für sie passenden Lösungen finden und Schritt für Schritt zu mehr Lebensqualität gelangen.

„Stressbewältigung leicht gemacht – Gelassen durch den Alltag“ ist ab sofort als Taschenbuch und Ebook auf Deutsch und Englisch erhältlich.

MARA KANE: Expertise aus der Praxis

Hinter dem Pseudonym MARA KANE steht ein Netzwerk aus Autoren, Fachjournalisten, Wissenschaftlern und Gesundheitsexperten. Diese gebündelte Expertise hat es sich zur Aufgabe gemacht, fundierte Hintergrundinformationen und innovative Lösungsansätze für die Herausforderungen des modernen Lebens anzubieten. Die Bücher von MARA KANE basieren auf einer Kombination aus wissenschaftlicher Forschung und den praktischen Erfahrungen von Betroffenen.

Erfahren Sie mehr über das Buch und weitere Werke sowie das vielseitige Autorenkollektiv MARA KANE auf der Autoren-Webseite unter https://marakane.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MARA KANE

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

Deutschland

fon ..: +49 (0) 33397 60519

fax ..: +49 (0) 33397 60529

web ..: https://marakane.de

email : info@marakane.de

Hinter dem Pseudonym MARA KANE verbirgt sich ein Zusammenschluss von verschiedenen Autoren, Fach-Journalisten, Wissenschaftlern, Gesundheitsexperten, Ernährungsberatern und Übersetzern sowie Betroffenen, die praktische Erfahrungen beisteuern.

Namensgeber und Initiatoren sind Marina und Ralph Kähne. Die beiden Autoren, Journalisten und Blogger leben und arbeiten in Wandlitz bei Berlin. Sie haben bereits zahlreiche Bücher und Ratgeber zu den Themen Gesundheit und Reisen veröffentlicht.

MARA KANE hat sich zur Aufgabe gemacht, zu verschiedenen Herausforderungen im Leben, Krankheiten und Leiden fundierte Hintergrundinformationen zur Verfügung zu stellen, umfassend zu beraten sowie innovative und praxiserprobte Lösungsansätze anzubieten. Dabei reicht das Spektrum von alltäglichen Herausforderungen wie Abnehmen und Gewichtsmanagement, dem Umgang mit Stress bis hin zu Zivilisationskrankheiten.

Pressekontakt:

Marketing effizient

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: +49 (0) 33397 60519

email : info@marketing-effizient.de