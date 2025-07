Pressemitteilung für das Gesundheitswesen – Sensibles Wording und Inhalte

Im Gesundheitswesen ist eine sensible Herangehensweise an Pressemitteilungen unerlässlich. Erfahren Sie, welche Besonderheiten zu beachten sind und wie Sie relevante Informationen verantwortungsvoll präsentieren. Der Artikel gibt Einblicke in bewährte Praktiken.

Pressemitteilung schreiben – Sichtbarkeit und Reichweite gezielt steigern

Warum lohnt es sich, eine professionelle Pressemitteilung schreiben zu lassen?Gezielte Medienpräsenz entscheidet heute maßgeblich über den Erfolg von Unternehmen. Doch eine wirksame Pressemitteilung braucht mehr als nur gute Absichten – sie erfordert Struktur, Strategie und journalistisches Know-how. Wer mit seiner Botschaft sichtbar werden will, sollte auf professionelle Texterstellung setzen, die SEO, Medienrelevanz und Leserinteresse miteinander vereint.

Pressemitteilungen als zentrales PR-Instrument im digitalen Zeitalter

Professionelle Pressemitteilungen zählen zu den effektivsten Mitteln, um Neuigkeiten medienwirksam zu platzieren. Sie stärken das Unternehmensprofil, fördern Backlinks für die Suchmaschinenoptimierung und wirken als Content-Boost für Websites, Portale und Fachmedien. Im Gegensatz zu Werbung bieten sie einen journalistisch-neutralen Zugang zur Zielgruppe – vorausgesetzt, der Aufbau und die Inhalte stimmen.

Laut Statista (2024) setzen über 65 % der mittelständischen Unternehmen regelmäßig auf Presseveröffentlichungen als Teil ihrer Kommunikationsstrategie. Besonders wirkungsvoll sind Texte, die informativ, glaubwürdig und für Suchmaschinen optimiert sind.

Was macht eine gute Pressemitteilung aus – und warum reicht ein kurzer Text oft nicht?

Pressemitteilungen folgen festen journalistischen Prinzipien: Das Wichtigste zuerst. Leser, Redakteure und Google erwarten präzise, relevante Informationen in strukturierter Form. Doch je komplexer das Thema, desto mehr Kontext, Zitate, Zahlen oder Hintergrundinformationen sind notwendig, um echte Relevanz zu erzeugen.

Die optimale Länge liegt zwischen 800 und 1.200 Wörtern

Ein Umfang unter 400 Wörtern wirkt oft werblich, oberflächlich oder unvollständig. Lange, hochwertige Fachtexte hingegen ranken besser, werden häufiger geteilt und deutlich seltener ignoriert. Wichtig dabei ist, nicht künstlich zu verlängern, sondern echten Mehrwert zu bieten.

Pressemitteilung schreiben lassen – Wann ist externe Unterstützung sinnvoll?

Zeitmangel, Unsicherheit im Wording oder fehlende SEO-Kenntnisse führen oft dazu, dass interne PR-Maßnahmen ihr Potenzial nicht entfalten. Gerade kleinere Unternehmen oder Solo-Selbstständige profitieren davon, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Vorteile auf einen Blick

Vorteil Wirkung Fachlich korrektes Format Höhere Akzeptanz bei Redaktionen Keyword-Optimierung Bessere Sichtbarkeit in Suchmaschinen Zeitersparnis für Unternehmer Konzentration auf Kerngeschäft Professioneller Außenauftritt Mehr Vertrauen bei Kunden & Investoren

SEO & Medienwirksamkeit – wie man Pressemitteilungen heute schreibt

Keyword-Strategie gezielt einsetzen

Das Haupt-Keyword sollte max. 3× natürlich im Text erscheinen. Nebenschlüsselbegriffe wie „Pressemitteilung schreiben lassen“ oder „PR-Text professionell erstellen“ dürfen max. 2× integriert werden – für optimale Lesbarkeit und Suchmaschinenkonformität.

Interne und externe Verlinkung einbauen

Eine gute Pressemitteilung enthält thematisch passende Verlinkungen:

Regelmäßigkeit & Themenvielfalt als Erfolgsfaktor

Google bewertet neben Relevanz auch Aktualität. Nur wer kontinuierlich neue Pressemitteilungen veröffentlicht, erzielt langfristige Sichtbarkeit.

Themenideen für nachhaltige Veröffentlichungen

Neue Produkte/Dienstleistungen

Erfolgsgeschichten (z. B. Kundenreferenzen)

Branchenanalysen oder Studien

Jubiläen, Umzüge, personelle Veränderungen

CSR-Initiativen, Nachhaltigkeitsberichte

Pressemitteilung schreiben lassen lohnt sich mehrfach

Eine hochwertige Pressemitteilung bringt nicht nur kurzfristige Aufmerksamkeit, sondern langfristige Sichtbarkeit in den Suchmaschinen. Wer Inhalte strategisch plant, professionell texten lässt und regelmäßig veröffentlicht, steigert nicht nur das Google-Ranking – sondern positioniert sich dauerhaft als kompetenter Anbieter.

Ob Start-up, Mittelstand oder spezialisierter Dienstleister: Die Investition in eine professionelle Pressemeldung zahlt sich durch Reichweite, Imageaufbau und SEO-Performance mehrfach aus.

Pressemitteilung schreiben Aufbau

FAQ – Pressemitteilung schreiben lassen

Was kostet eine professionelle Pressemitteilung?

Je nach Anbieter und Leistungsumfang zwischen 69 € und 299 € pro Text inkl. Veröffentlichung.

Wie schnell wird eine Pressemitteilung veröffentlicht?

In der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach Fertigstellung und Prüfung.

Kann man eigene Inhalte einreichen?

Ja – redaktionelle Anpassung und SEO-Optimierung werden in der Regel optional angeboten.

Wird die Mitteilung automatisch an Medien versendet?

Bei professionellen Diensten wie prnews24.com erfolgt die Verteilung an über 50 relevante Portale, Fachmedien und Google News.

