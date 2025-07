Woodmark ist Launch-Partner der AWS European Sovereign Cloud

Digitale Souveränität bedeutet Kontrolle über Daten und Infrastruktur – rechtssicher, innovationsstark, in Europa verankert. Die AWS European Sovereign Cloud macht diese Vision zur Realität.

Die ESC ist ein Meilenstein für die digitale Souveränität in Europa

Die für das vierte Quartal 2025 geplante Eröffnung der AWS European Sovereign Cloud in Brandenburg markiert einen Meilenstein auf dem Weg Europas zur digitalen Unabhängigkeit. Die neue Cloud-Infrastruktur wird vollständig in der EU betrieben, ausschließlich von Staatsangehörigen der EU verwaltet und unterliegt strengem europäischen Datenschutzrecht.

Als langjährige AWS-Partner begleitet Woodmark Consulting Unternehmen und öffentliche Einrichtungen auf ihrem Weg zu mehr digitaler Souveränität.

Digitale Souveränität – Kontrolle, Vertrauen, Zukunftssicherheit

Digitale Souveränität bedeutet, dass Unternehmen die Kontrolle über ihre Daten, ihre Infrastruktur und ihren gesamten Betrieb behalten. Damit ist rechtlich, technisch und organisatorisch alles fest in Europa verankert. Die digitale Souveränität Europas sorgt für klare Zuständigkeiten bei Datenstandorten, Zugriffsrechten, Ausfallsicherheit und rechtlicher Absicherung – und das, ohne Innovationen im Weg zu stehen.

AWS beweist mit der European Sovereign Cloud, dass digitale Souveränität und technologische Innovationskraft kein Widerspruch sind: Auftraggebende behalten die volle Kontrolle über ihre Daten und profitieren zugleich von modernsten Cloud-Technologien – von Künstlicher Intelligenz über Machine Learning bis hin zu hochskalierbaren Infrastrukturdiensten.

_“Die AWS European Sovereign Cloud ist ein echter Wendepunkt für Europa. Sie verbindet höchste Sicherheitsstandards mit Innovationsfreiheit – ein entscheidender Schritt für Unternehmen, die ihre digitale Zukunft selbstbestimmt gestalten wollen. Als ESC-Partner stehen wir unseren Kunden dabei mit fundiertem Know-how und strategischer Weitsicht zur Seite“, äußert sich Vincent Fourmi, Vorstand der Woodmark Consulting AG._

Die Vorteile der neuen AWS European Sovereign Cloud

* Sicherheit mit System: AWS verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb kritischer Infrastrukturen und sorgt für maximale Stabilität, Ausfallsicherheit und Fehlertoleranz – ideal für sicherheitssensible Branchen.

* Sovereign-by-Design-Ansatz: Souveränität ist bei AWS kein nachträglicher Zusatz, sondern tief in Architektur, Prozesse und Governance integriert – von Anfang an.

* Volle Kontrolle: Die ESC gewährleistet die vollständige Einhaltung strengster EU-Vorgaben. Daten und Metadaten verbleiben in der EU – verwaltet von qualifiziertem, lokal ansässigem Mitarbeitenden.

* Vertrauen durch Erfahrung und Transparenz: Die ESC basiert auf über zehn Jahren AWS-Erfahrung im Aufbau souveräner Cloud-Umgebungen. Sie wird unabhängig betrieben, bietet separate Abrechnungssysteme und umfangreiche Kontrollmöglichkeiten für sensible Workloads.

* Volle Leistung ohne Kompromisse: Die AWS European Sovereign Cloud umfasst moderne Dienste für KI, Computing, Container, Datenbanken, Netzwerke und Sicherheit – darunter KI-Lösungen wie Amazon Bedrock, Amazon Q und SageMaker.

Warum Woodmark die richtige ESC-Partnerin ist?

Zahlreiche Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, ihre Cloud-Strategie so zu gestalten, dass sie regulatorischen Vorgaben, hohen Sicherheitsstandards und dem Wunsch nach mehr Unabhängigkeit gerecht wird. Mit unserer langjährigen AWS-Erfahrung stehen wir Ihnen dabei gerne zur Seite – damit Ihre Cloud-Strategie nicht nur sicher und regelkonform, sondern auch zukunftsorientiert und unabhängig bleibt.

Über Amazon Web Services (AWS)

AWS bietet integrierte Sicherheitslösungen sowie Backup- und Recovery-Optionen direkt vom Anbieter. Mit den SaaS- und PaaS-Angeboten profitieren Sie stets von den neuesten Funktionen dank automatischer Softwareaktualisierungen. Darüber hinaus sind AWS-Dienste – wie auch andere Cloud-Services – weltweit rund um die Uhr verfügbar.

Über die Woodmark Consulting AG

Die Woodmark Consulting AG unterstützt Unternehmen dabei, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen. Modernste Technologien, zukunftsorientierte Architekturen und fundierte Expertise sichern den Erfolg ihrer Kunden. Mit datengestützten Entscheidungen können Unternehmen Innovationen vorantreiben und sich wichtige Wettbewerbsvorteile am Markt sichern.

Als AWS Premier Tier Services Partner bietet Woodmark umfassende Dienstleistungen, die modernste Technologien mit nachhaltiger Innovation verbinden und Unternehmen fit für die datengetriebene Zukunft macht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Woodmark Consulting AG

Frau Katrin Rolle

Werner-von-Siemens-Ring 7

85630 Grasbrunn

Deutschland

fon ..: 016096829090

web ..: https://www.woodmark.de

email : marketing@woodmark.de

Mit großer Leidenschaft für Daten und Innovationen hilft Woodmark ihren Kunden dabei, das volle Datenpotenzial auszuschöpfen. Der Schlüssel zur erfolgreichen digitalen Transformation liegt in der richtigen Datenstrategie, der zukunftsfähigen Datenplattform sowie in der klugen Verbindung verschiedener digitaler Technologien mit Künstlicher Intelligenz (KI).

Pressekontakt:

Woodmark Consulting AG

Frau Katrin Rolle

Werner-von-Siemens-Ring 7

Grasbrunn 85630

fon ..: 016096829090

email : marketing@woodmark.de