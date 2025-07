True Crime aus Deutschland: Das Verbrechen, das 80 Jahre lang verschwiegen wurde

Eine ganze Region schweigt. Die Verbrechen der Mori-Bande wurden jahrzehntelang unter den Teppich gekehrt. Jetzt wird der True Crime Fall publik gemacht.

Eine ganze Stadt im Ausnahmezustand. Eine skrupellose Bande, die mordend und plündernd durch die Straßen zieht. Eine grausame Schreckensherrschaft, die Jahrzehnte unter den Teppich gekehrt wurde.

Die Rede ist von der Mori-Bande, einer Verbrechergruppe, die 1945 in Waibstadt und der gesamten Region ihr blutiges Unwesen trieb. Während die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs das Land in Chaos stürzten, nutzte diese Bande die Gunst der Stunde und riss mit unvorstellbarer Brutalität die Macht an sich.

80 Jahre Stillschweigen “ bis jetzt

Dieses Verbrechen, ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte, wurde über 80 Jahre lang systematisch verschwiegen. Viele Zeitzeugen wollten oder durften nicht sprechen, Behörden und Verantwortliche schwiegen “ aus Scham, Angst oder bewusster Vertuschung. Nur ganz wenige Berichte existieren überhaupt.

Heute will niemand mehr daran erinnert werden. Die Schreckensherrschaft soll vergessen, das Leid ungesagt bleiben. Doch der Publizist und Autor Peter Wilhelm bricht dieses Schweigen.

In seinem aufrüttelnden Roman „Mori – Der Teufel von Waibstadt“ bringt Wilhelm das Unfassbare ans Licht der Öffentlichkeit. Basierend auf akribischer Recherche und historisch belegten Fakten rekonstruiert er das unvorstellbare Grauen, das eine ganze Stadt und Region in Angst und Schrecken versetzte.

True Crime in literarischer Meisterschaft

„Mori – Der Teufel von Waibstadt“ ist weit mehr als ein Roman. Es ist ein True Crime-Dokument, das eine reale, blutige Geschichte erzählt. Mit erzählerischem Feingefühl und schonungsloser Offenheit zieht Wilhelm seine Leserinnen und Leser hinein in einen Strudel aus Gewalt, Wahnsinn und menschlichem Abgrund.

Dieses Buch stellt Fragen nach Schuld, Verantwortung und dem Verlust aller moralischen Werte in Zeiten des Untergangs.

Ein Roman, der niemanden kalt lässt

Der Sensationsroman schlägt ein wie eine Bombe und sorgt weit über die Region hinaus für Gesprächsstoff. Viele Leserinnen und Leser berichten, dass sie von der Existenz dieser Bande und den wahren Hintergründen noch nie gehört hatten “ und tief erschüttert sind.

„Mori – Der Teufel von Waibstadt“ ist eine Mahnung, ein Weckruf und ein literarisches Denkmal gegen das Vergessen.

Alle Details zum Buch, Hintergrundinformationen und Bestellmöglichkeiten sind auf der offiziellen Webseite zu finden: www.mori1945.de

Peter Wilhelm zeigt mit „Mori – Der Teufel von Waibstadt“, dass wahre Verbrechen oft schockierender sind als jede Fiktion. Dieses Buch ist nicht nur ein historischer Roman, sondern ein mutiger Beitrag zur Aufarbeitung eines düsteren Kapitels, das endlich ans Licht muss.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Peter Wilhelm

Herr Peter Wilhelm

Wilhelmstr. 18

68535 Edingen-Neckarhausen

Deutschland

fon ..: +496203108452

web ..: https://mori1945.de

email : peter@europa-host.de

Wortbildungsmaßnahme ist eine Autoreninitiative, die sich zur Aufgabe gemacht hat, gute Bücher zu erschwinglichen Preisen anzubieten.

Pressekontakt:

Wortbildungsmaßnahme

Peter Wilhelm

Wilhelmstr. 18

68535 Edingen-Neckarhausen

fon ..: +496203108452

email : peter@europa-host.de