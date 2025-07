Gut, dass du nicht mehr da bist – ein Buch über toxische Mutterliebe und Neuanfang

Wenn die von Natur aus sicherste Bindung der Welt zerstörerisch ist: Ihr Leben lang versuchte Franziska Hohmann ihrer schwer depressiven Mutter eine Stütze zu sein und verlor dabei sich selbst.

Was passiert, wenn die von Natur aus sicherste Bindung der Welt unsicher, belastend und am Ende zerstörerisch ist? Franziska Hohmann wuchs mit einer Mutter auf, die schwer depressiv war. Schon als kleines Mädchen ist sie es, die die weinende Mutter im Bett tröstet, ihr Essen kocht und versucht, ein Kind ohne Sorgen und Ansprüche zu sein. Jahrzehntelang versuchte sie, ihrer Mutter eine Stütze zu sein – und verlor dabei sich selbst.

Nach außen hin führte Franziska ein schillerndes Leben. Als PR-Managerin arbeitete sie mit internationalen Stars wie _Helene Fischer, Lenny Kravitz_ oder _Sarah Connor,_ eilte von TV-Show zu Festival, von Aftershowparty zu Interview-Marathon. Doch hinter den Kulissen verbarg sich eine andere Wahrheit: Franziska, die bereits als Jugendliche auf einem Internat Trost und Linderung im Alkohol suchte und auch fand und dann in eine Abhängigkeit rutschte, kämpfte jahrelang gegen eine innere Leere aus Schuld, Scham und Selbstzweifeln.

Am 10. September 2025 erscheint im Heyne Verlag ihr erstes Buch „Gut, dass du nicht mehr da bist“. Darin erzählt Franziska Hohmann schonungslos und zugleich liebevoll, wie sie lernte, ihre Vergangenheit in Liebe loszulassen. Sie spricht über die Tabuthemen psychische Erkrankungen in Familien, toxische Bindungen und Abhängigkeit – und darüber, wie sie es trotz allem geschafft hat, ihr Leben neu zu gestalten.

Das Buch ist in Zusammenarbeit mit Co-Autorin Nina Faecke entstanden und enthält außerdem ein Interview mit Prof. Dr. Eva Asselmann, einer der renommiertesten Persönlichkeitspsychologinnen Deutschlands.

Franziska Hohmann lebt heute zwischen Berlin und Mallorca, arbeitet als zertifizierter Systemischer Coach und Resilienz-Trainerin und macht anderen Mut, sich von belastenden Vergangenheiten zu befreien: _“Ich bin mit einer schwer psychisch kranken Mutter aufgewachsen und selbst fast in den Abgrund gestürzt. Jetzt teile ich meine Geschichte, um Menschen zu erreichen, die Ähnliches erlebt haben. Mit diesem Buch möchte ich zeigen: Veränderung ist möglich.“_

