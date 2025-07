90 Jahre AUTOSTAT – neue Balancer-Modelle optimieren Wartung und Ergonomie

Ludwigsburg, 14. Juli 2025 – Seit 90 Jahren bietet die Marke AUTOSTAT innovative Gewichtsausgleicher für höchste Ansprüche.

Zum Jubiläum bietet HAHN+KOLB eine noch größere Auswahl der hochwertigen Balancer-Modelle für den industriellen Einsatz in der Montage, Produktion und Lebensmittelindustrie. Mit einer höheren Korrosionsbeständigkeit und einem optimierten Design setzen die neuen Modelle Maßstäbe in Sachen Wartungsfreundlichkeit und Ergonomie.

AUTOSTAT-Balancer verbessern nachweislich die Ergonomie an Arbeitsplätzen, etwa in der Montage oder Produktion. Die nahezu konstante Rückzugskraft durch die konisch gewickelte Seiltrommel ermöglicht ein müheloses, präzises Arbeiten über lange Zeiträume – auch mit schweren Werkzeugen. Die Anwendungen reichen von handgeführten Werkzeugen wie Schweißzangen oder Sondermaschinen in verschiedensten Industriezweigen bis hin zur Lebensmittelindustrie.

Neues Gehäusematerial, reduzierte Verschraubungen

Der AUTOSTAT Typ 8241 ist der zuverlässige Allrounder unter den Gewichtsausgleichern und überzeugt mit einem Seilauszug von 2.000 mm sowie einem neuen, korrosionsbeständigeren Gehäusematerial. Durch die Reduktion der Verschraubungen wurden das Design optimiert und die Wartung deutlich vereinfacht. Eine neu platzierte Befestigungsstelle für die Seilauszugsbegrenzung ermöglicht zudem eine verbesserte Zugänglichkeit.

Ab sofort ist das Modell auch mit manueller Arretierung erhältlich – ideal für Anwendungen, bei denen Werkzeuge in unterschiedlichen Höhen fixiert werden müssen. In der neuen rostfreien Edition eignet sich der Typ 8241 dank speziellem Korrosionsschutz und einer Ablassbohrung gegen Staunässe zudem besonders gut für den Einsatz in hygienesensiblen Bereichen, etwa in der Lebensmittelindustrie, Fleischverarbeitung oder in Schlachtbetrieben.

Für schwere Lasten und höchste Sicherheit

Der neue AUTOSTAT Typ 8248 ist das Kraftpaket unter den Balancern. Ausgestattet mit zwei Tragseilen bietet dieses Modell maximale Sicherheit – sowohl für den Anwender als auch für das Arbeitsumfeld. Der 8248 ist die ideale Lösung für besonders schwere Werkzeuge, Maschinen oder Vorrichtungen und knüpft an die Erfolgsgeschichte des Hochsicherheits-Doppelseilbalancers von AUTOSTAT an.

ATEX-zertifiziert oder hochpräzise – Balancer für jede Aufgabe

Tradition und Innovation gehen bei AUTOSTAT Hand in Hand: Bereits 1935 wurde die Marke ins Leben gerufen. Seit 90 Jahren steht derName für höchste Qualität und ausgereifte Technik „made in Germany“. Zahlreiche wegweisende Lösungen wurden von HAHN+KOLB erfolgreich in den Markt gebracht, darunter ATEX-zertifizierte Modelle für explosionsgefährdete Bereiche sowie hochpräzise Positionierer für besonders anspruchsvolle Anwendungen. Mit den neuen Modellen setzen die AUTOSTAT-Balancer diese technologische Entwicklung konsequent fort.

Die neuen Produkte sind im Onlineshop von HAHN+KOLB erhältlich.

