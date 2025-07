Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Tödlicher Irrglaube in Ostfriesland“ von Elke Nansen im Klarant Verlag

Ein Student aus Opa Knuts Bekanntenkreis wird vermisst und alle Spuren führen zu einer Siedlung für Künstler in Marienhafe. Handelt es sich um ein harmloses Kollektiv oder um einen gefährlichen Kult?

Eine vermisste Person und eine geheimnisvolle Künstler-Gruppierung – Die Kommissare Richard Faber und Rike Waatstedt haben alle Hände voll zu tun. Schon bald werden die Ermittlungen zu einem brisanten Wettlauf gegen die Zeit. Ein neuer nervenaufreibender Kriminalfall für die Kripo Emden im neuen Ostfrieslandkrimi von Elke Nansen!

»Sie war dabei, als Gabriel seine Flügel zeigte, und meinte, das war ziemlich gruselig!« Als ein junger Mann aus dem Umfeld von Opa Knuts Lebensgefährtin verschwindet, wird die Kripo Emden hellhörig. Der Kunststudent Christian Färenfell hatte sich einer geheimnisvollen Künstlerkolonie namens Angelus Artifex angeschlossen und danach jeden Kontakt zu seiner Familie abgebrochen. Die Kolonie, angeführt vom charismatischen Gabriel Green, hat sich auf einem abgeschotteten Gelände nahe Marienhafe niedergelassen. Besorgniserregende Fotos, die ein Privatdetektiv vor einiger Zeit geschossen hatte, zeigen Christian völlig ausgezehrt und kaum wiederzuerkennen. Inzwischen fehlt von ihm sogar jede Spur. Was verbirgt sich hinter den verschlossenen Toren von Angelus Artifex? Eine harmlose spirituelle Künstlergemeinschaft oder ein gefährlicher Kult? Glaubt der Anführer Gabriel Green tatsächlich an die Rückkehr von Engeln oder ist er ein skrupelloser Manipulator? Die Kommissare Richard Faber und Rike Waatstedt stoßen auf ein Netz aus Fanatismus und dunklen Geheimnissen. Und schon bald geht es in diesem brisanten Fall um Leben und Tod …

Elke Nansen ist das Pseudonym einer Autorin, die den Norden und Ostfriesland liebt. Die Nordsee, die unendliche friesische Weite, das platte Land mit seinen ganz speziellen Charakteren – diese Region hat ihren eigenen rauen Charme, hier kann Elke Nansen ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Und so schreiben sich die spannendsten Geschichten manchmal wie von selbst … Besonders angetan haben es der Autorin die ostfriesischen Inseln, die sie alle schon besucht hat. Als leidenschaftliche Taucherin liebt Elke Nansen die See und das Wasser. 8 Jahre hat sie im niedersächsischen Städtchen Verden an der Aller gelebt. Unter einem anderen, sehr bekannten Pseudonym hat Elke Nansen schon viele erfolgreiche Krimis geschrieben, doch angesichts ihrer Liebe zur Nordseeregion ist es nun an der Zeit, sich einem neuen Genre zu widmen, dem des Ostfrieslandkrimis.

Eigentlich sollte Rike Waatstedt den freien Chefposten bei der Kripo Emden/Leer bekommen, doch dann wird der gebürtigen Friesin Richard Faber vor die Nase gesetzt! Ausgerechnet der arrogante Superbulle aus Frankfurt, höchste Aufklärungsquote, aber aus mysteriösen Gründen ins beschauliche Ostfriesland versetzt … Der Start der beiden ist schwierig, denn Faber ist alles andere als ein Teamplayer und Rike – emotional und geradeheraus – keine Frau, die sich unterkriegen lässt. Doch es bleibt nicht viel Zeit, sich zusammenzuraufen, denn in ganz Ostfriesland warten brisante Mordfälle auf das ungleiche Duo!

