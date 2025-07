Richtungen für die Zukunft: Der ET Embassy Day als Wegweiser

New York, 8. Juli 2025 – Der ET Embassy Day steht als Wegweiser für die Zukunft intergalaktischer Kooperation und Diplomatie. An diesem Tag werden wichtige Meilensteine zur Anerkennung und Begrüßung von außerirdischen Wesen gefeiert. Das Verständnis, das an diesem Tag gefördert wird, könnte die Module für spätere internationale Beziehungen prägen.New York, 8. Juli 2025 – Die Internationale Rael-Bewegung, unter der Leitung ihres spirituellen Oberhauptes und Gründers, Maitreya Rael, verkündet stolz den 11. jährlichen „ET Embassy Day“, der am 12. Juli 2025 stattfinden wird. Weltweit gefeiert, trägt diese Veranstaltung dazu bei, das Bewusstsein und die Unterstützung der Öffentlichkeit für das visionäre Projekt des Baus eines Botschaftsgebäudes zu stärken, um dort die außerirdischen Schöpfer der Menschheit offiziell auf der Erde willkommen heißen zu können.

Während die Welt mit noch nie dagewesenen Herausforderungen zu kämpfen hat und die profitorientierten Motive hinter den globalen Konflikten zunehmend hinterfragt, ist der Ruf nach einem Systemwandel so deutlich wie nie zuvor. Gleichzeitig prägen laufende Gespräche mit mehreren Regierungen den weiteren Weg. Unser ET-Embassy Projekt befindet sich in einem entscheidenden Stadium – der diplomatischen Phase.

„Die Suche nach einem Gastland, das bereit ist, ein alternatives Protokoll zum Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen von 1961 zu unterstützen – eines, das außerirdische Zivilisationen einschließt –, ist noch nicht abgeschlossen“, erklärte Daniel Turcotte. „Um möglichst viele Nationen für diese bahnbrechende Initiative zu gewinnen, ist der nächste Schritt die Organisation eines internationalen Gipfeltreffens, auf dem das vorgeschlagene Protokoll geprüft und erörtert werden soll“, fügte er hinzu und betonte die ermutigenden Fortschritte, die sich aus den jüngsten Gesprächen mit Regierungen abzeichnen.

Um in diesem Jahr das Bewusstsein der Regierungen für die Notwendigkeit zu stärken, einen Gipfel zur außerirdischen Diplomatie auszurichten, auf dem das vorgeschlagene optionale Protokoll diskutiert werden soll, werden Raelisten und Mitbürger auf der ganzen Welt dazu ermutigt, entsprechende Ersuchen direkt an ihre nationalen Entscheidungsträger zu senden.

Daniel Turcotte, Direktor des Embassy-Projekts betonte die wachsende Dynamik und das internationale Interesse an der Initiative. „Wir führen derzeit aktive Gespräche mit Außenministern, Tourismusvertretern, politischen Entscheidungsträgern und anderen wichtigen Persönlichkeiten in mehreren Ländern“, erklärte er. „Wir kommen unserem Ziel stetig näher. Die möglichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vorteile der Unterbringung einer Botschaft für Außerirdische sind erheblich, und wir erleben eine zunehmende Begeisterung in Ländern, die sich gerne an diesem historischen Projekt beteiligen möchten.“

Die wachsende politische, öffentliche und wissenschaftliche Anerkennung von UFOs und unidentifizierten Luftphänomenen – neben der steigenden Zahl von Sichtungen außerirdischer Raumschiffe und Kornkreisbildungen – deutet auf ein klares, bewusstes Bemühen ihrer Insassen hin, die Menschheit auf den bevorstehenden offiziellen Kontakt vorzubereiten. Der ET-Embassy Day soll das Bewusstsein für diese bevorstehende Realität schärfen und weltweite Unterstützung für die Aufnahme unserer außerirdischen Schöpfer mobilisieren.

Obgleich die Internationale Rael-Bewegung vor kurzem ihren 50. Jahrestag feierte, bleibt sie ihrer Mission verpflichtet, die Menschheit auf die Rückkehr unserer außerirdischen Schöpfer, der Elohim, vorzubereiten. Die Gründung einer außerirdischen Botschaft ist ein entscheidender Meilenstein in diesem Bemühen und bietet ein einzigartiges Tor zu diplomatischen, wissenschaftlichen und kulturellen Fortschritten.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.rael.org/de/events/e-t-embassy-day-1-april/

Pressekontakt:

Deutsche Rael-Bewegung e.V.

Herr Reiner Krämer

Postfach 0553

79005 Freiburg Deutschland

Email: presse@rael.de

Web: https://www.rael.org

Copyright Bild: Rael.Bewegung

Originalinhalt von rael, veröffentlicht unter dem Titel „Der 11. jährliche „ET Embassy Day“ stellt einen Meilenstein dar bei der Vorbereitung auf die offizielle Rückkehr Außerirdischer„, übermittelt durch Prnews24.com