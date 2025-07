Kreativität to go – Die Neuland VisuBox: Dein Einstieg in die Welt der Visualisierung!

Marker, Anleitungen, Inspiration: Alles drin, um sofort kreativ loszulegen. Ideal für Trainer:innen, Lehrer:innen, Neugierige – oder einfach für dich. Jetzt entdecken!

Fulda, Juli 2025

Wer das erste Mal einen Marker in der Hand hält und feststellt, dass ein einfacher Strich mehr sagen kann als tausend Worte, der ist mittendrin: in der Welt der Visualisierung. Mit der Neuland VisuBox hat das Fuldaer Unternehmen Neuland eine kreative Schatzkiste entwickelt, die es jedem – ob Anfänger:in oder Profi – ermöglicht, visuelle Kommunikation einfach und mit Freude auszuprobieren.

Was drin ist? Alles, was du brauchst.

Die VisuBox ist ein sorgfältig kuratiertes Set aus hochwertigen Neuland-Markern, Übungskarten, einem praktischen Sketchbook, hilfreichen Anleitungen und sogar Online-Tutorials. Ideal für alle, die sich schon immer gefragt haben, wie man Flipcharts zum Leben erweckt, Workshops visuell begleitet oder Notizen so gestaltet, dass sie im Gedächtnis bleiben.

Für Bildungsenthusiasten, Coaches, Trainer – und für dich.

Ob du im Büro neue Impulse setzen willst, deinen Unterricht lebendiger gestalten oder einfach dein Bullet Journal aufpeppen möchtest – die VisuBox ist dein perfekter Einstieg. Sie ist aber nicht nur funktional – sie ist auch ein echtes Statement: Für kreative Selbstwirksamkeit, für nachhaltige Tools made in Germany und für visuelle Verständigung in einer komplexen Welt.

Weil jeder Mensch kreativ ist.

„Wir wollen Hemmschwellen abbauen“, sagt Marc Schulze, Geschäftsführer von Neuland. „Mit der VisuBox geben wir Menschen ein sicheres Umfeld, in dem sie sich ausprobieren dürfen. Ohne Druck, aber mit viel Potenzial.“

Ready to draw?

Die VisuBox ist nicht nur ein Produkt – sie ist ein Erlebnis. Ein Impuls, um ins Tun zu kommen. Ein Geschenk – an dich selbst oder andere. Und ein idealer Begleiter für alle, die Lust haben, Neues zu entdecken. Probier’s aus – es war noch nie so einfach, kreativ zu sein.

Mehr Informationen und Bestellung unter: www.neuland.com/products/visubox

Die Neuland GmbH & Co. KG steht seit Jahrzehnten für innovative Workshop-Tools, FlipCharts, Marker und Visualisierungsmaterialien – Made in Germany, konsequent nachhaltig und mit einer klaren Haltung. Neuland liefert nicht nur Produkte, sondern ermöglichen Menschen weltweit, besser zusammenzuarbeiten, kreativ zu denken und echten Dialog zu führen.

