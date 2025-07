Vielleicht, vielleicht auch nicht – das ist die musikalische Frage von Stella Sophia

Ein neues Werk der Sängerin

Seit einigen Jahren bringt Stella Sophia immer wieder neue Schlager auf den Markt. Ihre Texte haben teilweise etwas Provokantes wie zum Beispiel ihr letzter Titel „Der Fake-Song“.

Bei dem neuen Titel handelt es sich um einen „Widerspruch!“.

Ein flotter Schlager, der gleich in die Beine geht und auch zum Mitsingen einlädt!

Viel Spaß mit der Musik von Stella Sophia!

Stella Sophia – Vielleicht, vielleicht auch nicht!

Komponist: Alexandra Hanser; Texter: Alexandra Hanser

Produzent: Walter Pöham

Label und Labelcode: Artisfy, LC

Powered by: Artisfy

ISCR: DEYW82510098

EAN: 4068413153658

VÖ-Datum: 11. Juni 2025

Mehr Infos zur Sängerin gibt es im Web bei ihr in den sozialen Medien

Quelle: Büro Stella Sophia

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

