Neue Fitness-Revolution aus Deutschland: Workoutpads schützen Hände besser als jeder Trainingshandschuh

Gamechanger im Fitnesszubehör: Neue Workoutpads revolutionieren den Handschutz im Krafttraining

Hamburg, 10. Juli 2025 – Wer regelmäßig im Gym steht, kennt das Problem: Schwielen, Druckstellen und rissige Handflächen. Klassische Trainingshandschuhe versagen hier oft – zu dick, unhygienisch oder schlicht unbequem. Jetzt bringt ein innovatives Fitnessprodukt aus Deutschland frischen Wind in den Markt: WORKOUTPADS Fitness Grip Pads – entwickelt, um sportliche Performance mit echtem Handschutz zu verbinden.

Was die Workoutpads besonders macht, ist ihr durchdachtes, minimalistisches Design: Eine flexible 2-Finger-Führung sorgt für perfekten Sitz und schnelles Handling. Die eigens entwickelte SUPERGRIP Anti-Rutsch-Beschichtung garantiert maximalen Halt – selbst bei intensiven Workouts oder nassen Händen. Gleichzeitig schützt ein robuster Neoprenkern mit Nylon-Kaschierung zuverlässig vor Druckbelastung bis 150 kg.

„Viele Sportler akzeptieren Schmerzen und Schwielen als Teil des Trainings“, sagt ein Sprecher des Unternehmens. „Wir sagen: Schluss damit. Unser Ziel ist es, effektives Training mit smarter Handpflege zu verbinden.“

Einführungspreis: Qualität trifft Zugänglichkeit

Während vergleichbare Premium-Produkte oft jenseits der 20-Euro-Marke liegen, bieten die Entwickler die Workoutpads aktuell zum Einführungspreis von nur 10,90 Euro inklusive Versand auf www.workoutpads.com an. Im Amazon-Shop ist das Produkt ebenfalls erhältlich – für 10,90 Euro zzgl. 4 Euro Versand (entsprechend den Amazon-Versandrichtlinien).

Zielgruppe: Alle, die mehr wollen als nur Handschuhe

Die Pads richten sich an alle, die regelmäßig mit Gewichten trainieren – von Einsteiger:innen bis zu Profis im CrossFit, Bodybuilding oder Functional Training. Durch das hygienische, maschinenwaschbare Material sind sie auch ideal für alle, die Wert auf Sauberkeit und Nachhaltigkeit im Training legen.

Weitere Informationen, Bildmaterial und ein tieferer Blick in die Forschung rund um Triggerpunkte und Handschutz im Kraftsport finden sich unter:

https://workoutpads.com/home-de/vorteile-workoutpads/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WORKOUTPADS Fitness Grip Pads

Herr Patrick Hartung

Isestrasse 87

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: 01724104080

web ..: http://www.workouitpads.com

email : info@workoutpads.com

Workoutpads mit SUPERGRIP Technology sind Fitness Griffpads mit SUPERGRIP Technology, die genial einfachen Fitness Pads als Alternative zu Fitness Handschuhen.

Patentierte Fitness Grip Pads aus hochwertigem Neopren mit Anti-Rutsch-Beschichtung, die besser sind als Trainingshandschuhe und komfortabler als normale Griffpolster. 2 Finger-Trage-Komfort ohne Einschränkungen. One size fits all. Für Männer und Frauen. Waschbar. Nehmen keine Gerüche an – im Training nahezu unkaputtbar.

Pressekontakt:

WORKOUTPADS Fitness Grip Pads

Herr Patrick Hartung

Isestrasse 87

20149 Hamburg

fon ..: 01724104080

web ..: http://www.workouitpads.com

email : info@workoutpads.com