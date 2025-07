North Island kehrt in Familienbesitz zurück

North Island, das exklusive Inselresort der Seychellen mit nur 11 Villen und besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit und Barfußluxus, gibt seine Rückkehr in den unabhängigen Familienbesitz bekannt.

Mit dem Rückgang in die Familienhand bekräftigt die zwei Quadratkilometer große Insel gemeinsam mit einem Team aus 120 Mitarbeitern das Engagement das Beste der Seychellen teilen zu wollen: im Einklang mit den Menschen, der lebendigen Kultur des Archipels und den authentischen Geschichten, die seine Gäste hier selbst schreiben und erleben dürfen. Dank des einzigartigen Servicekonzepts, das Gästen die große Freiheit bietet den Ablauf ihres Tages (= your menu) völlig frei festzulegen und zwar an genau dem Ort (= your venue), den sie sich dafür wünschen und das zur Wunschzeit (= your time).

Einzigartiges Servicekonzept für Robinson-Crusoe-Liebhaber

„Unsere Gäste genießen einzigartige, maßgeschneiderte Momente – ob bei individuell gestalteten Dining-Erlebnissen an besonderen Orten der Insel oder bei naturnahen Aktivitäten in völliger Abgeschiedenheit. Jeder Aufenthalt wird von einem Private Host kuratiert und ist ganz auf die Wünsche unserer Gäste abgestimmt. Wer absolute Privatsphäre sucht und sich wie auf einem Filmset eines Robinson-Crusoe-Abenteuers fühlen möchte, wird North Island lieben“, so Mark Sterner, General Manager der Insel.

Das natürliche Robinson-Crusoe-Design findet sich auch im besonderen Freiheitskonzept der Insel wieder, das mit einer Preisgestaltung einhergeht, die bereits alle erdenklichen Leistungen sowie Erlebnisse abdeckt. Das bedeutet Freizeitaktivitäten wie Yoga, Tauchen, Sunset Cruises, Fishing Trips, private Filmnächte unter dem Sternenhimmel sowie Spa Besuche und geführte Wanderungen sind ebenso inkludiert wie die elf Destination Dining Optionen, die täglich zur Wahl stehen. Sterner blickt voller Vorfreude in die Zukunft: „Wir glauben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um unseren eigenen Kurs einzuschlagen und North Island neu zu definieren.“

Über North Island

Eingebettet in die Inselstruktur der Seychellen und nur 15 Minuten per Helikopter von Mahé entfernt, zählt North Island zu den exklusivsten privaten Inseln weltweit. Umgeben von unberührter Natur, einer reichen Artenvielfalt und spektakulärer Flora und Fauna, bietet das Luxus-Öko-Resort pure Privatsphäre und nachhaltigen Komfort in seiner edelsten Form.

North Island beherbergt lediglich 11 private Villen – darunter zehn 450 m² große Beachfront Villen und die 750 m² große Villa North – und garantiert damit höchste Exklusivität.

Die Insel ist außerdem ein bedeutender Rückzugsort für die vom Aussterben bedrohten grünen Meeresschildkröten und Heimat von über 170 Aldabra-Riesenschildkröten. Das wissenschaftlich begleitete Monitoring-Programm zur Erfassung der Nistaktivitäten der Schildkröten besteht bereits seit 1998 und leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung dieser bedrohten Spezies.

Preis: 10.500 Euro / Nacht

Website: www.north-island.com

