Sranan Gold: Bohrbeginn steht jetzt unmittelbar bevor!

Die Bohrer sind bereits vor Ort und die Bagger bereiten die Standorte vor. Jetzt geht es wirklich bald los mit Sranans Goldbohrungen

Nun sollten sich die Bohrer auf dem Goldprojekt Tapanahony von Sranan Gold (CSE SRAN / WKN A416C1) wirklich in unmittelbarer Zukunft drehen! Die Teams des Unternehmens – Geologen, Logistiker und Bohrcrews – arbeiten auf der Liegenschaft in Surinam mit Hochdruck daran, die letzten Vorbereitungen abzuschließen.

Wie das Unternehmen, das mit dem Tapanahony-Projekt in die Fußspuren von Founders Metals treten will, mitteilt, ist die Errichtung der Infrastruktur und der Kernbearbeitungs- und Lagereinrichtungen so gut wie abgeschlossen. Und auch zwei Bohrer, die Sranan gekauft hat, sowie die Ausrüstung für die Bohrlöcher sind bereits am Standort, sodass die Bohraktivitäten zeitnah beginnen dürften!

Eine interessante Information ist darüber hinaus, dass Sranan vor Kurzem neue Abbauaktivitäten lokaler Goldschürfer im Streichen von Rand’s Pit entdeckt hat. Das Unternehmen nutzt dies generell als Hilfsmittel, um seine Bohrungen und Explorationsarbeiten auszurichten und wird diese neuesten Erkenntnisse nutzen, um weitere, besonders aussichtsreiche Bohrziele zu identifizieren!

Sranan Gold hat bereits Standorte für bis zu 6.000 Bohrmeter ausgewählt

Bislang hat Sranan Gold auf dem Randy’s Pit-Ziel, am südlichen Ende des 4,5 Kilometer langen, zu untersuchenden Trends, Standorte für Bohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu 6.000 Metern identifiziert. Aktuell werden diese mithilfe von Aushubgeräten vorbereitet.

Später dann wird das Unternehmen auf der Nordseite des Tapanahony-Flusses Bohrungen aufnehmen, sobald eine weitere Bewertung durch unter anderem Schlitzgräben abgeschlossen ist. Auf Basis fortlaufender Kartierungen und Beprobung werden dann die Bohrstandorte ausgewählt.

Sranan Gold hat seine Zielgebiete jeweils auf Basis einer Kombination aus Lidar-Untersuchung, Geophysik, geologischer Interpretation sowie Explorationsdaten früherer Betreiber ausgewählt. Hinzu kommen Arbeiten im Feld und, wie das Unternehme besonders betont, Informationen auf Basis des lokalen Kleinstbergbaus. Bislang hat Sranan die Gebiete Randy’s Pit, Randy’s Extension, Randy West, Poeketi Pit, West Poeketi, South Intrusion, Enard North und Enard South als Ziele identifiziert.

Die Ergebnisse der Kartierungen und der anderen Aktivitäten werden in eine spezielle Software eingespeist, um eine schnelle Bewertung zu ermöglichen. Diese Software wird zudem als Fundament für Protokollierungs- und Beprobungsaktivitäten dienen.

Es ist also alles bereit und das Unternehmen und seine Aktionäre dürften in hoffentlich wenigen Tagen den Beginn der vielversprechenden Goldbohrungen einläuten! Wir bleiben dran.

