Logoplay stellt „Funny Pigz“ vor – Das tierisch lustige Würfelspiel aus Holz für die ganze Familie.

Berlin, 2. Juli 2025 – logoplay, bekannt für seine hochwertigen und innovativen Holzspiele, präsentiert mit Stolz sein neuestes Highlight: „Funny Pigz“ – Das Big Hole Schweinespiel. Dieses charmante und unterhaltsame Würfelspiel aus edlem Holz verspricht vergnügliche Stunden und ist die perfekte Ergänzung für jeden Spieleabend mit Freunden und Familie.

In einer Zeit, in der digitale Unterhaltung oft den Alltag dominiert, bietet „Funny Pigz“ eine willkommene Rückkehr zu den Wurzeln des gemeinsamen Spiels. Das liebevoll gestaltete Spiel verbindet einfache Regeln mit spannenden Glücksmomenten und einem Hauch Strategie, was es zu einem sofortigen Favoriten für Spieler jeden Alters macht.

Das Spielprinzip – Einfach, fesselnd, tierisch gut:

„Funny Pigz“ ist ein Würfelspiel, das auf dem klassischen Prinzip des Risikomanagements und der schnellen Entscheidungsfindung basiert. Das Ziel ist einfach: Wer die Schweine am geschicktesten in die Löcher würfelt, sammelt die meisten Punkte. Doch Vorsicht – ein falscher Wurf kann alle gesammelten Punkte eines Zuges zunichtemachen!

So funktioniert’s:

1. Würfeln und Sammeln: Jeder Spieler würfelt reihum zwei spezielle „Schweine-Würfel“. Die Seiten der Würfel zeigen verschiedene Schweinepositionen mit unterschiedlichen Punktwerten.

2. Entscheiden und Riskieren: Nach jedem Wurf kann der Spieler entscheiden: Entweder er sammelt seine aktuellen Punkte ein und beendet seinen Zug, oder er riskiert alles und würfelt weiter, um noch mehr Punkte zu sammeln.

3. Das „Big Hole“: Eine besondere Rolle spielt das „Big Hole“ – die berüchtigte „Schweinegrube“. Würfelt man eine bestimmte Kombination, fallen die Schweine ins „Big Hole“, und der Spieler verliert alle Punkte, die er in diesem Zug gesammelt hat. Das sorgt für Spannung und unerwartete Wendungen!

Gewinnen: Der Spieler, der zuerst eine vorher festgelegte Punktzahl erreicht, gewinnt das Spiel.

Die Kombination aus Glück beim Würfeln und der strategischen Entscheidung, wann man aufhört, macht jede Runde einzigartig und aufregend.

Hochwertiges Holzdesign – Ein Spiel, das begeistert

Wie alle Produkte von logoplay zeichnet sich auch „Funny Pigz“ durch seine hervorragende Verarbeitungsqualität aus. Das Spielbrett und die Würfel sind aus massivem, edlem Holz gefertigt, das nicht nur eine angenehme Haptik bietet, sondern auch für eine lange Lebensdauer des Spiels sorgt. Die liebevoll gravierten Details und die glatte Oberfläche machen „Funny Pigz“ zu einem haptischen Erlebnis und einem echten Schmuckstück in jeder Spielesammlung.

„Funny Pigz“ ist das ideale Spiel für:

– Familienabende: Ein Spaß für Kinder (ab 6 Jahren) und Erwachsene gleichermaßen.

– Partys und gesellige Runden: Sorgt schnell für gute Stimmung und unkomplizierten Spielspaß.

– Reisen: Die kompakte Größe macht es zum idealen Begleiter für unterwegs.

– Geschenkideen: Eine originelle Geschenkidee für Freunde, Familie oder als Mitbringsel.

Das „Funny Pigz – Big Hole Schweinespiel“ ist ab sofort exklusiv über den logoplay Online-Shop unter erhältlich. Besuchen Sie die Produktseite für weitere Informationen, Bilder und einen Einblick in das Gameplay.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Team von Logoplay

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Logoplay Holzspiele GmbH & Co.KG

Frau Tina Schulte

Carl-Zeiss-Straße 26

21614 Buxtehude

Deutschland

fon ..: 04161-8006400

web ..: https://www.logoplay-holzspiele.de

email : dirks@logoplay.de

logoplay ist ein renommierter Anbieter von hochwertigen Holzspielen, Denkspielen und kreativen Geschenkideen. Das Unternehmen mit Sitz in Bernau bei Berlin legt größten Wert auf die Qualität, Nachhaltigkeit und das pädagogische Potenzial seiner Produkte. Mit Leidenschaft für Handwerk und Design kreiert logoplay Spiele, die nicht nur unterhalten, sondern auch die kognitiven Fähigkeiten fördern und Menschen jeden Alters zusammenbringen.

