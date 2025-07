Fachkräftemangel im Gesundheitswesen – Neue Jobbörsen für eine systemrelevante Branche

Gesundheitswesen-Jobs-lokal.de, Jobs-bei-der-Krankenkasse.de und Jobangebote-oeffentlicher-Dienst.de bündeln Stellenangebote im Gesundheits- und Pflegebereich sowie im öffentlichen Gesundheitswesen.

Hannover, Juli 2025 – Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen ist längst kein Zukunftsproblem mehr – er ist Realität. In Kliniken, Pflegeheimen, Reha-Einrichtungen und Krankenkassen fehlen tausende Mitarbeitende. Hinzu kommen die Belastungen durch demografischen Wandel, Krankheitsausfälle und Nachwuchsprobleme in sozialen und medizinischen Berufen. Um Bewerber:innen gezielter mit Arbeitgebern in Kontakt zu bringen, geht nun eine neue Generation branchenspezifischer Jobportale an den Start.

Zu den neuen Angeboten gehören:

Gesundheitswesen-Jobs-lokal.de – für Pflegekräfte, Therapeut:innen, medizinisches Fachpersonal und Klinikmitarbeitende

Jobs-bei-der-Krankenkasse.de – für Verwaltungs- und Kundenservicejobs im Gesundheitssystem

Jobangebote-oeffentlicher-Dienst.de – für Berufe an der Schnittstelle von öffentlicher Hand und Gesundheitsversorgung, z. B. im Sozialamt, Gesundheitsamt oder bei Trägerorganisationen

Alle drei Portale gehören zum Netzwerk von 1A-Stellenmarkt.de und richten sich an Berufseinsteiger:innen, Fachkräfte, Rückkehrer:innen sowie Quereinsteiger:innen aus angrenzenden Berufsfeldern.

Gezielte Plattformen für systemrelevante Berufe

„Kaum eine Branche ist gesellschaftlich so wichtig – und gleichzeitig so unter Druck – wie das Gesundheitswesen. Wir wollen mit unseren Spezialportalen Bewerber:innen Orientierung geben und Arbeitgebern helfen, ihre Angebote dort sichtbar zu machen, wo sie wirklich gesucht werden“, sagt ein Sprecher von 1A-Stellenmarkt.de.

Während viele große Jobbörsen unübersichtlich wirken oder Fachberufe untergehen, bieten die neuen Plattformen eine gezielte Kategorisierung nach Qualifikation, Einsatzort, Arbeitszeitmodell (Vollzeit/Teilzeit) und Berufsfeld. Hinzu kommen redaktionelle Inhalte zu Bewerbung, Berufseinstieg, Weiterbildung und Karrierechancen in Gesundheitsberufen.

Einfachere Sichtbarkeit für Arbeitgeber

Arbeitgeber, die ihre Stellenangebote auf 1A-Stellenmarkt.de veröffentlichen, profitieren automatisch von einer zusätzlichen Präsenz auf den jeweils passenden Spezialportalen – ohne zusätzlichen Aufwand. So steigt die Sichtbarkeit bei genau den Zielgruppen, die auf branchenspezialisierte Orientierung setzen.

Die Plattformen werden kontinuierlich weiterentwickelt. Geplant ist u. a. die Einbindung weiterer Träger aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich sowie Schnittstellen zu Ausbildungsträgern und Fachportalen.

Die 1A Infosysteme GmbH mit Sitz in Hannover betreibt seit 1999 erfolgreich digitale Themenportale. Neben etablierten Plattformen wie 1A-Stellenmarkt.de, 1A-Portale.de, 1A-Immobilienmarkt.de, 1A-Automarkt.de und 1A-Reisemarkt.de entwickelt das Unternehmen kontinuierlich neue Spezialportale für systemrelevante Branchen – darunter Gesundheitswesen, öffentlicher Dienst, Logistik und Einzelhandel. Heute umfasst das Netzwerk über 100 thematisch ausgerichtete Portale, die Arbeitgeber und Bewerber:innen passgenau zusammenbringen.

