Qualität, die Vertrauen schafft – Eurobox KG ist ISO 9001 zertifiziert

Die Eurobox KG hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Wir sind nun offiziell nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert – dem weltweit anerkannten Standard für Qualitätsmanagementsysteme.

Diese Auszeichnung ist mehr als nur ein Zertifikat: Sie ist ein klares Bekenntnis zu Verlässlichkeit, Effizienz und Kundenzufriedenheit.

Im Zuge der Zertifizierung haben wir unsere internen Abläufe umfassend analysiert, optimiert und dokumentiert. Vom ersten Kundenkontakt im Vertrieb bis hin zur finalen Auslieferung unserer Produkte wurden standardisierte Prozesse entwickelt, die einen reibungslosen Ablauf und gleichbleibend hohe Qualität gewährleisten. So stellen wir sicher, dass alle Kunden in gleichem Maß von unserem Qualitätsversprechen profitieren.

Gerade in einer Zeit, in der Vertrauen und Transparenz entscheidend sind, setzen viele unserer Geschäftspartner auf die ISO 9001-Zertifizierung als verlässliches Qualitätsmerkmal. Sie wissen: Wer mit Eurobox zusammenarbeitet, kann sich auf strukturierte Prozesse, kontinuierliche Verbesserung und höchste Standards verlassen.

„Die ISO 9001-Zertifizierung ist für uns ein wichtiger Schritt, um unsere Qualitätsansprüche sichtbar zu machen – nach innen wie nach außen.“

– Dipl.-Ing. Dieter Sendobry, Geschäftsführer

Diese Zertifizierung ist für uns nicht das Ziel, sondern ein weiterer Schritt auf unserem Weg, uns stetig weiterzuentwickeln – für unsere Kunden, unsere Partner und unser Team.

Alle Fakten im Überblick

ISO 9001 ist weltweit anerkannt. Die ISO 9001 ist der international führende Standard für Qualitätsmanagementsysteme, gültig in über 160 Ländern. Bei Eurobox bedeutet das: Unsere Prozesse sind nicht nur effizient, sondern auch international vergleichbar und anschlussfähig. Dies ist ein echter Vorteil für unsere Kunden im In- und Ausland.

Zertifizierung schafft Vertrauen. Kunden, Partner und Lieferanten sehen die ISO 9001 als Zeichen für Verlässlichkeit, Transparenz und Qualität. Eurobox zeigt mit der Zertifizierung: Wir halten, was wir versprechen, und das auf Basis klar definierter Standards.

Es geht nicht nur um Papier. Die Zertifizierung basiert von der Kundenanfrage bis zur Auslieferung auf echten Prozessen. Dokumentiert, geprüft, gelebt. Bei Eurobox wurden alle Abläufe neu strukturiert und festgeschrieben. Dies sorgt für reibungslose Abläufe und gleichbleibend hohe Qualität.

Kontinuierliche Verbesserung ist Pflicht. ISO 9001 verlangt, dass Unternehmen sich durch Feedback, Audits und klare Ziele ständig weiterentwickeln. Eurobox lebt den KVP-Gedanken: Wir analysieren, hinterfragen und verbessern – Tag für Tag.

Mitarbeitende sind der Schlüssel. Ohne das Engagement des Teams keine Zertifizierung. ISO 9001 lebt von Beteiligung, Verantwortung und Klarheit. Unser Team bei Eurobox hat die Zertifizierung mitgetragen. Mit Ideen, Einsatz und echter Überzeugung.

Ein Vorteil im Wettbewerb. Viele Ausschreibungen und Großkunden setzen ISO 9001 voraus. Sie ist oft das Zünglein an der Waage bei der Auftragsvergabe. Für Eurobox ist die Zertifizierung ein Türöffner. Sie stärkt unsere Position am Markt und schafft neue Chancen.

Über die Eurobox KG

Mit mehr als 26 Jahren Erfahrung ist die Eurobox KG kompetenter Partner in Sachen Stahlmöbel und Objektausstattung. Zahlreiche Unternehmen, Kommunen, Blaulichtorganisationen, Schulen, Kliniken und Lagerzentralen setzen auf die hochwertigen Produkte der Eurobox KG als einer der größten Anbieter von Schließfachanlagen in Deutschland.

Die Produktpalette reicht von Umkleide- und Garderobenschränken für verschiedenste Zwecke über Feuerwehrspinde bis hin zu modernen Akku-Ladeschränken. Vervollständigt wird das Angebot durch Möbel für Sozialräume, Werkstätten und Büros. Smart Locker von Eurobox KG schaffen zukunftsfähige Schließfachlösungen mit intelligenter, digitaler Steuerung.

