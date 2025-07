The Cloud und Wifirst Group unterzeichnen Übernahmevereinbarung

Die Übernahme von The Cloud mit Hauptsitz in München markiert einen wichtigen strategischen Schritt in der europäischen Expansion von Wifirst.

Die The Cloud Networks GmbH und die Wifirst Group gaben bekannt, dass die Unternehmen eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, nach der The Cloud Networks, Europas größtem Public-WiFi-Anbieter, von dem führenden europäischen Telekommunikationskonzern Wifirst übernommen wurde.

Die Übernahme von The Cloud mit Hauptsitz in München markiert einen wichtigen strategischen Schritt in der europäischen Expansion von Wifirst. So wird Deutschland durch die Akquisition zum zweitgrößten Markt des Pariser Konzerns. Mithilfe des technischen Know-hows und umfangreichen Premiumkundenportfolios von The Cloud sollen zukünftig neue Wachstumspfade erschlossen werden.

„Die Integration von The Cloud Networks stellt einen wichtigen Meilenstein dar. Diese Übernahme sowie weitere 2025 erfolgte Akqusitionen festigen unsere europäische Verankerung und bieten uns die Möglichkeit, wertvolle Talente und Kompetenzen zu integrieren, um unser Angebot zu bereichern und die Wirkung unserer Dienstleistungen zu steigern. Unter der Leitung von Jérôme de Castries setzen wir unsere Entwicklung entschlossen fort, um unsere Kunden noch besser zu bedienen und gemeinsam einen Weltmeister im Bereich WiFi aufzubauen“, erklärte Marc Taieb, CEO von Wifirst.

„Netzwerk-Anwendungen, Prozesse, Daten und Menschen sind die vier Schlüsselelemente einer erfolgreichen digitalen Transformation“, sagte Achim Möhrlein, CEO von The Cloud Networks. „Mit der Übernahme durch Wifirst verstärken wir die Unterstützung für unsere Kunden deutlich, so dass sie den maximalen Nutzen aus ihren IT-Investitionen ziehen können.“

—

Über The Cloud Networks:

The Cloud ist Europas führender Public WiFi-Anbieter. Seit über 15 Jahren vertrauen Unternehmen und Öffentliche Hand auf die wegweisenden Konnektivitätslösungen des global agierenden Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter thecloud.eu.

Wenn Sie eine The-Cloud-Lösung in Betracht ziehen oder genauere Informationen wünschen, rufen Sie uns gern an unter +49 89 419422-0.

Weitere Informationen unter: https://thecloud.eu/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

The Cloud Networks GmbH

Frau Presse Team

Leuchtenbergring 3

81677 München

Deutschland

fon ..: +49 89 419422-0

web ..: https://thecloud.eu/

email : marketing@thecloud.eu

.

Pressekontakt:

The Cloud Networks GmbH

Frau Presse Team

Leuchtenbergring 3

81677 München

fon ..: +49 89 419422-0

web ..: https://thecloud.eu/

email : marketing@thecloud.eu