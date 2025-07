Neu: Kinder-Ostfrieslandkrimi „Der unheimliche Kutter“ von Hans-Rainer Riekers im Klarant Verlag

Ein geheimnisvoller dunkler Kutter weckt das Interesse von Lena und plötzlich finden sich Papa Richter und die Kinder bei einer gefährlichen Schatzsuche wieder.

„Der unheimliche Kutter“ ist ein spannender Miträtsel-Ostfrieslandkrimi für die ganze Familie! Liebt ihr Ostfrieslandkrimis? Möchtet ihr einen Spiekeroog-Krimi an eure Kinder und Enkelkinder verschenken? Hans Rainer Riekers Kinderkrimi ist eine tolle Lektüre zum Selberlesen, zum gemeinsam Lesen, zum Vorlesen – taucht ein in einen Ostfrieslandkrimi von der Insel Spiekeroog! Ein toller Krimi für den Urlaub an der Nordsee!

Klappentext:

Was birgt der unheimliche schwarze Kutter für ein Geheimnis? Familie Richter wird die Herbstferien auf Spiekeroog verbringen! Schnell sind sie von dem rauen Charme gefangen, der die Nordseeinsel zu dieser Jahreszeit umgibt. Bei einer nächtlichen Wanderung mit ihrem Vater und ihrem Bruder Bjarne erblickt Lena eine ungewöhnliche Lichterscheinung im Watt. Wer treibt sich da herum? Eine Erklärung dazu gibt es vorerst nicht, bis sie auf einen unheimlichen schwarzen Fischkutter aufmerksam werden, der im Hafen von Spiekeroog liegt. Danach überschlagen sich die Ereignisse und die jungen Detektive ziehen mit ihrem Vater und einem neuen Freund ins abendliche Watt. Ein Sturm zieht auf, doch die Erwachsenen beachten die Signale nicht, die ihnen die Natur sendet! Ein spannender Kinderkrimi um eine gefährliche Schatzsuche im Watt – mit Humor und einer Prise Lokalkolorit.

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich. Das Buch kann für 12,60 Euro vorbestellt werden und erscheint am 04. September 2025 im Handel.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FGXQF7G4 sowie hier https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076077445.

Der Autor:

Hans-Rainer Riekers schreibt Ostfrieslandkrimis, die vor allem eines sind: authentisch, denn als pensionierter Polizeibeamter kennt er die Details einer Ermittlung ganz genau.

Der in Bremen geborene Autor liebt seine Heimat Norddeutschland, und besonders der raue Charme der Ostfriesischen Inseln hat es ihm angetan. Die einzigartigen maritimen Stimmungen, die den Freizeitskipper an der Nordsee und in den malerischen Orten Ostfrieslands befallen, gibt er in seinen Büchern an die Leser weiter, die so unmittelbar auf den Spuren der Handlung wandern können!

Zu Ostfrieslandkrimis für Kinder und Jugendliche:

Ostfrieslandkrimis für junge Leserinnen und Leser verbinden spannende Detektivgeschichten mit der einzigartigen Atmosphäre der Nordseeküste. Geheimnisvolle Ereignisse, rätselhafte Spuren und mutige Kinder, die mit Köpfchen ermitteln, stehen im Mittelpunkt. Die Geschichten sind altersgerecht erzählt, spannend, lustig, aber nicht zu gruselig, und laden dazu ein, Ostfriesland mit Abenteuerlust und Entdeckergeist zu erleben. Ideal für kleine Spürnasen, die Spaß an Rätseln und Nordseeluft haben!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant.de

email : info@klarant.de