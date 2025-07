Autoexport Kempten (Allgäu) – Jetzt Auto sicher & schnell verkaufen

Autoexport Kempten (Allgäu) – So verkaufen Sie Ihr Auto einfach, sicher und zum besten Preis

Der Autoverkauf über den Exportmarkt ist für viele Autobesitzer in Kempten (Allgäu) eine attraktive Möglichkeit, auch Fahrzeuge mit Mängeln, hohem Kilometerstand oder ohne TÜV noch zu einem guten Preis loszuwerden. Doch bevor Sie Ihr Auto für den Export verkaufen, sollten Sie sich mit den Chancen, Kosten und Risiken auseinandersetzen. Denn der Autoexport bringt nicht nur Vorteile, sondern erfordert auch eine fundierte Planung – insbesondere, wenn Sie den Verkauf selbst abwickeln möchten.

Autoexport in Kempten: Wann lohnt sich der Verkauf ins Ausland?

Besonders ältere Fahrzeuge, die auf dem deutschen Markt kaum noch gefragt sind – etwa wegen eines Motorschadens, Getriebeschadens, Unfallschadens oder fehlender Hauptuntersuchung – finden im Ausland oft noch Abnehmer. In vielen Ländern sind Reparaturkosten deutlich niedriger als in Deutschland, weshalb auch stark beschädigte Autos dort wirtschaftlich instand gesetzt oder als Ersatzteilspender verwendet werden können.

Wenn Sie also in Kempten ein solches Fahrzeug besitzen, ist der Exportverkauf eine lohnenswerte Alternative zum klassischen Gebrauchtwagenmarkt oder gar zur Verschrottung.

Faktoren, die den Exportpreis Ihres Fahrzeugs beeinflussen

Die Preise, die Sie beim Autoexport erzielen, hängen von verschiedenen Aspekten ab:

Fahrzeugtyp & Marke: Deutsche Marken wie VW, BMW, Mercedes, Audi oder Opel sind im Ausland besonders gefragt.

Zustand des Fahrzeugs: Unfallfreiheit, Motorzustand, Laufleistung, TÜV etc. wirken sich direkt auf den Preis aus.

Baujahr & Kilometerstand: Jüngere Fahrzeuge mit geringerer Laufleistung erzielen meist höhere Preise.

Nachfrage im Zielland: Je nach Land werden unterschiedliche Fahrzeuge bevorzugt – Geländewagen, Kleinwagen oder Dieselmodelle etwa.

Diese Faktoren berücksichtigen seriöse Autoexport-Händler in Kempten und bieten Ihnen ein faires Angebot, das den tatsächlichen Exportwert Ihres Fahrzeugs widerspiegelt.

Warum der Eigenverkauf ins Ausland oft unrentabel ist

Viele private Verkäufer überlegen, ihr Auto selbst ins Ausland zu verkaufen – in der Hoffnung auf einen höheren Gewinn. Doch dieser Weg ist oft mit versteckten Kosten und Risiken verbunden:

Transportkosten: Ein einzelnes Fahrzeug zu exportieren ist teuer – wirtschaftlich lohnt sich das meist nur als Sammeltransport.

Zoll- und Exportpapiere: Ohne Erfahrung ist es schwierig, alle nötigen Dokumente korrekt zu organisieren.

Versicherungsrisiken: Im Falle eines Transportschadens bleiben Privatverkäufer oft auf den Kosten sitzen.

Zeitaufwand: Der Aufwand für Organisation, Preisverhandlung, Papierkram und Abwicklung ist enorm – für Laien kaum lohnenswert.

Daher ist der Verkauf über einen professionellen Autoexport-Händler in Kempten (Allgäu) oft der deutlich angenehmere und sicherere Weg.

Autoexport Kempten: So funktioniert der Verkauf über uns

Wir bieten Ihnen einen komfortablen Rundum-Service für den Exportverkauf Ihres Fahrzeugs – von der kostenlosen Bewertung bis zur sicheren Bezahlung. Der Ablauf:

Online-Anfrage oder Anruf

Sie kontaktieren uns mit den wichtigsten Infos zu Ihrem Fahrzeug – Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand, Schäden etc.

Kostenlose Bewertung & Angebot

Unsere Experten ermitteln den realistischen Exportwert und machen Ihnen ein transparentes, unverbindliches Angebot.

Abholung direkt bei Ihnen vor Ort

Auf Wunsch holen wir Ihr Fahrzeug kostenlos in Kempten und Umgebung ab – auch nicht fahrbereite Autos.

Schnelle & sichere Bezahlung

Sie erhalten den vereinbarten Kaufpreis sofort bar oder per Überweisung – ganz wie Sie wünschen.

Kaufvertrag & Abmeldung

Wir kümmern uns um alle Formalitäten, inklusive Kaufvertrag und Abmeldung bei der Zulassungsstelle.

Fazit: Autoexport in Kempten – einfach, fair und effizient

Ein Auto mit Mängeln zu verkaufen, muss kein Problem sein – besonders nicht über den Exportweg. Wer sich in Kempten für den Autoexport entscheidet, kann mit einem kompetenten Partner an seiner Seite Zeit, Geld und Nerven sparen. Wir sorgen für einen reibungslosen Ablauf und einen fairen Preis, egal in welchem Zustand sich Ihr Fahrzeug befindet.

