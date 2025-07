Schwäbische Boliden in der Tiroler Bergwelt: 911er-Treffen im 5-Sterne SPA Hotel Jagdhof im Stubaital

911er-Fans aufgepasst: Vom 7.-14.9.2025 trifft sich die Porsche-Community im Jagdhof im Stubaital – mit Traumtouren, Luxus und Kulinarik vor atemberaubender Alpenkulisse!

Die Tiroler Passstraßen gehören zu den Sehnsuchtsstraßen vieler Autoliebhaber – besonders für die Fahrer der legendären 911er-Modelle. Vom 07. bis 14. September 2025 bietet das mittlerweile 15. 911er-Treffen im 5-Sterne Relais & Châteaux SPA-Hotel Jagdhof im Stubaital die perfekte Gelegenheit, die schönsten Bergstrecken Österreichs und Südtirols zu erkunden. Edle Lacke und blank polierte Felgen glänzen im Sonnenlicht. Unter der Haube bebt pure Kraft, während makellose Ästhetik das Auge fesselt. Schönheit reiht sich an Schönheit – ein überwältigender Anblick! Doch sobald der Motor startet, zählt nur noch eins: das unvergleichliche Gefühl von Geschwindigkeit und Freiheit!

Spritzige Bergtouren zu den schönsten Plätzen Tirols und Südtirols

Das luxuriöse Relais & Châteaux SPA-Hotel Jagdhof dient als perfekter Ausgangs- und Endpunkt für die vier ganztägigen Ausfahrten, die von der beeindruckenden Kulisse des „Elfers“ und des Stubaier Gletschers starten. Eine der typischen Routen führt beispielsweise über die alte Brenner-Passstraße nach Brixen, durch das Defereggental, über die Felbertauern und durch Kitzbühel zurück nach Neustift. Jede dieser abwechslungsreichen Touren quert beeindruckende Gebirgsmassive, grüne Täler und malerische Dörfer, unterbrochen nur von kulinarischen Pausen für ein Mittagessen.

Das Rahmenprogramm: von rustikal bis glamourös

Ein BBQ auf der Sonnenterrasse, Asphaltstockschießen, eine Wanderung zur Isse-Alm, die Autoweihe mit Dekan Michael, der Bingo-Abend, Livemusik und ein Brunch stehen auf dem Programm und laden dazu ein, besucht, erlebt und genossen zu werden. Zusätzlich gibt es großartige Gimmicks und und natürlich ein stilvoller Spielabend mit professionellen Croupiers, der speziell für die 911er-Freunde ein echtes Highlight darstellt – selbstverständlich nur zum Spaß!

Luxuriöse Behaglichkeit mit Tiroler Flair bei der Unterkunft

Das 911er-Arrangement ist zwischen dem 07. Und 14. September ab zwei Nächten für 554 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar und beinhaltet:

– Übernachtung im SPA-HOTEL Jagdhof mit Gourmet Halbpension

– Vier geführte Ausfahrten inkl. der Mittagsstopps

– Spielabend mit Event-Charakter & Top-Programm und viele Jagdhof-Inklusivleistungen

Buchungen und weitere Informationen direkt im Hotel unter Telefon +43 (0) 5226 2666

oder unter 911er-Treffen | SPA-Hotel Jagdhof (hotel-jagdhof.at)

5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof*****

Das 5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof im Stubaital in Österreich bietet 70 Zimmer und Suiten (bis zu 115 m²) in traditionellem Tiroler Stil. Zu den Besonderheiten, des an die Vereinigung „Relais & Châteaux“ angeschlossenen Hotels, gehören der exquisite Weinkeller mit Raritäten aus der neuen und alten Welt, die Fondue-Gondel – das wohl kleinste Gourmet-Restaurant Tirols – sowie die haubengekrönte „Hubertusstube“, in der die Gäste internationale Küche mit den besten regionalen Produkten erwartet. Mit 3.000 m² bietet das jSPA eine einmalige Bade-, Relax- und Saunawelt mit einem vielfältigen Anwendungsangebot an Wirkstoff- und Naturkosmetik sowie mit exklusivem SPA-CHALET, das ultimativen Luxus gepaart mit authentischem Design, absoluter Privatsphäre und atemberaubendem Gletscherblick bietet. Das Ski- und Wandergebiet Stubaier Gletscher und der 5.000 m² große Naturgarten des Hotels laden zu unterschiedlichsten Sportaktivitäten in sagenhafter Naturkulisse ein. www.hotel-jagdhof.at

