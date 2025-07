Über den Tellerrand hinaus: Ausbildung mit Erlebnisfaktor

Ausbildung heißt bei den Privathotels Dr. Lohbeck auch: erleben, entdecken, anwenden.

Praxisausflüge, die gleichzeitig Wissen vermitteln und die Gruppe zusammenschweißen, gehören zur Lehrzeit ganz selbstverständlich dazu – denn hier wird Lernen ganzheitlich gedacht. Im Seehotel Schloss Klink und im Seehotel Fleesensee werden derzeit 13 Auszubildende intensiv auf ihre Karriere in der Hotellerie und Gastronomie vorbereitet. Dabei geht es nicht nur um Fachwissen – sondern auch um persönliche Entwicklung, Teamgeist und kulturelle Integration. „Für uns ist es selbstverständlich, unseren Azubis alles mitzugeben, was sie für ihren Weg brauchen – fachlich, menschlich und kulturell. Das ist keine Extra-Leistung, sondern Teil unserer Grundhaltung“, betont Hoteldirektor Michael Demmerle.

Vielseitig, praxisnah, persönlich

Während im Seehotel Fleesensee der Schwerpunkt auf dem Tagungs- und MICE-Bereich liegt, dreht sich im Schlosshotel Klink vieles um exklusive Events wie Hochzeiten und Bankette. In der Küche reicht das Spektrum von regionaler Frische bis mediterraner Raffinesse. Messebesuche, eigene Azubi-Projekte und Social-Media-Einblicke gehören ebenso zum Programm wie die gezielte Förderung internationaler Nachwuchskräfte – etwa durch praxisnahen Deutschunterricht und ein bewährtes Patenschaftsmodell. Die Ausbildung ist mehrfach ausgezeichnet und steht für Verantwortung, Stolz und persönliche Entwicklung.

Erleben statt nur lernen

Wie erlebnisorientiert Ausbildung sein kann, zeigte ein jüngster Ausflug nach Görlitz: In der Landskron Brau-Manufaktur lernten die Azubis nicht nur die Kunst des Bierbrauens kennen, sondern übten auch praktisches Handwerk – etwa das perfekte Zapfen. Der Tag endete mit einem inspirierenden Besuch im Parkhotel Görlitz, wo gelebte Gastfreundschaft spürbar wurde. Ein Tag, der verdeutlicht: Ausbildung bei Lohbeck geht über den Tellerrand hinaus – mit Kopf, Herz und Hand.

Die Privathotels Dr. Lohbeck sind eine 1978 vom Schriftsteller und Unternehmer Dr. Rolf Lohbeck und seiner Frau Heidrun Lohbeck gegründete Hotelgruppe mit Sitz im westfälischen Schwelm. Derzeit umfasst das Unternehmensportfolio 29 handverlesene, individuelle Traditions-, Wellness- und Businesshotels (rund 2.400 Zimmer, Suiten und Ferienwohnungen) in Deutschland, Österreich und den USA. Sie liegen ausnahmslos in touristisch attraktiven Regionen und gehören der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie an. Alle Hotels werden in Eigentum geführt. Zur Philosophie des Unternehmens gehört es, fühlbare Gastlichkeit und ein Hotelerlebnis auf höchstem Niveau zu bieten – wozu auch einzigartige Antiquitäten, kultiviertes Tafeln an historischen Schauplätzen, der umfassende und perfekte Service von international geschulten Mitarbeitenden sowie stets ein außergewöhnliches Ambiente gehören.

