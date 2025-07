Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Borkumer Schatzsuche“ von Dörte Jensen im Klarant Verlag

Der Aufruf zu einer skurrilen Schatzsuche endet tödlich, doch ist ein angeblich uraltes Dokument wirklich die Ursache für einen Mord?

Dörte Jensen ist zurück mit einem neuen aufregenden Kriminalfall auf Borkum. Diesmal müssen die beiden Kommissare Hansen und Jepsen einen Mord aufklären, der womöglich brisante Enthüllungen vertuschen sollte. Borkumer Lokalkolorit trifft auf spannenden Rätselspaß!

Klappentext:

Eine Borkumer Schatzsuche sorgt für Unruhe auf der Nordseeinsel! Der Aufruf der Journalistin Anja Akker versetzt Einheimische und Touristen in Goldgräberstimmung: Eine vergrabene Seemannskiste auf Borkum soll ein brisantes Dokument enthalten – es geht um den wahren Eigentümer eines Borkumer Luxushotels! Als der Makler Hans Falkenberg die Kiste tatsächlich findet, endet seine Suche tödlich, und vom Schriftstück fehlt jede Spur. Wollte jemand verhindern, dass sein Inhalt veröffentlicht wird? Kommissar Ragnar Hansen und sein Kollege Jan Jepsen von der Borkumer Polizei stoßen bei ihren Ermittlungen aber noch auf eine ganz andere Fährte: War es Mord aus Gewinnsucht? Alles deutet auf Falkenbergs Ehefrau: erdrückende Indizien, ein starkes Motiv und eine günstige Gelegenheit. Der Fall scheint zunächst gelöst. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse und Jans Freundin, die Buchhändlerin Heike Gessner, bringt sich mit heimlichen Ermittlungen in große Gefahr …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Borkumer Schatzsuche“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FGJZPFYV sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076077191.

Die Autorin:

Dörte Jensen ist an der Küste aufgewachsen und liebt die unendliche Weite Ostfrieslands. Der raue Charme der Landschaft, die Sprache und die direkte Art der Norddeutschen haben es ihr angetan. Viele ihrer Ideen kommen der Autorin durch die Begegnungen mit den Menschen an der Küste. In ihrem Haus hinterm Deich findet Dörte Jensen die Ruhe und Inspiration, um ihre spannenden Romane und Krimis entstehen zu lassen. Mit ihren Ostfrieslandkrimis möchte die Schriftstellerin ihre Leser mitreißen und zugleich immer auch einladen zu einem literarischen Besuch Ostfrieslands und der ostfriesischen Inseln.

Zur Reihe „Borkumer Polizei ermittel!“:

Rau wie die Nordsee, eigenwillig wie der Wind – der erfahrene Kommissar Ragnar Hansen passt einfach auf die Insel Borkum, wo er alles und jeden kennt. Vor allem muss für den passionierten Zigarrenraucher nicht alles immer streng nach Vorschrift gehen.

Sein junger, pflichtbewusster Kollege Jan Jepsen hingegen träumt insgeheim von der Großstadt und vom BKA. Die Stelle bei den »Schandarms«, wie man in Ostfriesland Polizisten nennt, sieht der Polizeiobermeister anfangs nur als Zwischenstation. Doch wenn man die Insel erstmal lieben lernt …

Ungefragte Unterstützung erhalten Hansen & Jepsen von der Borkumer Buchhändlerin Heike Gessner. Die Frau mit der geheimnisvollen Vergangenheit schreibt neben ihrem Job Krimis und orientiert sich dabei zum Leidwesen der Ermittler gerne an wirklichen Fällen auf der Insel. Allerdings geht sie den Borkumer Polizisten bei der Mörderjagd nicht nur mit ihrer Neugier auf die Nerven, sondern hat oft auch den entscheidenden Tipp parat …

