Autoexport Landshut Stadt – KFZ schnell & unkompliziert verkaufen

Der Autoexport in Landshut Stadt ist eine ideale Möglichkeit, schnell und unkompliziert ein Fahrzeug zu verkaufen – auch mit Mängeln oder ohne TÜV. Besonders wenn du wenig Zeit hast oder dir die Mühe mit Inseraten, Preisverhandlungen und Probefahrten sparen möchtest, lohnt sich der direkte Weg über einen professionellen Autoankauf für den Export.

Auto verkaufen in Landshut: Privat oder Händler?

Beim Verkauf deines Gebrauchtwagens in Landshut stehen dir grundsätzlich zwei Optionen offen: der Privatverkauf oder der Verkauf an einen Autoexport-Händler.

Beide Wege haben ihre Vor- und Nachteile:

Privatverkauf:

Du kannst mit einem höheren Verkaufspreis rechnen, musst dafür aber deutlich mehr Zeit und Aufwand investieren. Von der Erstellung des Inserats über Anfragen, Preisverhandlungen, Probefahrten bis hin zur Vertragsabwicklung liegt alles in deiner Hand. Der Marktwert lässt sich im Voraus schätzen, z. B. durch den Vergleich ähnlicher Fahrzeuge bei Mobile.de oder Autoscout24.

Mathematisch betrachtet:

Wenn dein Auto auf dem Privatmarkt im Schnitt für 6.500 € angeboten wird, ein Exporthändler dir aber sofort 6.000 € zahlt – dann stellt sich die Frage, ob dir 500 € mehr den zusätzlichen Aufwand wert sind.

Händlerverkauf für den Export:

Du erhältst ein schnelles Angebot, meist noch am selben Tag. Der Wagen wird bei dir kostenlos abgeholt, unabhängig vom Zustand – ob Unfallfahrzeug, Motorschaden oder kein TÜV. Die Bezahlung erfolgt sofort, auf Wunsch sogar in bar.

Worauf du achten solltest

Wenn du dich für den Autoexport in Landshut entscheidest, solltest du folgende Unterlagen bereithalten:

Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil I und II)

Letzter TÜV-Bericht (falls vorhanden)

Serviceheft und Rechnungen

Alle vorhandenen Fahrzeugschlüssel

Gerade bei älteren Fahrzeugen oder Autos mit Motorschaden, Getriebeschaden oder sonstigen Mängeln ist der Autoexport oft die einzige realistische Möglichkeit, noch einen fairen Preis zu erzielen. Viele dieser Fahrzeuge werden im Ausland weiterverwendet, repariert oder als Ersatzteilspender genutzt.

Warum Autoexport Landshut?

Ein professioneller KFZ-Export in Landshut Stadt bietet dir viele Vorteile:

Kostenlose Fahrzeugbewertung

Abholung direkt vor Ort

Sofortige Barzahlung

Keine Garantie oder Rücknahme

Schnelle Abwicklung und kein Papierkram

Pressekontakt:

E.El-Lahib

Hernerstraße 2

44787 Bochum

Vertreten durch:

E.El-Lahib

Kontakt:

Telefon: 01744728180

E-Mail: info@bayerns-autoexport.de

Web: https://bayerns-autoexport.de/

