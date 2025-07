Lagerbühne als Herzstück neu aufgestellter Intralogistik

LagerTechnik-West realisiert Gesamtkonzept für Schulz-PV in Marl

(Kamp-Lintfort, Juli 2025) Maximale Flächennutzung, optimierte Arbeitsabläufe und eine Lagerbühne als verbindendes Element zwischen Büros und Werkstätten: Nach der Realisierung eines maßgeschneiderten Gesamtkonzepts von LagerTechnik West verfügt der Photovoltaik-Spezialist Schulz-PV aus dem nordrhein-westfälischen Marl nun über eine rundum effiziente und zugleich flexibel nutzbare Intralogistik.

2009 gegründet, hat sich Schulz-PV von Anfang an auf Photovoltaik, Elektromobilität und Stromspeicherung spezialisiert und als kompetenter Fachbetrieb in diesen Bereichen etabliert. Zur Kundschaft zählen Privatpersonen und Gewerbebetriebe ebenso wie Kommunen und Energieversorger in Marl und Umgebung. Bei anhaltend hoher Nachfrage verzeichnet die Erfolgsbilanz von Schulz-PV mittlerweile mehr als 1.500 installierte Solaranlagen und Speichersysteme – von kleinen privaten PV-Anlagen bis hin zu umfassend ausgestatteten Gewerbedächern.

Der unternehmerische Erfolg ging allerdings zunehmend mit Platzproblemen einher, insbesondere die Kapazitäten zur Lagerung großformatiger Solarmodule oder überlanger Aluminiumprofile reichten immer weniger aus. Firmeninhaber Marc-Philippé Schulz entschied sich für eine Erweiterung und investierte in den Bau eines neuen Betriebsgebäudes. Was an Lagereinrichtung bereits vorhanden war, sollte im Neubau aufgestockt und sinnvoll mit den Werkstätten von Elektrikern, Dachdeckern und Servicetechnikern verknüpft werden. Als Partner für die Realisierung seiner Vorstellungen führte die Suche via Internet schließlich zum Team von LagerTechnik-West. „Andere Anbieter hätten uns zwar die Lagereinrichtung liefern können“, sagt Schulz, „aber wir benötigten auch ein auf die spezifischen Betriebsanforderungen abgestimmtes Gesamtkonzept für die Intralogistik.“

Lagerbühne spart zusätzliche Treppe

Im Dialog mit Firmenchef Schulz kam Thomas Papritz dann schnell auf eine passende Lösung: „Als Herzstück dient eine Lagerbühne mit 122 Quadratmetern Fläche, die auf der oberen Ebene genügend Platz für das Abstellen von Paletten mit großen PV-Modulen bietet“, erklärt der Geschäftsführer der LagerTechnik-West GmbH & Co. KG. Unter der Bühne können Fahrzeuge und Anhänger abgestellt werden, außerdem bietet dort ein mit Gittertrennwänden separierter Bereich über zwei abschließbare Zugänge die Möglichkeit zur Aufbewahrung von Kleinteilen.

Die Lagerbühne ist zugleich auch das verbindende Glied zwischen Büros und Werkstätten: Exakt auf die Bodenhöhe der Büros im Obergeschoss des Gebäudes abgestimmt, macht der vorhandene Zugang vom Erdgeschoss zur oberen Bühnenfläche den Bau einer zweiten Treppe überflüssig und spart damit Platz.

Individuell gestaltete Arbeitsbereiche

Basierend auf den Kundenanforderungen entstand sodann der Plan für die Anordnung der Lagereinrichtung. „Die vorhandenen Paletten-, Kragarm- und Fachbodenregale haben wir übernommen und um kompatible Module des ursprünglichen Herstellers ergänzt“, berichtet Thomas Papritz, „und weil in der Halle permanent auch Fahrzeuge rangieren, haben wir die Pfosten der Regalsysteme und der Lagerbühne sicherheitshalber mit einem Rammschutz ausgestattet.“ Um den Zuschnitt der überlangen Aluminiumprofile zu erleichtern, wurde ein individueller Arbeitsbereich mit zwei hintereinander platzierten, je 5,10m langen Kragarmregalen eingerichtet. In der Mitte steht eine Gehrungssäge, und über den Einsatz einer Rollenbahn werden Zuschnitt und Materialfluss deutlich erleichtert.

Für die Gestaltung der Warenannahme setzte das Team von LagerTechnik-West auf eine kreative Lösung: Aus einem Palettenregal und einer Spanplatte entstand der Arbeitstisch, zur Aufbewahrung von Arbeitsmitteln wie Stiften oder Paketmessern dienen am Regal befestigte und mit Halterungen bestückte Lochplatten. Schließlich verfügen alle vorhandenen Regalsysteme nun über Etiketten- und Beschriftungsschienen, um die einzelnen Lagerplätze individuell und klar zu strukturieren.

Optimierte Arbeitswege, besserer Materialfluss

„Im Ergebnis haben wir ein Maximum an verfügbarem Raum für Lagerzwecke hergestellt und den Materialfluss zwischen den unterschiedlichen Werkstattbereichen durch Optimierung der Arbeitswege verbessert“, fasst Thomas Papritz das Projekt zusammen. Konzept und Umsetzung durch LagerTechnik-West überzeugen auch den Auftraggeber: „Kompetente Beratung, schnelle Planung und Realisierung und nach unseren Vorstellungen verbesserte Abläufe der gesamte Intralogistik – alles so, wie wir es uns gewünscht haben“, sagt Firmeninhaber Marc-Philippé Schulz.

Angesiedelt in Kamp-Lintfort am unteren Niederrhein, konzipiert und realisiert LagerTechnik-West seit mehr als 20 Jahren individuelle Lager- und Betriebseinrichtungen für Unternehmen aller Art und Größe. Das Kundenspektrum reicht vom Handwerk bis hin zur Industrie, wobei die Automobilbranche einen besonderen Stellenwert einnimmt: LagerTechnik-West ist aktiver Kooperationspartner in der Goodyear-Gruppe und gehört dem Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk an. Darüber hinaus übernimmt LagerTechnik-West auch die gesetzlich vorgeschriebenen, jährlichen Leiter- und Regalinspektionen nach DIN EN 131 bzw. DIN EN 15635.

