Wo Wege Wurzeln schlagen: Dreimal zehn Jahre Seehotel Leoni

Auch in einer Zeit, in der Wandel längst zur Norm geworden ist, gibt es sie noch – die Menschen, die bleiben.

Im Seehotel Leoni am Starnberger See (es gehört zu den Privathotels Dr. Lohbeck) arbeiten gleich mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dem Haus nicht nur seit nunmehr zehn Jahren die Treue halten, sondern mit ihrer persönlichen Entwicklung auch zeigen, was möglich ist, wenn Engagement auf Wertschätzung trifft.

Robert Illes, der nach seiner Ausbildung in der Slowakei zunächst am Chiemsee arbeitete, begann als Koch im Seehotel Leoni. Über die Jahre wurde er erst Sous Chef, dann Küchenchef – und prägt bis heute die kulinarische Handschrift des Hauses.

Timea Szapuova startete am Empfang – heute verantwortet sie mit viel Gespür und Professionalität den gesamten Bereich Tagungsverkauf und Marketing im Seehotel Leoni.

Norel Mindaianu, ursprünglich aus Rumänien, nutzte seine Zeit im Stewarding, um Deutsch zu lernen – und stieg später in den Service auf. Heute führt er das Restaurant als engagierter und geschätzter Restaurantleiter.

„Es ist ein großes Geschenk, solche Menschen im Team zu haben“, sagt Hoteldirektor Sebastian Schwarz. „Was sie gemeinsam haben, ist nicht nur Loyalität, sondern echte Verbundenheit – mit dem Haus, mit den Gästen und miteinander. Sie sind nicht einfach geblieben – sie sind angekommen. Und das spürt man.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Privathotels Dr. Lohbeck GmbH & Co.KG

Frau Sabine Dächert

Barmer Straße 17

58332 Schwelm

Deutschland

fon ..: +49 (0) 2336 4097-0

web ..: https://max-pr.eu/privathotels-dr-lohbeck/

email : info@lohbeck-privathotels.de

Privathotels Dr. Lohbeck:

Die Privathotels Dr. Lohbeck sind eine 1978 vom Schriftsteller und Unternehmer Dr. Rolf Lohbeck und seiner Frau Heidrun Lohbeck gegründete Hotelgruppe mit Sitz im westfälischen Schwelm. Derzeit umfasst das Unternehmensportfolio 29 handverlesene, individuelle Traditions-, Wellness- und Businesshotels (rund 2.400 Zimmer, Suiten und Ferienwohnungen) in Deutschland, Österreich und den USA. Sie liegen ausnahmslos in touristisch attraktiven Regionen und gehören der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie an. Alle Hotels werden in Eigentum geführt. Zur Philosophie des Unternehmens gehört es, fühlbare Gastlichkeit und ein Hotelerlebnis auf höchstem Niveau zu bieten – wozu auch einzigartige Antiquitäten, kultiviertes Tafeln an historischen Schauplätzen, der umfassende und perfekte Service von international geschulten Mitarbeitenden sowie stets ein außergewöhnliches Ambiente gehören.

Pressekontakt:

max.pr

Frau Sabine Dächert

Leutstettener Straße 5

82319 Starnberg

fon ..: +49 (0) 179-7696650

web ..: https://max-pr.eu/

email : daechert@max-pr.eu