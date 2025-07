Aus Problemen werden Erfolge: Karl Emich Prinz zu Leiningen überzeugt beim Speaker Slam mit INSTANT CHANGE

Transformiere Deine grösste Angst oder Blockade in wenigen Minuten

Aus Problemen werden Erfolge

Sofortige Änderung, INSTANT CHANGE, das verspricht die revolutionäre neue Anwendung, die diesen Namen trägt. Vorgestellt wurde sie vor Kurzem in einer mitreißenden Rede beim renommierten „International Speaker Slam“ in Wiesbaden. Der Referent, Karl Emich Prinz zu Leiningen, überzeugte die rund 120 Teilnehmer aus 16 Nationen und einer hochkarätigen Fachjury, die seinen Worten gebannt folgten. Schließlich wurde der Bühnenredner mit dem Gold-Diplom graduiert und erhielt den Hermann Scherer Excellence Award.

Als Unternehmensberater ist Karl Emich Prinz zu Leiningen daran gewöhnt, sich auf Menschen in unterschiedlichsten Zusammenhängen einzustellen: ob in Firmen, in Familien oder bei diversen Entscheidungsträgern. Die Kombination aus tiefenpsychologischem Wissen und jahrzehntelanger Expertise hat ihn im Umgang mit komplexen zwischenmenschlichen Strukturen geschult.

Doch systemische Beratung ist das eine, Bühnenpräsenz ist das andere. Um mit seinen Themen zu begeistern, musste Karl Emich Prinz zu Leiningen innerhalb von nur vier Minuten alles Wesentliche auf den Punkt bringen.

Klare Worte beim Speaker Slam in Wiesbaden

Karl Emich Prinz zu Leiningen ist zertifizierter Professional der revolutionären neuen Anwendung INSTANT CHANGE. Die zentrale These: INSTANT CHANGE schafft in wenigen Minuten Transformation, und aus Problemen werden Erfolge. Die innovative Methode bewirkt eine schnelle und nachhaltige Veränderung von Ängsten, Blockaden, negativen Glaubenssätzen und Mustern. Entwickelt wurde sie von 2011 bis 2019 von Daniel Weinstock, einem der führenden Erfolgstrainer im deutschsprachigen Raum.

Die Methode wirkt auf drei Ebenen: Gehirn, Körperzellen und Energiefeld (Aura). Sie arbeitet ohne langwierige Ursachenforschung, indem sie das menschliche System in drei Schritten reinformiert: Connect (Verbindung zum gewünschten Zustand herstellen), Delete (negative Informationen löschen) und Inform (positive Informationen einfügen). Diesen Prozess stellte der Vortragsredner auf beeindruckende Weise vor. Mit klaren Worten und einer kraftvollen Botschaft überzeugte Karl Emich Prinz zu Leiningen das Publikum beim Speaker Slam.

Der Speaker Slam ist ein internationaler Rednerwettstreit, bei dem Speaker in kurzen, inspirierenden Vorträgen gegeneinander antreten. Das Format wurde von Hermann Scherer ins Leben gerufen und findet regelmäßig an verschiedenen Orten statt, darunter auch in Niedernberg und Mastershausen. Die Teilnehmer haben jeweils nur wenige Minuten Zeit (meist vier Minuten), um das Publikum und eine professionelle Jury mit ihrer Botschaft zu begeistern. Die besten Redner werden mit dem Excellence Award geehrt. In Niedernberg und Umgebung hat der Speaker Slam bereits für viel Aufmerksamkeit gesorgt, wobei Themen aus allen Lebensbereichen – von Business bis Persönlichkeitsentwicklung – behandelt werden.

Vor rund 120 Teilnehmenden aus 16 Nationen und 4 Kontinenten und einer hochkarätigen Fachjury sprach Prinz Leiningen auf einer professionellen Bühne. Die Bühne des Speaker Slams bot dafür den idealen Rahmen: Neben Prinz Leiningen standen ein Ironman-Finisher, ein Erfinder mit 95 Patenten, Ärzte, Professoren und ein NATO-Verdienstmedaillenträger. „Handeln Sie in allem Tun in Eigenverantwortung“, appellierte er eindringlich ans Publikum. Gerade in Zeiten wachsender psychischer Belastung und sinkender Wertschätzung sei rechtzeitige Transformation notwendig und Eigenverantwortung kein „Nice-to-have“, sondern essenziell für gelingende Beziehungen und unternehmerischen Erfolg.

Worum geht’s? INSTANT CHANGE als Basis des Erfolgs

INSTANT CHANGE basiert auf Erkenntnissen aus Neurowissenschaft und Quantenphysik und ermöglicht Veränderungen innerhalb von Minuten, die dauerhaft wirken. Zusammengefasst ist INSTANT CHANGE eine schnelle, ganzheitliche Transformationsmethode, die emotionale Blockaden effektiv auflöst und Menschen hilft, positive Lebensveränderungen zu erreichen. Sie wird sowohl in Präsenz als auch online angewendet und kann von zertifizierten Professionals weltweit genutzt werden. Einer von ihnen ist Prinz zu Leiningen.

Wenn man sich auf die Vergangenheit fokussiert, hält man das Geschehene und die früher erlittenen Probleme fest. Zwar können Probleme mit sehr hohem Aufwand in der Vergangenheit gefunden und analysiert werden, jedoch nicht alle gleichzeitig aufgelöst und ersetzt werden.

„Genau das kann aber INSTANT CHANGE“, so Karl Emich Prinz zu Leinigen. „Die Methode erfolgt in einer sehr hohen Schwingung und erreicht eine Erfolgsquote von 98,2 %. Das bedeutet, eine echte, schnelle Transformation wird ausgelöst.“ Prinz zu Leiningen ergänzt damit seine mit mehreren bisherigen erfolgreichen Methoden geführte Praxis als Unternehmensberater.

Vom erfahrenen Berater zum charismatischen Speaker

Sein Weg dorthin führte durch die frühere Inhaberschaft einer psychosomatischen Klinik, seine spätere Ausbildung zum Psycho-Kinesiologen, Innerwise Coach, Systemwise Consultant und jetzt zusätzlich zum professionellen INSTANT CHANGE Anwender. Alle Stationen sind Bausteine seiner Praxis und konnten bisher schon vielen Menschen helfen. Doch jetzt ist ein weiterer Baustein dazugekommen, der es dem Berater möglich,mühelos viel mehr Menschen in wesentlich kürzerer Zeit zu unterstützen.

Der Speaker Slam hat es gezeigt: Prinz Leiningen setzte einen nachdenklichen Kontrapunkt, der sowohl ergreifend, bewegend als auch relevant war. Sein Auftritt in Wiesbaden war mehr als ein Redewettbewerb – es war ein gesellschaftlicher Weckruf.

INSTANT CHANGE ist anderen Anwendungen 10 Jahre voraus. Die Daten und Informationen laufen über eine skalare Quantenverbindung zur 14. Dimension, zwei Stufen über dem Christus Energie Feld. Die Ausbildung mit Prüfung befähigt zur Ausübung. Die Anwendungen ersetzen bei den Klienten jahrelange Therapien mit anderen Methoden. Sie erfassen auch schleichende Depressionen, die sonst so gut wie nie gefunden werden.

Diese führen leider auch schon bei jüngeren Menschen oft zum Selbstmord. Ein weiteres Problemfeld ist das politisch oft gegen die Natur des Menschen propagierte Gendern, welches die persönliche Identität in Frage stellt. Auch hier hilft INSTANT CHANGE die Ordnung im ursprünglichen Seelen Feld zu finden.

Falsche Informationen und Programme verändern unser Paradigma und sind bis neun Generationen vererblich. Auch dadurch wird eine stabile Selbstheilung gefährdet. INSTANT CHANGE leistet hier Instandsetzungen, die es woanders noch nicht gibt.

Weitere Informationen und Beratungsangebote finden Interessierte auf der Website.

Jetzt ist es möglich, ohne Mühe in kurzer Zeit und mit großer Begeisterung viel mehr Menschen zu helfen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Karl Emich Prinz zu Leiningen

Herr Karl Emich Prinz zu Leiningen

Hof Eckhorst | Eckhorst 6

D-23457 Güby

Deutschland

fon ..: +49 170 1654428

web ..: https://www.leiningen-consultance.com

email : keleiningen@gmail.com

Durch meine Arbeit habe ich vielen Menschen geholfen:

o Klarheit in wichtigen Lebens- und Geschäftsentscheidungen zu gewinnen,

o familiäre Konflikte zu lösen und

o erfolgreiche Unternehmensnachfolgen zu gestalten.

Besonders wichtig ist mir ein fundierter und zugleich praxisnaher Ansatz, der individuelle Lösungen ermöglicht, ohne in esoterische Konzepte abzudriften.

Meine Methoden beruhen auf bewährten systemischen Prinzipien, gepaart mit einer tiefgehenden Analyse unbewusster Muster.

Ich arbeite …

1. diskret,

2. zielgerichtet und

3. mit einem hohen Maß an Empathie.

Pressekontakt:

OpenPR.de

Herr Michael Holthaus

Prinzenstr. 1

30159 Hannover

fon ..: 0511/47397780

email : service@openpr.de