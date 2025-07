Freie Trauung mit Herz, Humor und Tiefgang

Rent-a-Pastor zeigt: Hochzeiten müssen nicht religiös sein – aber persönlich.

Wer „Rent-a-Pastor“ hört, denkt schnell an Kirchenbänke, steife Liturgien oder religiöse Pflichten. Dabei steht die Redneragentur längst für das Gegenteil: moderne, persönliche und humorvolle freie Trauungen, die ganz auf die Paare zugeschnitten sind – egal ob mit oder ohne Glaubensbezug.

„Wir feiern die Liebe – so wie sie ist“, sagt Samuel Diekmann, Redner und Koordinator bei Rent-a-Pastor. „Ob klassisch, kreativ, feierlich oder voller Witz – wir gestalten jede Zeremonie so, dass sie zu den Menschen passt.“ Die Redner*innen der Agentur kommen aus ganz unterschiedlichen Kontexten: ehemalige Pfarrerinnen, Theologen, Coaches, Musikerinnen oder Seelsorger. Was sie verbindet, ist ein feines Gespür für Geschichten – und ein Herz für echte Momente.

Keine Scheu vor dem Gespräch – Kennenlernen ist kostenlos

Dass viele Paare beim Begriff „Pastor“ erst einmal zurückschrecken, weiß das Team. Genau deshalb setzt Rent-a-Pastor auf Niedrigschwelligkeit und Vertrauen:

„Ob wir zueinander passen, findet man nicht über eine Website heraus – sondern in einem persönlichen Kennenlerngespräch. Und das ist bei uns immer kostenlos und unverbindlich.“

So wird schnell klar: Hier geht es nicht um Missionierung oder Moral – sondern um Nähe, Humor und Individualität. Die Trauungen von Rent-a-Pastor finden im Wald oder Weinkeller statt, auf Schlössern oder Berghütten, mit Elbenohren oder Elvis-Doubles. Die Agentur hat in den letzten Jahren ebenso klassische Zeremonien begleitet wie queer-feministische oder popkulturell inspirierte Feiern – etwa im „Herr der Ringe“-Stil.

Für alle, die sich trauen – aber sich nichts aufdrücken lassen wollen

Rent-a-Pastor steht für eine neue Generation von Redner*innen, die Professionalität mit Nahbarkeit verbinden.

„Wir nehmen Paare als Trauredner ernst – aber uns selbst nicht zu wichtig. Unsere Trauungen haben Seele, Witz und Würde – und sind immer so individuell wie die Liebe selbst.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

rent-a-pastor.com

Herr Samuel Diekmann

Schubertstrasse 13

63500 Seligenstadt

Deutschland

fon ..: 061827962661

web ..: https://rent-a-pastor.com/trauredner/

email : lebensfeier@rent-a-pastor.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

rent-a-pastor.com

Herr Samuel Diekmann

Schubertstrasse 13

63500 Seligenstadt

fon ..: 061827962661

web ..: https://rent-a-pastor.com/trauredner/

email : lebensfeier@rent-a-pastor.com