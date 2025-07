Heartbeat Vol. 4: Festival mit Herz geht in die nächste Runde – Hosen-Tribute als Highlight

Ehrenamtliches Charity-Festival am 15. & 16. August mit 10 Bands und ganz viel Leidenschaft

Am 15. und 16. August heißt es in Meinbrexen erneut: Rocken, feiern und Gutes tun, denn das HEARTBEAT FESTIVAL geht in die vierte Runde! Was einst als kleine Herzensangelegenheit begann, hat sich längst zu einem festen Bestandteil des Festival-Sommers in der Region entwickelt – mit einem musikalischen Line-Up, das weit über die Grenzen hinaus begeistert.

In diesem Jahr sorgt insbesondere der Headliner „Opium fürs Volk“ – die wohl bekannteste Die Toten Hosen Tribute Band Deutschlands – für große Vorfreude. Mit ihrer energiegeladenen Live-Show bringen sie die ganz großen Hosen-Hymnen auf die Bühne und garantieren Festival-Feeling pur!

Doch nicht nur das: Das Line-Up ist wie gewohnt bunt gemischt und bewegt sich stilsicher zwischen Rock, Punk, Pop-Punk und Emo – ein bewusster Mix, der sich an den Wünschen des Publikums orientiert. Am Freitagabend findet sich meist ein Act mit etwas härterem, aber melodischem Sound im Line-Up – eingebettet in ein abwechslungsreiches Programm. Besonders freut sich das Team des Global Heartbeat e.V. darüber, auch wieder weiblich besetzte Bands auf der Bühne zu begrüßen – denn gerade in der Rock-Szene sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert.

Mit dabei in diesem Jahr:

Freitag – Better Treatment, Up for Debate, Generation F und Hi! Spencer

Samstag – We Against Monday, Lester, Attic Stories, Still Talk, Catapults und Opium fürs Volk

Neben überregionalen Acts legt das Festival großen Wert auf regionale und kleinere Bands, die sich mittlerweile immer mehr bewerben – ein tolles Zeichen für die wachsende Vernetzung der Musikszene.

Das Festival wird vollständig ehrenamtlich organisiert. Sämtliche Einnahmen – von den Tickets über Gastronomie bis hin zu Merchandise – fließen zu 100 Prozent in die sozialen Projekte des Global Heartbeat e.V. in Indien und Kenia.

In Indien arbeitet der Verein mit Pastor Sunil zusammen, mit dem gemeinsam ein geschütztes Zuhause für 30 Jungen geschaffen wurde. Die Kinder leben dort in einem Haus, erhalten regelmäßige Mahlzeiten, medizinische Betreuung und vor allem Zugang zu Bildung.

In Kenia unterstützt Global Heartbeat e.V. die Arbeit des Kilele e.V. und setzt sich dort gleich für mehrere Initiativen ein:

o Eine Community Clinic, die mittellose Menschen medizinisch versorgt. Der Verein stellt Mittel für Medikamente, notwendige Behandlungsgeräte und Schulungen des medizinischen Personals zur Verfügung.

o Ein Witwen- und Waisendorf, das regelmäßig mit dringend benötigten Mitteln versorgt wird – darunter der Bau von Toiletten, die Einrichtung eines Spielplatzes oder die Anschaffung von Alltagsgütern.

o Das jüngste Projekt ist der Bau einer schulischen Unterkunft für Mädchen, die in den Ferien nicht bei ihren Familien bleiben können. Der Hintergrund: Viele dieser Mädchen sind zu Hause von Beschneidung, Frühverheiratung oder Schwangerschaft bedroht. Die sichere Unterkunft ermöglicht ihnen, zur Schule zu gehen, geschützt aufzuwachsen und eine Zukunft in Eigenständigkeit zu gestalten.

Darum der eindringliche Appell des Veranstalterteams:

Bitte sichert euch frühzeitig Tickets im Vorverkauf, damit besser geplant werden kann!

Tickets gibt’s online unter heartbeatfestival.de oder in den lokalen Vorverkaufsstellen beim Getränkemarkt Kronland in Lauenförde und der Lesbar in Beverungen. Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt.

Mehr Infos und Eindrücke:

www.global-heartbeat.org

Instagram & Facebook: @globalheartbeatorg

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Global Heartbeat e.V.

Frau Daniela Dürrbaum Rückschloß

Hinter der Pumpe 6

37697 Lauenförde

Deutschland

fon ..: 01575 68 56 846

web ..: https://global-heartbeat.org/

email : ela.rueckschloss@global-heartbeat.org

Gemeinnütziger Verein für globale Gesundheits- und Entwicklungsarbeit

Gesundheit ist Menschenrecht.

Jeder Mensch – unabhängig von Einkommen, Geschlecht, Ethnie, Religion oder geographischer Lage – sollte die gleiche Chance haben, eine gesundheitliche Basisversorgung zu erhalten.

Dafür setzen wir uns ein.

