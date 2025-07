Zum 100. Geburtstag von Bill Haley – Wie der Rock & Roll nach Europa kam

Das neue Buch über die Rock Legende

Bill Haley (6 Juli 1925 – 9.Februar 1981)

Sie haben bisher geglaubt, dass der Rock & Roll durch die Beatles oder vielleicht sogar schon durch Elvis nach Europa kam?

Leider falsch!

Beide waren bereits Fans von Bill Haley & His Comets, der mit seinen Platten, Filmen und seiner 1958er Europatournee, die weltweite Schlagzeilen verursachte, den Boden für die bis heute erfolgreiche Musikrichtung ebnete.

Das soeben erschienene Buch „Rockin´ Around Europe 1958 – Wie der Rock & Roll nach Europa kam“ ist die erste umfassende Aufarbeitung dieser legendären Tournee, die gesellschaftlich und politisch großes Aufsehen erregte und lange nachstrahlte.

Buchtext (Auszug):

Bill Haley erschütterte die musikalische Welt mit seinen Liedern, als es den Begriff Rock & Roll offiziell noch nicht gab. Mit „Rock Around The Clock“ sang er 1954 nicht nur die Hymne dieser neuen Musikrichtung, sondern auch den bis heute meistverkauften Rock Song aller Zeiten. Bill Haley And His Comets waren für ein halbes Jahrzehnt die erfolgreichste Rock & Roll Band der Welt.

Er war auch der Erste, der diese neue Musik über den Ozean nach Europa brachte, auf Platte, im Film und Live. Seine heiß erwartete zweimonatige Europatournee 1958 sorgte für Aufsehen in Ländern wie Deutschland, Frankreich, Belgien, Österreich, Italien, etc. Die weltweiten Schlagzeilen über die Krawalle und Ausschreitungen, ließen für Jahre das Tourneegeschäft mit dieser Musik fast zum Erliegen kommen. Selbst in späteren Jahrzehnten, gab es kaum Konzerte bei denen Hundertschaften Polizei, Wasserwerfer und Tränengas-Bomben zum Einsatz kamen. Trotz der Widerstände der Elterngeneration, des Establishments und der Politik hat Bill Haley den Weg für diese Musik geebnet, die heute aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken ist.

Das Buch zeichnet detailliert, anhand der Bill Haley Europa Tournee 1958, nach, wie das Leben „On The Road“ in den Anfangsjahren der Rock Musik aussah und wie die Nachkriegs Jugend, oft als Halbstarke verschrien, sich versuchte von den Zwängen der Gesellschaft und Eltern zu lösen, und wie deren unbeholfenen Reaktionen das Ganze noch befeuerten.

Neben hunderten, größtenteils unveröffentlichten Fotos und Dokumenten, kommen auch Zeitzeugen und Musiker zu Wort. Ein Kapitel widmet sich umfangreich der ambivalenten Beziehung zwischen Bill Haley und Elvis, der als ungenannter Musiker im Vorprogramm von Haley begann, um ihn schließlich vom Thron zu stoßen.

Das Buch erscheint in einer deutschen und einer englischen Version als Hardcover Ausgabe mit 328 farbigen Seiten und einer CD, die Aufnahmen der Tournee enthält, viele bisher unveröffentlicht, sowie das Studioalbum „Rockin´ Around The World“ von Bill Haley & His Comets. Verkaufspreis 50 EUR ISBN 978-3-00-076085-3 (D)

Quelle: Klaus Kettner/ Hydra Records

