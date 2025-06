ProCoReX Europe GmbH: nachhaltige Elektroschrott Entsorgung und sichere Datenträgervernichtung in Hannover

Umweltbewusste Elektroschrott Entsorgung und sichere Datenträgervernichtung für Unternehmen in Hannover

Die ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen und Organisationen in Hannover eine innovative und nachhaltige Lösung für die Elektroschrott entsorgung in Hannover sowie die sichere Vernichtung von Datenträgern. In einer zunehmend digitalisierten Welt stehen Betriebe vor der Herausforderung, IT-Altgeräte nicht nur gesetzeskonform, sondern auch umweltbewusst zu entsorgen und gleichzeitig den Schutz sensibler Daten zu gewährleisten.

ProCoReX Europe GmbH hat sich auf die professionelle elektroschrott entsorgung in Hannover spezialisiert und setzt dabei auf ressourcenschonende Prozesse, die den strengen Anforderungen der aktuellen Umweltgesetze entsprechen. Durch die fachgerechte Trennung und das Recycling von Altgeräten wie Computern, Servern, Laptops und Peripheriegeräten werden wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen und dem Wirtschaftskreislauf erneut zugeführt. Das Unternehmen trägt so aktiv zur Reduzierung von Elektroschrott und zur Schonung natürlicher Ressourcen bei.

Ein zentraler Bestandteil des Dienstleistungsangebots ist die zertifizierte Datenträgervernichtung nach DIN 66399. Die Vernichtung erfolgt nach den höchsten Sicherheitsstufen, sodass Unternehmen sicher sein können, dass vertrauliche Informationen vollständig und unwiderruflich gelöscht werden. ProCoReX Europe GmbH arbeitet DSGVO-konform und stellt für jeden Vernichtungsvorgang ein detailliertes Zertifikat aus, das die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben dokumentiert und als Nachweis für die ordnungsgemäße Entsorgung dient.

Die Kombination aus umweltfreundlicher Elektroschrott entsorgung in Hannover und zertifizierter Datenträgervernichtung macht ProCoReX Europe GmbH zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die Wert auf Nachhaltigkeit, Sicherheit und Rechtssicherheit legen. Der gesamte Prozess – von der individuellen Beratung über die kostenfreie Abholung bis hin zur fachgerechten Entsorgung und Vernichtung – ist transparent, effizient und auf die Bedürfnisse der Kundschaft zugeschnitten.

ProCoReX Europe GmbH beschäftigt ausschließlich qualifizierte Mitarbeitende, die regelmäßig zu den aktuellen Anforderungen der DIN 66399 und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geschult werden. Das Unternehmen garantiert die Einhaltung aller relevanten Sicherheitsstandards und sorgt dafür, dass sowohl ökologische als auch datenschutzrechtliche Aspekte jederzeit berücksichtigt werden.

Die Dienstleistung richtet sich gezielt an Unternehmen, Behörden und Institutionen in Hannover, die eine zuverlässige und nachhaltige Lösung für die Entsorgung von IT-Altgeräten und die sichere Vernichtung sensibler Daten benötigen. Durch die lückenlose Dokumentation und die Ausstellung von Vernichtungszertifikaten bietet ProCoReX Europe GmbH maximale Transparenz und Rechtssicherheit.

