Nadler Hartmetalle GmbH fertigt Hartmetall-Sonderteile ab Losgröße 1

Seit 1967 stellt Nadler Hartmetalle GmbH in Odelzhausen (zwischen München und Augsburg) maßgeschneiderte Hartmetall-Sonderteile bereits ab Stückzahl 1 her.

Das familiengeführte Unternehmen vereint alle Produktionsschritte – von der Pulvermetallurgie bzw. das inhouse Herstellen der jeweiligen Hartmetallsorten über das Pressen bis hin zur Präzisionsfertigung und schleiftechnischen Endbearbeitung – direkt vor Ort.

Im firmeneigenen Labor werden die eigens erstellten Chargen der verschieden Hartmetallsorten geprüft und frei gegeben bevor diese der Fertigung zu weiteren Verarbeitung übergeben werden. Hierbei werden einerseits phsikalische Werte ermittelt, aber auch Eigenschaften wie Dichte, Härte uns detailierte Zusammensetzungen überprüft. Nach dem Verpressen des Pulvers und der anschließenden Vorprofilierung im Grünling werden die Teile in Sinter-HIP-Öfen gesintert, bevor sie durch CNC-Schleifen, Draht- und Senkerodieren sowie Läppen ihre endgültige Geometrie nach Zeichnung erhalten. Prozessbegleitende Prüfungen der Maße sorgen dafür, dass alle Toleranzen eingehalten wird.

Rohlinge mit Schleifzugabe verlassen die Fertigung nach etwa zwei bis drei Wochen, geschliffene Präzisionsteile inklusive Messprotokoll nach rund vier bis sechs Wochen. Diese Schnellfertigung für Hartmetall Sonderwerkzeuge gilt für Einzelstücke genauso wie für größere Serien.

Zum Kundenkreis zählen Industriebereiche wie z.B. Automotive, Maschinenbau, Medizintechnik sowie Lebensmittel- und Kunststofftechnik. Ob Schneidwerkzeuge aus Hartmetall oder Zerkleinerungswerkzeuge in Hartmetallausführung – Nadler liefert industrielle Hartmetalllösungen Made in Bavaria und Made in Germany, wenn Flexibilität und Genauigkeit gefragt sind.

„Dass wir jeden Fertigungsschritt selbst in der Hand haben, gibt uns die Freiheit, auch ungewöhnliche Kundenwünsche in hoher Qualität und pünktlich umzusetzen“, sagt Wolfgang Nadler, Geschäftsführer.

Für die kommenden Jahre plant Nadler Hartmetalle weitere Investitionen in Automatisierung und Digitalisierung, um noch schneller auf Anfragen reagieren zu können und die Abläufe weiter zu optimieren.

