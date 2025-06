Chronisch krank durch kranken Darm? Neue Studien zeigen: Auch ME/CFS und Post-COVID betreffen den Darm

Aktuelle Forschung belegt: Die Gesundheit der Darmwand spielt eine zentrale Rolle bei der Entstehung chronischer Erkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, ME/CFS und Post-COVID.

ZEOLITH WISSEN, das unabhängige Gesundheitsportal rund um Zeolith und Darmgesundheit, beleuchtet in einem neuen Artikel zwei wissenschaftliche Erkenntnisse, die aktueller kaum sein könnten – und die zeigen, wie entscheidend ein gesunder Darm für unser gesamtes Wohlbefinden und unsere Gesundheit ist.

Zum einen: Die Zahl der Menschen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa steigt weltweit – nicht mehr nur in Industrieländern, sondern zunehmend auch in Schwellenregionen. Zum anderen zeigen aktuelle Daten der Universität Wien, dass bei vielen Patienten mit Post-COVID-Syndrom und ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom) massive Störungen der Darmbarriere vorliegen. Die klare Botschaft der aktuellen Studien: Gesundheit beginnt im Bauch.

Wenn die Darmbarriere reißt, gerät das ganze System ins Wanken

Noch vor wenigen Jahren wurde der Darm primär als Verdauungsorgan betrachtet. Heute gilt er als Schlüsselstelle für Immunsystem, Energiehaushalt und sogar Gehirnleistung. Was jedoch noch viel zu wenig beachtet wird: Die schützende Darmbarriere – eine hauchdünne, komplexe Schicht aus Zellen, Schleimstoffen und Mikroben – entscheidet darüber, was in den Körper gelangt und was draußen bleibt. Wird diese Barriere durchlässig, gelangen Schadstoffe ins System – und der Körper reagiert mit stillen Entzündungen, die wiederum Mit-Auslöser für Krankheiten wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind, wie man heute weiß.

Studien wie die kürzlich in der führenden Wissenschafts-Zeitschrift „Nature“ und im Fachjournal „Allergy“ veröffentlichten Analysen belegen: Ob bei ME/CFS oder Morbus Crohn – immer wieder zeigt sich eine gestörte Darmbarriere als gemeinsamer Nenner. In Deutschland leiden laut aktuellen Schätzungen zwischen 250.000 und 660.000 Menschen an ME/CFS – eine Erkrankung, die massive Erschöpfung, Konzentrationsstörungen und chronische Schmerzen verursacht.

Zeolith: Unterstützung für eine gesunde Darmwand – mittlerweile wissenschaftlich erwiesen

Das Vulkangestein Zeolith rückt damit erneut in den Fokus der naturheilkundlichen, aber zwischenzeitlich auch der schulmedizinischen Prävention. Denn ein medizinisch zertifizierter Zeolith – der PMA-Zeolith von PANACEO – bindet, in Goldstandard-Studien erwiesen, zahlreiche Schadstoffe, schützt und stabilisiert die Darmbarriere und unterstützt nachweislich das Darmmikrobiom. Die klinischen Studien zeigen: Zeolith kann die Durchlässigkeit der Darmwand reduzieren, stille Entzündungen senken und die Regeneration fördern – ganz ohne Vitamine oder Nährstoffe zu binden. Wie ein Schwamm entfernt Zeolith das, was nicht in den Körper gehört – und verlässt ihn danach wieder auf natürlichem Weg.

ZEOLITH WISSEN ruft zum Umdenken auf

Der neue Artikel von ZEOLITH WISSEN macht deutlich: Der Darm ist kein Nebenschauplatz, sondern Zentrum der Gesundheit. Was hier gestört ist, kann weitreichende Folgen haben – von chronischer Müdigkeit über Autoimmunreaktionen bis hin zu neurologischen Symptomen. Wer seine Darmgesundheit schützt, schützt oft weit mehr als nur sein Bauchgefühl.

Der vollständige Artikel ist ab sofort hier verfügbar: https://www.zeolith-wissen.de/zeolith-news/wissenschaft/darm-chronische-entzuendung-erschoepfung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZEOLITH WISSEN

Frau Katja C. Schmidt

Spumberg 19 b

5421 Adnet

Österreich

fon ..: +49-(0)1579-24 54 378

web ..: https://zeolith-wissen.de

email : info@zeolith-wissen.de

Über ZEOLITH WISSEN

ZEOLITH WISSEN ist ein journalistisches und unabhängiges Informations-Portal zu den Themen Zeolith, Darmgesundheit, Mikrobiom, Ernährung und Prävention mit wissenschaftlicher Ausrichtung. ZEOLITH WISSEN wurde von einer Medizinjournalistin und einem dank Zeolith genesenen Reizdarm-Patienten ins Leben gerufen, der aufgrund der zahlreichen Kritik und Desinformation im Internet erst nach Jahren und vielen anderen Behandlungsversuchen zu Zeolith griff – mit Erfolg. ZEOLITH WISSEN hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, klare und wissenschaftlich fundierte Informationen rund um das Vulkangestein Zeolith im medizinischen Bereich zu publizieren, um anderen Betroffenen und Interessierten Fakten und aktuelle Informationen an die Hand zu geben.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Pressekontakt:

ZEOLITH WISSEN

Frau Katja C. Schmidt

Spumberg 19 b

5421 Adnet

fon ..: +49-(0)1579-24 54 378

web ..: https://zeolith-wissen.de

email : info@zeolith-wissen.de