fidelis hospitality steigert Gästeerlebnis und Effizienz in den Betrieben

SIHOT integrierte gemeinsam mit der inhabergeführten Hotelbetriebsgesellschaft erfolgreich eine neue digitale Infrastruktur, um die Leistungsfähigkeit im Betriebsalltag deutlich zu erhöhen.

Der etablierte Anbieter von Hotelmanagementsystemen aus dem Saarland lieferte fidelis einen vollständig integrierten Technologie-Stack, mit dem sich digitale Backoffice- und kundenorientierte Lösungen einfach und komfortabel implementieren lassen. Seit dem Beginn der Zusammenarbeit mit SIHOT verfügen die Hotels nun über Self-Service-Check-in-Automaten, die Möglichkeit direkter Online-Buchungen, integrierte Zahlungen für Elektrofahrzeugladestationen sowie eine zentrale Gästeabrechnung. Diese Innovationen haben unter anderem dazu beigetragen, den Arbeitsaufwand im Servicebereich zu reduzieren, manuelle Fehler zu vermeiden und die Wirtschaftlichkeit zu verbessern.

Mit mehreren Markenhotels in deutschen Großstädten – darunter THE Hotels, Felix Hotels und Ibis – konnte fidelis darüber hinaus eine hohe Anzahl an Arbeitsstunden einsparen sowie Fehler in der Verwaltung und im Datenmanagement minimieren.

Maurice Nickelsburg, Head of Commercial Development bei fidelis hospitality, ist sich der sich wandelnden Hotellandschaft und der enormen Bedeutung effizienter Arbeitsabläufe bzw. der Gästeinteraktionen bewusst und erläutert, wie die SIHOT-Lösungen zum Wachstum und den Ambitionen seines Unternehmens beigetragen haben: „Wir verfügen jetzt über eine gute Infrastruktur. Dadurch ist fidelis in der Lage, die Einführung neuer Hotelprojekte zu diskutieren mit dem Plan, diese ebenfalls vollständig digital zu gestalten. Mit SIHOT haben wir nun eine Lösung, um diese Initiativen schnell umzusetzen und anschließend zum Erfolg zu führen.“

SIHOT.PMS fungiert jetzt auch bei der mittelständischen Hotelbetriebsgesellschaft als zentrale Anlaufstelle für wichtige Integrationen, wie beispielsweise SIHOT.POS, dass alle Einkäufe und die Gästeabrechnung konsolidiert. Die Integration mit der Adyen-Zahlungstechnologie bietet zuverlässigen Betrugsschutz, Tokenisierung und Automatisierung und reduziert so finanzielle Fehler deutlich. Die Integration mit SIHOT.MOBILE hingegen digitalisiert umfangreiche schriftliche Formalitäten für die Teams in den Hotels – wie beispielsweise im Housekeeping – und liefert Live-Updates zu erledigten Aufgaben in einer zentralen App. Die Anwendung SIHOT.GO! des Anbieters von Hotelmanagementsoftware ermöglicht darüber hinaus Gästen den Vorab-Check-in. Hier unterstützt SIHOT.KIOSK die Rezeption auch durch einen Self-Check-in bei der Ankunft.

„Ich bin ein Fan davon, alles auf einer Plattform zu haben. Mit einem kleinen Team ist es zeitaufwändig, mehrere Partner zu überwachen. Mit einem Anbieter wissen wir zumindest, wen wir anrufen müssen, es gibt jemanden, der uns hilft und wir können gemeinsam an Entwicklungen arbeiten. Mit SIHOT erhalten wir daher Zugang zu neuen Anwendungen und Funktionen, sobald diese auf den Markt kommen, was uns eine schnelle Weiterentwicklung ermöglicht“, ergänzt Maurice Nickelsburg, Head of Commercial Development bei fidelis hospitality. Carsten Wernet, CEO von SIHOT, fügt hinzu: „Durch die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit unserer zentralen Plattform hat fidelis hospitality zahlreiche Prozesse in den Betrieben optimiert, die Interaktion mit Gästen konsolidiert, viele Abläufe rationalisiert und sich somit als führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Hotellerie positioniert.“

fidelis hospitality ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Hotelmanagement-Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, ein optimales Gasterlebnis in stilvoll gestalteten Hotels zu bieten. Durch den gezielten Einsatz von innovativer Technologie im gesamten Unternehmen untersucht fidelis hospitality kontinuierlich, wie ein optimal geführtes Gastgewerbeunternehmen geschaffen werden kann. Durch nahtlose und benutzerfreundliche digitale Gästereisen, die auf einem zuverlässigen Tech-Stack basieren sowie ein vielfältiges Team unterstützen, konnte das Unternehmen effizienter arbeiten und wirtschaftlich nachhaltig wachsen.

Das inhabergeführte Unternehmen verfügt über ein modulares Hotelmanagement-Softwaresystem für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die Hotelmanagement-Plattform der Unternehmensgruppe SIHOT deckt alle betrieblichen Prozesse ab, bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property-Management-Lösung. Das Produktportfolio beinhaltet dabei ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

Die modulare Suite von SIHOT ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS – mit ergänzenden mobilen Management-Apps – verwalten.

Derzeit beschäftigt die Unternehmensgruppe SIHOT weltweit rund 250 Mitarbeitende an elf Standorten, wobei SIHOT in rund 3.500 Top-Hotels global eingesetzt wird. Zu den weltweiten Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Motel One, FTI Group, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.



